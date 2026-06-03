Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz merge miercuri la Cotroceni pentru consultări. Planul lui Nicușor Dan vizează USR – Surse

Dominic Fritz merge miercuri la Cotroceni pentru consultări. Planul lui Nicușor Dan vizează USR – Surse

Dominic Fritz merge miercuri la Cotroceni pentru consultări. Planul lui Nicușor Dan vizează USR - Surse
Galerie Foto 3
Dominic Fritz și Nicușor Dan. Foto: News.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele USR, Dominic Fritz, va merge miercuri la Cotroceni pentru discuții cu șeful statului. Nicușor Dan va încerca să convingă formațiunea politică să fie de acord cu instalarea unui guvern tehnocrat, proiect pe care și-l dorește.

Nicușor Dan ar încerca să convingă USR să voteze pentru instalarea unui guvern tehnocrat, potrivit surselor G4Media.

Eugen Tomac este favoritul președintelui la conducerea unui nou Executiv tehnocrat

Liderul PMP, Eugen Tomac, este favorit pentru conducerea unui guvern cu miniștri tehnocrați, potrivit mai multor surse politice.

Eugen Tomac, președintele PMP

Tomac este europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. Anterior a mai fost membru al PDL, formațiune din care a demisionat în anul 2013 pentru a se alătura Mișcării Populare (PMP). Partidul a fost fondat de fostul președinte Traian Băsescu, cel care i-a sprijinit ascesiunea politică europarlamentarului.

Desemnarea lui Eugen Tomac, care să formeze un Cabinet format din miniștri tehnocrați și care să încerce să formeze o majoritate parlamentară care să susțină Guvernul, ar fi soluția prin care Nicușor Dan speră să deblocheze prelungita criză politică.

În PSD există nemulțumiri față de rămânerea social-democraților în funcții guvernamentale

Sursa politice au mai declarat, pentru sursa citată, că în interiorul PSD există nemulțumiri față de rămânerea social-democraților în afara funcțiilor guvernamentale. Aceștia s-au retras din Guvernul Bolojan. Apoi l-au debarcat prin moțiunea de cenzură din 5 mai, inițiată și votată împreună cu AUR.

Presedintele Romaniei, Nicusor Dan (S), primeste delegatia Partidului Social Democrat (PSD), formata din Sorin Grindeanu (D), presedintele partidului, viceprim-ministrul Marian Neacsu si europarlamentarul Claudiu Manda, in cadrul consultarilor politice dupa ce PSD a decis luni sa ii retraga sprijinul politic premierului, desfasurate la Palatul Cotroceni, miercuri, 22 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

În altă ordine de idei, un sondaj Avangarde realizat în ultima săptămână din luna mai arată că majoritatea respondenților respinge un guvern de tehnocrați și un premier independent, care să vină din afara partidelor.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cum s-a ajuns la criza politică din România? Doru Bușcu: „Nicușor Dan a fost complice”

Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele PPE: „Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”
15:22
Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele PPE: „Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”
REACȚIE Controversa lucrărilor de la Spitalul „Marius Nasta”. Primăria Sectorului 4: „Ministerul Sănătății a omis să spună că noi ne ocupăm de proiect”
13:41
Controversa lucrărilor de la Spitalul „Marius Nasta”. Primăria Sectorului 4: „Ministerul Sănătății a omis să spună că noi ne ocupăm de proiect”
FLASH NEWS Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
13:03
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
REACȚIE Ponta: „De luni nu mai avem deloc Guvern! Îi pasă cuiva?”
12:36
Ponta: „De luni nu mai avem deloc Guvern! Îi pasă cuiva?”
DEZVĂLUIRI „Planul B” al Chișinăului. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă aderarea la Uniunea Europeană se va împotmoli
12:22
„Planul B” al Chișinăului. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă aderarea la Uniunea Europeană se va împotmoli
REACȚIE Patrick André de Hillerin acuză Guvernul Bolojan de favoritism după contractul de 196 mil. € acordat companiei Digi: „Este o sfidare revoltătoare”
11:54
Patrick André de Hillerin acuză Guvernul Bolojan de favoritism după contractul de 196 mil. € acordat companiei Digi: „Este o sfidare revoltătoare”
Mediafax
Fritz, reacție după numirile de la ICR: O colaboratoare a lui Adrian Năstase și un colaborator al lui Călin Georgescu
Digi24
VIDEO. Un urs a rănit patru oameni: unul dintre atacuri a fost filmat de camerele de supraveghere ale unei fabrici
Cancan.ro
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Adevarul
Presa maghiară anunță un posibil blackout în România. Cât de real este pericolul și ce capcană ascunde iarna viitoare
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Click
Moment emoționant în podcastul Gabrielei Cristea. Ce au spus fetele sale despre ea: „Mami e cam panicoasă așa, nu?”
Digi24
Miliardarii Rusiei se tem că își pot pierde imperiile: Vladimir Putin accelerează confiscările de active
Cancan.ro
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Schimbările climatice ar putea accelera rezistența la antibiotice
COMERȚ SUA amenință din nou cu tarife comerciale. Care sunt țările care pot risca tarife comerciale de cel puțin 10%
15:33
SUA amenință din nou cu tarife comerciale. Care sunt țările care pot risca tarife comerciale de cel puțin 10%
ADMINISTRAȚIE Guvernul introduce un mecanism de evaluare pentru personalul PNRR. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță
15:25
Guvernul introduce un mecanism de evaluare pentru personalul PNRR. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță
FLASH NEWS Trump spune că a studiat relația dintre JD Vance și Marco Rubio. La ce concluzii a ajuns președintele american
14:50
Trump spune că a studiat relația dintre JD Vance și Marco Rubio. La ce concluzii a ajuns președintele american
TURISM De la castele de nisip la mopuri pe balcon: 7 legi bizare din Spania care îi pot amenda pe turiști
14:46
De la castele de nisip la mopuri pe balcon: 7 legi bizare din Spania care îi pot amenda pe turiști
ALERTĂ Bilanț sumbru. România înregistrează cea mai mare rată a mortalității evitabile din UE
14:41
Bilanț sumbru. România înregistrează cea mai mare rată a mortalității evitabile din UE
CONTROVERSĂ Reuters: Candace Owens, Steven Seagal și frații Tate, printre invitații de la „Davosul Rusiei”. Forumul economic adună figuri controversate din SUA
14:34
Reuters: Candace Owens, Steven Seagal și frații Tate, printre invitații de la „Davosul Rusiei”. Forumul economic adună figuri controversate din SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe