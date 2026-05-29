Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut un apel public în urma gravului incident cu dronă de la Galați. Oana Gheorghiu a solicitat opoziției, dar și PSD să nu mai provoace neîncredere cu privire la acordul gigant de înarmare SAFE.

Într-un comentariu dur pe contul său de socializare, Oana Gheorghiu cere PSD și partidelor pe care le numește „de propagandă extremistă” să nu mai circule în spațiul public dezinformări despre programul de achiziție de armament SAFE.

România, vulnerabilă la atacuri cu drone

Vicepremierul demis în urma moțiunii de cenzură din 5 mai atrage atenția că ceea ce se vehiculează în spațiul public de către opoziție riscă să blocheze programul, care este unul extrem de util în astfel de atacuri.

Dormi liniștit la tine acasă și, deodată, o dronă rusească îți lovește blocul.

Din fericire, incidentul de la Galați nu a produs victime omenești, deși oamenii au fost răniți.

Din păcate, incidentul ne-a demonstrat capacitățile reduse ale României de a se apăra pentru acest tip de atac.

Cum am ajuns în situația asta?

Domnul Sorin Grindeanu a spus astăzi că Armata are nevoie urgentă de înzestrare cu echipamente. Asta după ce tot domnul Sorin Grindeanu a atacat la CCR ordonanța privind programul SAFE de înzestrare armată.

Propaganda extremistă AUR, SOS, POT și ceilalți sateliți manipulează de luni de zile cu minciuni despre Programul SAFE. AUR a sesizat Avocatul Poporului tot pentru a bloca programul SAFE.

Domnul Călin Georgescu

Vicepremierul invocă o manipulare „cu bună știință ”

În încheierea comentariului său, Gheorghiu reamintește urgența de a întări apărarea României, solicitând ca politicienii să nu mai saboteze România.

Unii manipulează cu bună știință, alții manipulează nerealizând că sunt, la rândul lor, manipulați.

Rezultatul este invariabil același: în loc să avem politicieni capabili să înțeleagă urgența de a întări apărarea României, avem niște oameni mici, care folosesc orice oportunitate în încercarea disperată de a mai spăla niște creiere și a mai păcăli niște voturi.

Fac un apel public la responsabilitate către toți parlamentarii PSD-AUR și sateliții:

Opriți-vă din sabotarea apărării României!

AUTORUL RECOMANDĂ

Avioanele românești sau dronele rusești. CTP: De ce să ne fie mai teamă?

Ministrul Apărării aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați: de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o