Dan Andronic îl acuză pe Bolojan că a predat „portofelul digital” Germaniei. „A dat codul sursă și controlul identității românilor”

Jurnalistul Dan Andronic îl acuză pe Ilie Bolojan că a predat „portofelul digital” Germaniei. Potrivit acestuia, în spatele crizei politice și al negocierilor pentru formarea Guvernului s-ar ascunde o miză de miliarde de euro legată de implementarea Portofelului Digital.
Într-o postare pe Facebook, Dan Andronic spune că disputa politică din ultimele zile ar reprezenta doar o „uriașă perdea de fum” și că adevărata miză s-ar afla în proiectul RoEUDIW, sistemul de identitate digitală care ar urma să reunească, într-o aplicație, documente și servicii importante pentru fiecare român.
„Adevărata miză din spatele circului politic și de ce Ilie Bolojan este numai bun să execute ordinele de la Berlin! Ne uităm la televizor de zile întregi ca la un teatru ieftin. Liderii PNL, USR și UDMR se bat cu cărămida în piept pentru «stabilitate» și inventează scuze, rotative, premieri tehnocrați ca Siegfried Mureșan. Mint zilnic, inclusiv pe Nicușor Dan, ca să mai câștige o zi. Și încă o zi… Totul e o uriașă PERDEA DE FUM!”, a scris jurnalistul.
Dan Andronic susține că, dincolo de negocierile mimate și blocajul guvernamental, există și o miză de miliarde de euro legată de Portofelul Digital.
„În spatele negocierilor mimate și a blocajului guvernamental se ascunde o miză de MILIARDE de euro: Portofelul Digital (RoEUDIW)”.
Jurnalistul susține că aplicația ar urma să includă „esența vieții personale”, precum buletinul, pașaportul, cardul de sănătate și conturile bancare. În opinia acestuia, proiectul nu ține doar de elementele vieții românilor, ci și de securitatea națională.
„Adică aplicația în care fiecare român va avea pe telefon buletinul, pașaportul, cardul de sănătate și conturile bancare. Esența vieții personale! Și a securității naționale!”.
„Ce a făcut însă axa controlată de Ilie Bolojan? Sub pretextul modernizării, a predat arhitectura, codul sursă și controlul identității românilor direct către Germania!”, afirmă Dan Andronic.
Jurnalistul face legătura între această temă și propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Acesta afirmă că alegerea lui Mureșan ar fi legată de interese germane, invocând parcursul profesional și studiile acestuia.
„Ca să fie completă schema l-a propus premier pe Siegfried Mureșan, românul școlit la Berlin, fost consilier în Parlamentul German, omul legat prin toate fibrele de interesele nemțești”.
De asemenea, Dan Andronic explică că întârzierile pentru formarea Guvernului și minciuna prin omisiune sunt paravan pentru tranzacția platformei către nemți. Jurnalistul spune că există voci care au început să-și pună întrebări legate de modul în care este construit și controlat proiectul Portofelului Digital, dar și despre transparență și securitate.
„De ce se tergiversează formarea Guvernului și se minte prin omisiune? Pentru că tranzacția asta are nevoie de liniște! Așa că unii au mirosit afacerea și pun întrebări legitime:
Cine auditează codul sursă?
În buzunarele căror mari companii IT germane intră banii din PNRR?
Ce face STS? Acceptă să devină o simplă filială de mentenanță pentru softurile nemțești?”.
În finalul mesajului său, jurnalistul îl critică pe Ilie Bolojan, despre care spune că și-ar fi construit imaginea unui administrator rigid, preocupat de reducerea cheltuielilor, dar că, în realitate, ar susține o direcție care ar duce la o „capitulare tehnologică de proporții”.
„Ilie Bolojan ne-a vândut imaginea administratorului rigid care face economii. În realitate, joacă cartea unei capitulări tehnologice de proporții”.
Dan Andronic susține că întârzierile privind formarea Guvernului și ceea ce numește „minciună prin omisiune” ar avea rolul de a ascunde o presupusă tranzacție legată de platformă.
„Tergiversarea actuală e doar o încercare de a obosi partenerii și de a forța un provizorat menit care să securizeze aceste contracte uriașe. Restul e zgomot de fond pentru naivi!”.