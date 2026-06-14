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Eugen Tomac, după ce s-a retras din funcția de premier desemnat: „Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”

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Nicușor Dan a susținut, în această dimineață, o conferință de presă în cadrul căreia l-a desemnat premier al României pe Adrian Veștea, după ce varianta Eugen Tomac nu a fost agreată de partide.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Eugen Tomac i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea pe care i-a acordat-o. De asemenea, liderul PMP a mai spus că are convingerea că ar fi putut schimba în bine România.

Tomac a transmis recunoștință tuturor celor care l-au susținut în această perioadă, în special colegilor care au acceptat să facă parte din proiectul politic pe care l-a propus. El a afirmat că echipa formată ar fi putut aduce schimbări importante pentru țară.

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

„Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”

„Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru țară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aș fi putut schimba în bine România.

Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României. Le mulțumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Am fi făcut o echipă excepțională împreună. Vă sunt profund recunoscător.

Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România.

Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm.

Vă îmbrățișez!”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook. 

Eugen Tomac, primele declarații după ce s-a retras din funcția de premier desemnat

„Am plecat în urmă cu zece zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele pro europene să îmi dea votul. Am fost rezonabil, deschis, să găsesc susținerea pentru un guvern. Nu am găsit această atitudine la partide și îmi pare rău. Le mulțumesc celor care au acceptat să fie miniștri. Am speranța că nouă cabinet va putea convinge”, a spus Eugen Tomac.

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