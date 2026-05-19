Aproape 60% dintre români consideră că Bolojan a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice. Ce părere au românii despre moțiunea PSD-AUR care l-a alungat pe premier

Datele celui mai recent sondaj INSCOP arată că 57,8% dintre respondenți sunt de părere că Ilie Bolojan a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice. De cealaltă parte, 48,6% dintre români consideră că moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD a reprezentat un act inutil, care a înrăutățit lucrurile în România. 

Potrivit sondajului, 74,5% dintre români se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de situația politică actuală (43.7% dintre români se declară foarte îngrijorați, iar 30.8% destul de îngrijorați). 9.7% se declară destul de puțin îngrijorați de situația politică actuală, în timp ce 14.3% foarte puțin/ deloc îngrijorați.

Votanții USR, femeile, persoanele peste 60 de ani și angajații la privat  sunt îngrijorați de situația politică actuală a României într-un proporție mai mare decât restul populației.

Sunt puțin sau deloc îngrijorați de situația politică actuală a țării într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL, tinerii sub 30 de ani, angajații la stat.

Ce cred românii despre moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD

În ceea ce privește moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD pentru înlăturarea Guvernului Bolojan, 48.6% dintre participanții la sondaj consideră că moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a reprezentat un act inutil care va înrăutăți lucrurile în România. 44% sunt de părere că acțiunea celor două partide a reprezentat un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România. 7.4% nu știu sau nu răspund.

Care cred românii că sunt motivele pentru care Bolojan a fost înlărurat

La capitolul ”motivele pentru înlăturarea guvernului Bolojan”, 33.6% dintre români sunt de părere că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public.

De cealaltă parte, 57.8% dintre participanți consideră că acesta a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice. 6.8% nu știu sau nu pot aprecia, iar 1.8% nu răspund.

Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații din sectorul public consideră că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public într-o proporție mai mare ca restul populației.

Votanții PSD și AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară cred într-un procent mai ridicat decât media că executivul condus de Ilie Bolojan a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice.

  • BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a, a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026, despre părerile românilor privind utilitatea și impactul moțiunii de cenzură sunt împărțite.

