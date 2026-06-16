Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”

UDMR așteaptă ca Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, să își depună mandatul. Csoma Botond a făcut declarații în fața jurnaliștilor.

„Ar fi nevoie și de voturile neafiliaților, SOS și POT, am văzut că sunt diverse încercări și în privința AUR. Statutul nostru prevede 2 elemente. Cum am decis în privința participării la guvernare și am decis că UDMR nu va face parte din Guvern. Consiliul Permanent a formulat o recomandare, dar nu Consiliul Permanent ia decizia dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camera Deputaților și Senat iau decizia în mod automat. Și decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite. Să nu votăm acest guvern”, a spus Csoma Botond, în fața jurnaliștilor.

„Cred că există similitudini între situația parlamentară a guvernului Veștea și situația guvernului Tomac”

Csoma Botond a explicat faptul că decizia finală aparține grupurilor parlamentare. El a amintit că au existat o serie de discuții în interiorul partidului UDMR, în acest sens. Liderul deputaților Uniunii mai susține că cei care au luat cuvântul în cadrul discuțiilor ar fi de părere că „nu sunt condiții prielnice pentru a intra la guvernarea aceasta”. El mai crede că „există similitudini între situația parlamentară a guvernului Veștea și situația guvernului Tomac”.

„Decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare. Au fost niște discuții interne la noi în partid. O să vă spun că, totuși, majoritatea care au luat cuvântul au fost de părere că, în acest moment, nu sunt condiții prielnice pentru a intra la guvernarea aceasta. (n.r. Ce înseamnă aceste condiții?) Stabilitate, pentru că nu vedem cum acest guvern să aibă stabilitate. Și, după, învestire.

Cred că există similitudini între situația parlamentară a guvernului Veștea și situația guvernului Tomac. Nici la Guvernul Tomac nu am văzut această stabilitate. Exista șansa să fie învestit, dar după aceea ar fi trebuit să alerge după majoritate în Parlament, pentru că e foarte greu să te bazezi pe deputați și senatori.

Premierul politic a fost un aspect. Deci nu putem să rezumăm toată decizia că acum s-a ajuns la un premier politic. Aveți dreptate. Am spus că ar fi mai bine să avem un guvern politic și un premier politic, dar sunt și alte condiții pe care trebuie să le analizăm.

Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern. Este că revenim la poziția noastră anterioară. Am spus că situația ideală să avem aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Noi am crezut și după ce domnul Tomac a renunțat la mandat că, totuși, se pot numi anumite condiții prielnice să avem o flexibilizare a pozițiilor”, a spus Csoma Botond.

„Cred că avem un premier desemnat. Dacă domnul Veștea ia decizia să renunțe la mandat, atunci ar trebui să avem noi discuții la Palatul Cotroceni. S-ar putea să avem această situație pe care am avut-o și cu domnul Tomac”, a mai spus Csoma Botond, în fața jurnaliștilor.

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