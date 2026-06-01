Avangarde: Românii resping ideea unui premier tehnocrat/Câți vor anticipate/Apropiere mai mare de UE sau de SUA?/Rezultatele complete

Majoritatea românilor nu este de acord cu un guvern de tehnocrați și un premier independent, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde în ultima săptămână din luna mai.

Sondajul vine după ce s-a vehiculat că președintele Nicușor Dan ia în calcul un guvern de tehnocrați după demiterea Guvernului Bolojan, prin moțiune de cenzură.

Doar 36,5% dintre români consideră că ar fi bună ideea de a fi nominalizat un premier independent care să conducă un guvern format de partidele din fosta alianță de guvernare (PSD, PNL, USR și UDMR).

52,7% dintre cei care au răspuns mai susțin că Guvernul viitor ar trebui format din oameni ai partidelor.

În același timp, ideea alegerilor anticipate este agreată de 56,4% dintre participanții la sondaj.

Cercetarea mai arată că românii își doresc mai mult o apropiere de țările cu influență din UE decât de SUA.

Sondajul a fost realizat telefonic de compania Avangarde în perioada 22-31 mai, pe un eșantion de 900 de persoane reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de +-3,4%

AUTORUL RECOMANDĂ: