Sebastian Ghiță se dezlănțuie la adresa unor membri ai cabinetului demis, Ilie Bolojan. Despre cine e vorba și care sunt acuzațiile

Duelul verbal dintre Sebastian Ghiță și membrii cabinetului demis, Ilie Bolojan, continuă cu faza pe licitațiile publice. Omul de afaceri îi acuză pe vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, și pe ministrul Economiei, Irineu Darău, că urmează să lanseze o licitație publică în favoarea firmei Schwarz, donator generos pentru vicepremier, în campania ,,Dăruiește viată”. Ghiță spune că și noul director ADR, Cătălin Giulescu, ar fi implicat în afacere și că ar fi vorba despre o sumă importantă de bani în joc.

,,Oana Swartzy Gheorghiu, Irineu Ambrozie Darau, Catalin Giulescu ADR tocmai masluiesc o licitatie publica in favoarea firmei Swartz si a unei echipe de baieti din Moldova.
Vor pierde banii pentru interoperabilitate !
( Sabin Sarmas PNL a facut o lege buna pt PNI )
Giulescu a pierdut zeci de milioane la buletinele biometrice !
Vor pierde 150 milioane euro la migrare in urmatoarele 2 luni !”, scrie Sebastian Ghită, pe Facebook.
Sebastian Ghiță declară că a decis să iasă în spațiul public și să atragă atenția asupra unor ilegalități, după ce l-a analizat atent pe ministrul interimar al Economiei.
,,Cred că, după atâta timp, dacă am decis să apar public și să spun anumite lucruri, înseamnă că observ ceva de o gravitate deosebită. Nu îl cunosc pe acest domn ministru, Irineu Ambrozie, l-am observat în tot acest an de la distanță, având interes în zona IT, fiind și eu programator, ca și dânsul. S-a tot lăudat cu dezvoltările, munca oamenilor: „am reușit asta, ailaltă”. Acum, cu o săptămână înainte să plece acasă, a început să îl atace pe Ghiță. Cred că este cazul să răspund”, a precizat omul de afaceri.

,,Dacă erau din PSD, erau arestați”

Sebastian Ghiță arată cu degetul către Irineu Darău și Oana Gheorghiu pe care îi acuză de trafic de influență și de faptul că încearcă să influențeze licitații publice, comisii și funcționari publici.

„Acest ministru și cu această doamnă Gheorghiu au încercat ceva ce nu ar îndrăzni niciun ministru din România. Dacă erau din PSD, erau arestați. Au făcut trafic de influență, încercând să dea la o parte orice lege a statului român și să măsluiască licitații, să influențeze comisii și să ceară funcționarilor publici să facă lucruri și acțiuni în interesul unor firme care le-au fost sponsori, parteneri, prieteni”, mai spune omul de afaceri.

Ghiță face niște acuzații grave la adresa celor doi și invocă mailuri, întâlniri și discuții pe care spune că le-ar fi văzut și care indicau o posibilă direcționare a unor contracte către compania germană Schwarz. El precizează că orice atribuire de contracte trebuie să fie realizată exclusiv prin proceduri transparente de licitație.

„Le-am văzut public: mailuri, întâlniri, discuții – „dați contractul firmei Schwarz din Germania”. Firma s-ar putea să fie foarte bună, dar vino, domnule, la o licitație! E imposibil, e ilegal”, afirmă Sebastian Ghiță.

Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență

Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”

Apar date noi în scandalul „traficului de influență” Gheorghiu-Schwarz, subiect blocat de Google. Cei doi giganți și-au dat mâna pentru „suveranitate digitală”. Legătura cu Oana Gheorghiu și „emailurile exploratorii”

