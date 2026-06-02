Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României

Sursă Foto: Dan Barna, Facebook
Fostul președinte USR Dan Barna a transmis un avertisment în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv. Politicianul afirmă că USR nu va susține un Guvern în care PSD își va păstra influența. Declarația vine în momentul în care președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze noul premier al României.

Eurodeputatul Dan Barna a criticat, într-o intervenție la postul de radio RFI, o formulă guvernamentală în care actuala structură de putere ar rămâne neschimbată, fiind modificată practic doar conducerea formală.

Ce spune Barna despre o formulă hibridă a puterii

„Ideea aceasta de un hibrid în care rămâne totul cum este și numai schimbăm puțin eticheta de pe ușă nu are cum să aibă susținerea USR”, a declarat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, partidul nu va accepta o formulă în care PSD continuă să controleze deciziile importante din administrație, chiar dacă funcția de premier ar reveni unei persoane din afara social-democraților.

USR este dispus să analizeze orice variantă de guvernare, dar fără PSD

Chestionat referitor la posibilitatea susținerii unui Guvern condus de Eugen Tomac, nume vehiculat intens în ultimele zile ca viitor premier, Dan Barna a fost categoric.

„USR nu va susține nici un Guvern în care PSD rămâne creierul României, pentru că a arătat că nu poate să facă lucrul ăsta și nu are calitatea etică, morală, de nici un fel, de a o face”, a mai afirmat eurodeputatul.

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

În opinia sa, menținerea actualei structuri administrative și a influenței PSD în instituțiile statului ar face imposibilă susținerea unui astfel de Executiv de către partidul său.

Barna a mai informat că USR este dispus să analizeze orice variantă de guvernare, însă doar după prezentarea unei formule concrete și a unei majorități clare.

„Orice se poate discuta în momentul în care vedem cum ar arăta o astfel de construcție, nu știu dacă va fi domnul Tomac sau cine va fi”, a mai declarat acesta.

