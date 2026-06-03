Președintele USR, Dominic Fritz, va merge miercuri la Cotroceni pentru discuții cu șeful statului. Nicușor Dan va încerca să convingă formațiunea politică să fie de acord cu instalarea unui guvern tehnocrat, proiect pe care și-l dorește.

Nicușor Dan ar încerca să convingă USR să voteze pentru instalarea unui guvern tehnocrat, potrivit surselor G4Media.

Eugen Tomac este favoritul președintelui la conducerea unui nou Executiv tehnocrat

Liderul PMP, Eugen Tomac, este favorit pentru conducerea unui guvern cu miniștri tehnocrați, potrivit mai multor surse politice.

Tomac este europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. Anterior a mai fost membru al PDL, formațiune din care a demisionat în anul 2013 pentru a se alătura Mișcării Populare (PMP). Partidul a fost fondat de fostul președinte Traian Băsescu, cel care i-a sprijinit ascesiunea politică europarlamentarului.

Desemnarea lui Eugen Tomac, care să formeze un Cabinet format din miniștri tehnocrați și care să încerce să formeze o majoritate parlamentară care să susțină Guvernul, ar fi soluția prin care Nicușor Dan speră să deblocheze prelungita criză politică.

În PSD există nemulțumiri față de rămânerea social-democraților în funcții guvernamentale

Sursa politice au mai declarat, pentru sursa citată, că în interiorul PSD există nemulțumiri față de rămânerea social-democraților în afara funcțiilor guvernamentale. Aceștia s-au retras din Guvernul Bolojan. Apoi l-au debarcat prin moțiunea de cenzură din 5 mai, inițiată și votată împreună cu AUR.

În altă ordine de idei, un sondaj Avangarde realizat în ultima săptămână din luna mai arată că majoritatea respondenților respinge un guvern de tehnocrați și un premier independent, care să vină din afara partidelor.

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