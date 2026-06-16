Prima pagină » Știri politice » Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”

Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”

Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

UDMR așteaptă ca Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, să își depună mandatul. Csoma Botond a făcut declarații în fața jurnaliștilor. 

„Ar fi nevoie și de voturile neafiliaților, SOS și POT, am văzut că sunt diverse încercări și în privința AUR. Statutul nostru prevede 2 elemente. Cum am decis în privința participării la guvernare și am decis că UDMR nu va face parte din Guvern. Consiliul Permanent a formulat o recomandare, dar nu Consiliul Permanent ia decizia dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camera Deputaților și Senat iau decizia în mod automat. Și decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite. Să nu votăm acest guvern”, a spus Csoma Botond, în fața jurnaliștilor.

„Cred că există similitudini între situația parlamentară a guvernului Veștea și situația guvernului Tomac”

Csoma Botond a explicat faptul că decizia finală aparține grupurilor parlamentare. El a amintit că au existat o serie de discuții în interiorul partidului UDMR, în acest sens. Liderul deputaților Uniunii mai susține că cei care au luat cuvântul în cadrul discuțiilor ar fi de părere că „nu sunt condiții prielnice pentru a intra la guvernarea aceasta”. El mai crede că „există similitudini între situația parlamentară a guvernului Veștea și situația guvernului Tomac”.

„Decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare. Au fost niște discuții interne la noi în partid. O să vă spun că, totuși, majoritatea care au luat cuvântul au fost de părere că, în acest moment, nu sunt condiții prielnice pentru a intra la guvernarea aceasta. (n.r. Ce înseamnă aceste condiții?) Stabilitate, pentru că nu vedem cum acest guvern să aibă stabilitate. Și, după, învestire.

Cred că există similitudini între situația parlamentară a guvernului Veștea și situația guvernului Tomac. Nici la Guvernul Tomac nu am văzut această stabilitate. Exista șansa să fie învestit, dar după aceea ar fi trebuit să alerge după majoritate în Parlament, pentru că e foarte greu să te bazezi pe deputați și senatori.

Premierul politic a fost un aspect. Deci nu putem să rezumăm toată decizia că acum s-a ajuns la un premier politic. Aveți dreptate. Am spus că ar fi mai bine să avem un guvern politic și un premier politic, dar sunt și alte condiții pe care trebuie să le analizăm.

Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern. Este că revenim la poziția noastră anterioară. Am spus că situația ideală să avem aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Noi am crezut și după ce domnul Tomac a renunțat la mandat că, totuși, se pot numi anumite condiții prielnice să avem o flexibilizare a pozițiilor”, a spus Csoma Botond.

„Cred că avem un premier desemnat. Dacă domnul Veștea ia decizia să renunțe la mandat, atunci ar trebui să avem noi discuții la Palatul Cotroceni. S-ar putea să avem această situație pe care am avut-o și cu domnul Tomac”, a mai spus Csoma Botond, în fața jurnaliștilor.

Știre în curs de actualizare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
13:23
CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
VIDEO Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
13:07
Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
REACȚIE Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea: „Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina”
12:40
Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea: „Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina”
REACȚIE Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
12:13
Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
REACȚIE Un fost vicepreședinte PNL intervine în războiul din partid. „PNL e într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist”
12:09
Un fost vicepreședinte PNL intervine în războiul din partid. „PNL e într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist”
EXCLUSIV Primele nume din Guvernul Veștea. Cine ar urma să ocupe cele mai importante portofolii/Cui ar urma să revină președinția Senatului – SURSE
12:08
Primele nume din Guvernul Veștea. Cine ar urma să ocupe cele mai importante portofolii/Cui ar urma să revină președinția Senatului – SURSE
Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Digi24
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă din Germania
Click
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Neuroștiința despărțirilor. De ce creierul simte o ruptură ca pe o durere fizică și o dependență

Cele mai noi

Trimite acest link pe