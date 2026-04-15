Sondaj INSCOP: AUR se menține pe primul loc în preferințele românilor și adună cât PNL și USR la un loc. PSD, creștere ușoară

AUR își menține poziția de lider în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, chiar dacă înregistrează cel mai slab scor din ultimele luni, potrivit celui mai recent barometru realizat de INSCOP Research.

AUR se menține pe primul loc în sondaje și adună cât PNL și USR la un loc

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1–7 aprilie 2026, AUR este cotat la 37% din intențiile de vot.

Pe următoarele locuri se află:

•PSD – 20,1%

•PNL – 15,5%

•USR – 12,7%

Sub pragul de 5% se situează:

•UDMR – 4,3%

•POT – 3,6%

•SOS România – 2,8%

•SENS – 2,4%

Doar 1% dintre respondenți ar vota un candidat independent, iar 0,7% ar alege alt partid. Datele sunt raportate la cei 77,3% dintre respondenți care au exprimat o opțiune de vot.

Cum arată clasamentul dacă votează doar cei „siguri”

În scenariul în care sunt luați în calcul doar respondenții care spun că vor merge sigur la vot (55,9% din eșantion), ierarhia suferă ușoare modificări:

•AUR – 38,8%

•PNL – 16,9%

•PSD – 16,6%

•USR – 14,4%

Restul partidelor rămân sub praguri reduse, cu POT la 4,5% și UDMR la 3%.

Sondajul indică și o disponibilitate ridicată de participare la alegeri. Aproape 65% dintre respondenți au declarat că vor merge „sigur” la vot (nota 10 pe o scară de la 1 la 10).

La polul opus, aproximativ 15,8% spun că sigur nu vor participa, în timp ce restul se situează în zona de indecizie.

Barometrul a fost realizat în perioada 1–7 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI), iar marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

