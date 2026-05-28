Sebastian Ghiță se dezlănțuie la adresa unor membri ai cabinetului demis, Ilie Bolojan. Despre cine e vorba și care sunt acuzațiile

,,Cred că, după atâta timp, dacă am decis să apar public și să spun anumite lucruri, înseamnă că observ ceva de o gravitate deosebită. Nu îl cunosc pe acest domn ministru, Irineu Ambrozie, l-am observat în tot acest an de la distanță, având interes în zona IT, fiind și eu programator, ca și dânsul. S-a tot lăudat cu dezvoltările, munca oamenilor: „am reușit asta, ailaltă”. Acum, cu o săptămână înainte să plece acasă, a început să îl atace pe Ghiță. Cred că este cazul să răspund”, a precizat omul de afaceri.

,,Dacă erau din PSD, erau arestați”

Sebastian Ghiță arată cu degetul către Irineu Darău și Oana Gheorghiu pe care îi acuză de trafic de influență și de faptul că încearcă să influențeze licitații publice, comisii și funcționari publici.

„Acest ministru și cu această doamnă Gheorghiu au încercat ceva ce nu ar îndrăzni niciun ministru din România. Dacă erau din PSD, erau arestați. Au făcut trafic de influență, încercând să dea la o parte orice lege a statului român și să măsluiască licitații, să influențeze comisii și să ceară funcționarilor publici să facă lucruri și acțiuni în interesul unor firme care le-au fost sponsori, parteneri, prieteni”, mai spune omul de afaceri.

Ghiță face niște acuzații grave la adresa celor doi și invocă mailuri, întâlniri și discuții pe care spune că le-ar fi văzut și care indicau o posibilă direcționare a unor contracte către compania germană Schwarz. El precizează că orice atribuire de contracte trebuie să fie realizată exclusiv prin proceduri transparente de licitație.