Ramona Bruynseels, după raportul favorabil pentru eliminarea supraimpozitării part-time: „Am făcut primul pas pentru îndreptarea unei mari inechități”

Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea contractelor de muncă part-time intră în procedură parlamentară finală, a votului în plenul Camerei Deputaților. Deputata AUR, Ramona Bruynseels, a transmis că măsura este corectă și necesară pentru repararea unei nedreptăți care a afectat ani la rând angajații și mediul de afaceri.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, deputate AUR susține că actuala legislație îi obligă pe angajații care lucrează cu normă parțială să plătească contribuții calculate la nivelul unui program complet de lucru, deși numărul de ore lucrate este mai mic. În opinia acesteia, situația afectează studenții, pensionarii activi și persoanele care aleg sau sunt nevoite să lucreze part-time.

„Astăzi am făcut primul pas pentru îndreptarea unei mari inechități. De aproape patru ani, statul român taxează un om care muncește două ore ca și cum ar munci opt. Este o nedreptate pe care AUR vrea să o repare. Vestea bună este că proiectul care elimină această supraimpozitare a primit astăzi raport favorabil în Comisia de Buget Finanțe și merge acum la votul final în plenul Camerei Deputaților”, a spus Ramona Bruynseels.

Bruynseels critică măsura introdusă în 2022

Ramona Bruynseels susține că actualul sistem de taxare a contractelor part-time, introdus în timpul Guvernului Ciucă, reprezintă o povară atât pentru angajați, cât și pentru firme. Aceasta mai spune că efectele măsurii se resimt puternic și în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

„În 2022, Guvernul Ciucă a introdus supraimpozitarea contractelor part-time: dacă ai un contract de două sau de patru ore, plătești contribuții ca pentru norma întreagă. O aberație fiscală care lovește exact în cei mai vulnerabili: în studenți, în pensionarii activi, în oamenii care muncesc câteva ore în plus ca să-și întrețină familia. Și, o aberaţie care apasă foarte greu pe IMM-uri, care ştim cât de importante sunt pentru economia noastră”.

Ce se schimbă dacă proiectul trece de votul din Parlament

Deputata AUR a explicat că, în prezent, angajatorii trebuie să suporte diferența dintre contribuțiile aferente salariului efectiv și cele calculate la nivelul salariului minim, fapt care generează costuri suplimentare. Potrivit acesteia, dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

„În prezent, angajatorul este obligat să suporte din propriul buget diferenţa de contribuţii şi impozit pentru angajatul cu program parţial, ceea ce reprezintă o lovitură atât pentru angajator, cât şi pentru angajat. Dacă proiectul de lege va fi adoptat, de la 1 ianuarie 2027, munca part-time va fi taxată corect, la cât muncești efectiv, nu la cât vrea statul”.

