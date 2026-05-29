Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu: Fac un apel public la responsabilitate către toți parlamentarii PSD-AUR și sateliții: Opriți-vă din sabotarea apărării României!

Oana Gheorghiu: Fac un apel public la responsabilitate către toți parlamentarii PSD-AUR și sateliții: Opriți-vă din sabotarea apărării României!

Oana Gheorghiu: Fac un apel public la responsabilitate către toți parlamentarii PSD-AUR și sateliții: Opriți-vă din sabotarea apărării României!
Oana Gheorghiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut un apel public în urma gravului incident cu dronă de la Galați. Oana Gheorghiu a solicitat opoziției, dar și PSD să nu mai provoace neîncredere cu privire la acordul gigant de înarmare SAFE.

Într-un comentariu dur pe contul său de socializare, Oana Gheorghiu cere PSD și partidelor pe care le numește „de propagandă extremistă să nu mai circule în spațiul public dezinformări despre programul de achiziție de armament SAFE.

România, vulnerabilă la atacuri cu drone

Vicepremierul demis în urma moțiunii de cenzură din 5 mai atrage atenția că ceea ce se vehiculează în spațiul public de către opoziție riscă să blocheze programul, care este unul extrem de util în astfel de atacuri.

Dormi liniștit la tine acasă și, deodată, o dronă rusească îți lovește blocul.
Din fericire, incidentul de la Galați nu a produs victime omenești, deși oamenii au fost răniți.
Din păcate, incidentul ne-a demonstrat capacitățile reduse ale României de a se apăra pentru acest tip de atac.
Cum am ajuns în situația asta?
Domnul Sorin Grindeanu a spus astăzi că Armata are nevoie urgentă de înzestrare cu echipamente. Asta după ce tot domnul Sorin Grindeanu a atacat la CCR ordonanța privind programul SAFE de înzestrare armată.
Propaganda extremistă AUR, SOS, POT și ceilalți sateliți manipulează de luni de zile cu minciuni despre Programul SAFE. AUR a sesizat Avocatul Poporului tot pentru a bloca programul SAFE.
Domnul Călin Georgescu a spus că în Ucraina nu există, de fapt, niciun conflict: „Ați fost acolo? Ați văzut cu ochii dumneavoastră?”.

Vicepremierul invocă o manipulare „cu bună știință

În încheierea comentariului său, Gheorghiu reamintește urgența de a întări apărarea României, solicitând ca politicienii să nu mai saboteze România.

Unii manipulează cu bună știință, alții manipulează nerealizând că sunt, la rândul lor, manipulați.
Rezultatul este invariabil același: în loc să avem politicieni capabili să înțeleagă urgența de a întări apărarea României, avem niște oameni mici, care folosesc orice oportunitate în încercarea disperată de a mai spăla niște creiere și a mai păcăli niște voturi.
Fac un apel public la responsabilitate către toți parlamentarii PSD-AUR și sateliții:
Opriți-vă din sabotarea apărării României!

AUTORUL RECOMANDĂ

Avioanele românești sau dronele rusești. CTP: De ce să ne fie mai teamă?

Ministrul Apărării aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați: de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan merge la Galați, unde va vizita victimele incidentului cu dronă și blocul afectat
16:21
Nicușor Dan merge la Galați, unde va vizita victimele incidentului cu dronă și blocul afectat
REACȚIE CTP lansează două întrebări după incidentul cu drona de la Galați
16:19
CTP lansează două întrebări după incidentul cu drona de la Galați
ULTIMA ORĂ Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General
16:11
Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General
FLASH NEWS Toni Neacșu demontează fake-ul cu blocarea SAFE și acuză manipulări ale actualei puteri
14:50
Toni Neacșu demontează fake-ul cu blocarea SAFE și acuză manipulări ale actualei puteri
FLASH NEWS AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona
13:36
AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona
REACȚIE Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
12:40
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
A fost descoperit un nou melc de mare mic și colorat
APĂRARE În România există deja un sistem antidronă de ultimă generație. A fost instalat în Portul Constanța în urmă cu doar trei săptămâni. Cum funcționează
16:22
În România există deja un sistem antidronă de ultimă generație. A fost instalat în Portul Constanța în urmă cu doar trei săptămâni. Cum funcționează
NEWS ALERT Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
16:18
Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
REACȚIE Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“
16:05
Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“
NEWS ALERT Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
15:36
Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
TENSIUNI Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”
15:29
Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”
REACȚIE Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan
15:24
Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan

Cele mai noi

Trimite acest link pe