Datele celui mai recent sondaj INSCOP arată că 57,8% dintre respondenți sunt de părere că Ilie Bolojan a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice. De cealaltă parte, 48,6% dintre români consideră că moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD a reprezentat un act inutil, care a înrăutățit lucrurile în România.
Potrivit sondajului, 74,5% dintre români se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de situația politică actuală (43.7% dintre români se declară foarte îngrijorați, iar 30.8% destul de îngrijorați). 9.7% se declară destul de puțin îngrijorați de situația politică actuală, în timp ce 14.3% foarte puțin/ deloc îngrijorați.
Votanții USR, femeile, persoanele peste 60 de ani și angajații la privat sunt îngrijorați de situația politică actuală a României într-un proporție mai mare decât restul populației.
Sunt puțin sau deloc îngrijorați de situația politică actuală a țării într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL, tinerii sub 30 de ani, angajații la stat.
În ceea ce privește moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD pentru înlăturarea Guvernului Bolojan, 48.6% dintre participanții la sondaj consideră că moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a reprezentat un act inutil care va înrăutăți lucrurile în România. 44% sunt de părere că acțiunea celor două partide a reprezentat un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România. 7.4% nu știu sau nu răspund.
La capitolul ”motivele pentru înlăturarea guvernului Bolojan”, 33.6% dintre români sunt de părere că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public.
De cealaltă parte, 57.8% dintre participanți consideră că acesta a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice. 6.8% nu știu sau nu pot aprecia, iar 1.8% nu răspund.
Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații din sectorul public consideră că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public într-o proporție mai mare ca restul populației.
Votanții PSD și AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară cred într-un procent mai ridicat decât media că executivul condus de Ilie Bolojan a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice.