Prima pagină » Știri politice » Vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, înfrântă în Parlament. S-a dat interzis la vânzarea companiilor naționale, până în 2027 

Legea care interzice vânzarea acțiunilor deținute de stat la companiile naționale, până în 2027, a fost adoptată de Parlament. Actul normativ, inițiat de PSD, a trecut cu voturile deputaților AUR, după dezbateri tensionate. Actul normativ merge acum la promulgare, la președintele României.

Deputații au adoptat legea care blochează, până la finalul anului 2027, vânzarea acțiunilor deținute de stat la companii naționale, instituții de credit și alte societăți unde statul este acționar. Legea prevede și suspendarea tuturor procedurilor de acest tip, aflate deja în desfășurare.

Replici dure în Camera Deputaților

Proiectul inițiat de PSD a trecut cu voturile AUR. Deputatul liberal, Robert Sighiartău, a criticat votul și a spus că în Camera Deputaților s-a format o nouă majoritate între PSD și AUR.

„Sub deviza și sloganul nu ne vindem țara, sigur, slogan iliescian-PSD-ist, s-au dat cele mai mari tunuri posibile în țara asta”, a spus deputatul liberal, potrivit evz.ro.

Robert Sighiartău a acuzat că legea limitează transparența în companiile de stat și blochează listarea pachetelor minoritare pe bursă.

Cei de la PSD spun însă că legea era necesară pentru protejarea intereselor economice ale României.

Deputatul USR, Cezar Drăgoescu, și social-democratul, Adrian Câciu, s-au contrat pe subiect.

„Daniel Zamfir, acest în țânțar anofel, cu suflet de aurist, ne propune astăzi să interzicem statului român să mai vândă acțiuni până în 2028. Dar haideți să fim serioși, stimați colegi. Nu vrea nimeni să vândă țara. În felul acesta o ținem în loc, subdezvoltată și sub controlul deciziilor politicienilor”, a spus deputatul USR, Cezar Drăgoescu.

În replică, deputatul PSD, Adrian Câciu, i-a cerut colegului său de la USR să nu se ridiculizeze activitatea deputaților.

„Nu știu dacă se încadrează la partea de abateri, la aprecieri, pentru un senator sau un deputat al României de tipul în țara anofel, mie mi se pare că duce într-o zonă de ridicol munca acestei instituții”, a răspuns deputatul PSD, Adrian Câciu.

Legea inițiată de social-democrați vine ca răspuns la anunțul vicepremierului demis, Oana Gheorghiu, care vroia reformarea mai multor companii de stat prin listarea la bursă a unor pachete minoritare.

