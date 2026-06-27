Dan Andronic îl acuză pe Bolojan că a predat „portofelul digital” Germaniei. „A dat codul sursă și controlul identității românilor”

Jurnalistul Dan Andronic îl acuză pe Ilie Bolojan că a predat „portofelul digital” Germaniei. Potrivit acestuia, în spatele crizei politice și al negocierilor pentru formarea Guvernului s-ar ascunde o miză de miliarde de euro legată de implementarea Portofelului Digital.

Într-o postare pe Facebook, Dan Andronic spune că disputa politică din ultimele zile ar reprezenta doar o „uriașă perdea de fum” și că adevărata miză s-ar afla în proiectul RoEUDIW, sistemul de identitate digitală care ar urma să reunească, într-o aplicație, documente și servicii importante pentru fiecare român.

„Adevărata miză din spatele circului politic și de ce Ilie Bolojan este numai bun să execute ordinele de la Berlin! Ne uităm la televizor de zile întregi ca la un teatru ieftin. Liderii PNL, USR și UDMR se bat cu cărămida în piept pentru «stabilitate» și inventează scuze, rotative, premieri tehnocrați ca Siegfried Mureșan. Mint zilnic, inclusiv pe Nicușor Dan, ca să mai câștige o zi. Și încă o zi… Totul e o uriașă PERDEA DE FUM!”, a scris jurnalistul.

Portofelul Digital, miza de miliarde de euro

Dan Andronic susține că, dincolo de negocierile mimate și blocajul guvernamental, există și o miză de miliarde de euro legată de Portofelul Digital.

„În spatele negocierilor mimate și a blocajului guvernamental se ascunde o miză de MILIARDE de euro: Portofelul Digital (RoEUDIW)”.

Jurnalistul susține că aplicația ar urma să includă „esența vieții personale”, precum buletinul, pașaportul, cardul de sănătate și conturile bancare. În opinia acestuia, proiectul nu ține doar de elementele vieții românilor, ci și de securitatea națională.

„Adică aplicația în care fiecare român va avea pe telefon buletinul, pașaportul, cardul de sănătate și conturile bancare. Esența vieții personale! Și a securității naționale!”.

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