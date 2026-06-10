Cum plănuiește vicepremierul interimar Oana Gheorghiu să redreseze TAROM: Fie începem acum, fie va fi vândută pe bucăți

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis miercuri, într-o postare pe Facebook că TAROM este o companie „aflată în zbor direct către eșec”. Aceasta a menționat că TAROM are datorii de 930 de milioane de lei și pierderi financiare estimate pentru 2025 de 186 de milioane de lei. Amintim că TAROM figurează pe lista companiilor de stat propuse pentru restructurări obligatorii, la inițiativa vicepremierului interimar.

„Datorii financiare ale companiei: 930 milioane RON; Pierdere estimată pentru 2025: 186 milioane RON; Grad de ocupare al aeronavelor: sub 70%, mult sub țintele asumate; Capitaluri proprii negative: 105 milioane RON”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

„Profitul din 2024 a venit din vânzarea de active și tratamente contabile”

Vicepremierul interimar a invocat drept motiv pentru eșecul TAROM „lipsa unei guvernanțe reale” și „influențe politice” asupra conducerii.

„Profitul excepțional din 2024 a venit din vânzarea de active și tratamente contabile excepționale, nu din activitatea operațională reală. În ultimii 10 ani a fost singurul an „cu profit”. În fapt, un profit fals. În cadrul analizei companiilor de stat, am văzut la TAROM exact problema care afectează multe întreprinderi publice din România: nu lipsa de potențial, ci lipsa de guvernanță reală”, a mai spus vicepremierul interimar. „În discuțiile directe cu managementul și în documentele analizate a devenit evidentă lipsa unei strategii coerente pe termen lung, lipsa unei viziuni clare privind competitivitatea companiei și o confuzie periculoasă între rolul comercial al companiei și influența politică asupra conducerii”, a mai menționat Oana Gheorghiu.

Propunerile Oanei Gheorghiu pentru redresarea TAROM

Oana Gheorghiu propune o serie de soluții pentru redresarea companiei TAROM.

„management de redresare; profesionalizarea guvernanței; obiective măsurabile; disciplină financiară; și un parteneriat strategic capabil să aducă performanță reală”, a adăugat vicepremierul interimar.

„Fie începem acum reforma reală la TAROM, fie compania va continua să fie vândută pe bucăți”

De asemenea, Oana Gheorghiu a menționat că reforma trebuie să aibă loc cât mai repede, altfel compania riscă să fie „vândută pe bucăți”.

„Fereastra de timp este însă foarte mică. După ce ani de zile a fost ținută în viață „pe aparate”, salvarea TAROM doar prin ajutoare de stat va deveni aproape imposibilă. Fie începem acum reforma reală la TAROM, fie compania va continua să fie vândută pe bucăți doar pentru a mai cumpăra puțin timp”, a mai transmis Gheorghiu.

La începutul lunii februarie, anul acesta, Oana Gheorghiu a prezentat o listă de 22 de companii strategice, printre care și TAROM, și a anunțat noi reguli stricte pentru companiile de stat cu pierderi majore.

La acel moment, vicepremierul anunța că oricare dintre companiile aflate pe listă, care înregistrează pierderi doi ani consecutiv, va intra obligatoriu într-un sistem de restructurare și reorganizare sub monitorizarea directă a Ministerului Finanțelor.

FOTO: Mediafax

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