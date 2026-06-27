Prima pagină » Știri politice » Dan Andronic îl acuză pe Bolojan că a predat „portofelul digital” Germaniei. „A dat codul sursă și controlul identității românilor”

Dan Andronic îl acuză pe Bolojan că a predat „portofelul digital” Germaniei. „A dat codul sursă și controlul identității românilor”

Dan Andronic îl acuză pe Bolojan că a predat „portofelul digital” Germaniei. „A dat codul sursă și controlul identității românilor”
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jurnalistul Dan Andronic îl acuză pe Ilie Bolojan că a predat „portofelul digital” Germaniei. Potrivit acestuia, în spatele crizei politice și al negocierilor pentru formarea Guvernului s-ar ascunde o miză de miliarde de euro legată de implementarea Portofelului Digital.

Într-o postare pe Facebook, Dan Andronic spune că disputa politică din ultimele zile ar reprezenta doar o „uriașă perdea de fum” și că adevărata miză s-ar afla în proiectul RoEUDIW, sistemul de identitate digitală care ar urma să reunească, într-o aplicație, documente și servicii importante pentru fiecare român.

„Adevărata miză din spatele circului politic și de ce Ilie Bolojan este numai bun să execute ordinele de la Berlin! Ne uităm la televizor de zile întregi ca la un teatru ieftin. Liderii PNL, USR și UDMR se bat cu cărămida în piept pentru «stabilitate» și inventează scuze, rotative, premieri tehnocrați ca Siegfried Mureșan. Mint zilnic, inclusiv pe Nicușor Dan, ca să mai câștige o zi. Și încă o zi… Totul e o uriașă PERDEA DE FUM!”, a scris jurnalistul.

Portofelul Digital, miza de miliarde de euro

Dan Andronic susține că, dincolo de negocierile mimate și blocajul guvernamental, există și o miză de miliarde de euro legată de Portofelul Digital.

„În spatele negocierilor mimate și a blocajului guvernamental se ascunde o miză de MILIARDE de euro: Portofelul Digital (RoEUDIW)”.

Jurnalistul susține că aplicația ar urma să includă „esența vieții personale”, precum buletinul, pașaportul, cardul de sănătate și conturile bancare. În opinia acestuia, proiectul nu ține doar de elementele vieții românilor, ci și de securitatea națională.

„Adică aplicația în care fiecare român va avea pe telefon buletinul, pașaportul, cardul de sănătate și conturile bancare. Esența vieții personale! Și a securității naționale!”.

Acuzații privind transferul controlului tehnologic către Germania

În continuarea mesajului, Andronic spune că Ilie Bolojan este unul dintre principalii responsabili pentru direcția în care merge proiectul și susține că infrastructura digitală a fost transferată, sub pretextul modernizării, către Germania.

„Ce a făcut însă axa controlată de Ilie Bolojan? Sub pretextul modernizării, a predat arhitectura, codul sursă și controlul identității românilor direct către Germania!”, afirmă Dan Andronic.

Siegfried Mureșan / Foto – Mediafax

Jurnalistul face legătura între această temă și propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Acesta afirmă că alegerea lui Mureșan ar fi legată de interese germane, invocând parcursul profesional și studiile acestuia.

„Ca să fie completă schema l-a propus premier pe Siegfried Mureșan, românul școlit la Berlin, fost consilier în Parlamentul German, omul legat prin toate fibrele de interesele nemțești”.

„De ce se tergiversează formarea Guvernului”

De asemenea, Dan Andronic explică că întârzierile pentru formarea Guvernului și minciuna prin omisiune sunt paravan pentru tranzacția platformei către nemți. Jurnalistul spune că există voci care au început să-și pună întrebări legate de modul în care este construit și controlat proiectul Portofelului Digital, dar și despre transparență și securitate.

„De ce se tergiversează formarea Guvernului și se minte prin omisiune? Pentru că tranzacția asta are nevoie de liniște! Așa că unii au mirosit afacerea și pun întrebări legitime:

Cine auditează codul sursă?

În buzunarele căror mari companii IT germane intră banii din PNRR?

Ce face STS? Acceptă să devină o simplă filială de mentenanță pentru softurile nemțești?”.

„Bolojan ne-a vândut imaginea administratorului care face economii”

În finalul mesajului său, jurnalistul îl critică pe Ilie Bolojan, despre care spune că și-ar fi construit imaginea unui administrator rigid, preocupat de reducerea cheltuielilor, dar că, în realitate, ar susține o direcție care ar duce la o „capitulare tehnologică de proporții”.

„Ilie Bolojan ne-a vândut imaginea administratorului rigid care face economii. În realitate, joacă cartea unei capitulări tehnologice de proporții”.

Dan Andronic susține că întârzierile privind formarea Guvernului și ceea ce numește „minciună prin omisiune” ar avea rolul de a ascunde o presupusă tranzacție legată de platformă.

„Tergiversarea actuală e doar o încercare de a obosi partenerii și de a forța un provizorat menit care să securizeze aceste contracte uriașe. Restul e zgomot de fond pentru naivi!”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS PNL anunță că este pregătit pentru alegeri anticipate, după eșecul negocierilor cu partidele politice
10:36
PNL anunță că este pregătit pentru alegeri anticipate, după eșecul negocierilor cu partidele politice
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu sâmbătă dimineață: „Speră că îl votăm de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face”. Ce spune despre sondaje
09:05
Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu sâmbătă dimineață: „Speră că îl votăm de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face”. Ce spune despre sondaje
FLASH NEWS Nicușor Dan merge în Polonia pentru reuniunea liderilor din Estul Europei. Care sunt principalele teme de pe agenda discuțiilor
08:42
Nicușor Dan merge în Polonia pentru reuniunea liderilor din Estul Europei. Care sunt principalele teme de pe agenda discuțiilor
REACȚIE O senatoare cere modificarea Constituției în contextul crizei politice și propune modelul german al moțiunii de cenzură constructive
23:27
O senatoare cere modificarea Constituției în contextul crizei politice și propune modelul german al moțiunii de cenzură constructive
FLASH NEWS Ponta avertizează că propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier este „evident antiamericană”
23:26
Ponta avertizează că propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier este „evident antiamericană”
REACȚIE PNL acuză PSD că a provocat criza politică: „A dărâmat un guvern stabil și funcțional”
22:58
PNL acuză PSD că a provocat criza politică: „A dărâmat un guvern stabil și funcțional”
Mediafax
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Digi24
Împăratul, planurile de adopție și o prințesă care nu va domni niciodată: viitorul nesigur al celei mai vechi monarhii ereditare
Cancan.ro
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Cum lovește Ungaria indirect în România prin Moldova. Asul din mâneca Bucureștiului în negocieri
Mediafax
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Click
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Cancan.ro
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical. A avut și probleme mari de sănătate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Două automobile rare au ajuns la inspecție la RAR. Aspectul este de epocă, însă sub capotă ascund o surpriză
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Un nou tip de pixel ar putea duce la dispozitive care sunt ecran și cameră foto simultan
INEDIT Cea mai „înaltă” călătorie cu trenul turistic din Europa. Unde se circulă la 2.000 de metri înălțime
11:55
Cea mai „înaltă” călătorie cu trenul turistic din Europa. Unde se circulă la 2.000 de metri înălțime
FLASH NEWS Germania ia în calcul revenirea la serviciul militar obligatoriu până în 2027
11:35
Germania ia în calcul revenirea la serviciul militar obligatoriu până în 2027
UTILE Psihologii spun că persoanele care trebuie să închidă ușa pentru a dormi sunt independente și prețuiesc singurătatea
11:33
Psihologii spun că persoanele care trebuie să închidă ușa pentru a dormi sunt independente și prețuiesc singurătatea
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu, verdict pentru UE: „Liderii europeni vor părăsi foarte greu posturile. Fără revoluție nu se va schimba nimic în Uniunea Europeană”
11:00
Ion Cristoiu, verdict pentru UE: „Liderii europeni vor părăsi foarte greu posturile. Fără revoluție nu se va schimba nimic în Uniunea Europeană”
Gândul de Vreme Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai ridicate temperaturi. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:45
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai ridicate temperaturi. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
INEDIT Prințul Harry și Meghan Markle acceptă invitația regelui: vor fi cazați la o reședință regală pe timpul vizitei din Marea Britanie
10:41
Prințul Harry și Meghan Markle acceptă invitația regelui: vor fi cazați la o reședință regală pe timpul vizitei din Marea Britanie

Cele mai noi

Trimite acest link pe