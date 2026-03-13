Prima pagină » Emisiuni » Florin Barbu: „Cred că a fost o greșeală în România privind plafonarea prețului. Suntem într-un context greu geopolitic”

Florin Barbu: „Cred că a fost o greșeală în România privind plafonarea prețului. Suntem într-un context greu geopolitic”

13 mart. 2026, 21:30, Emisiuni

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a criticat plafonarea prețurilor la energie și gaze. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Florin Barbu: ,,Atunci când plafonezi prețul… Ceea ce s-a întâmplat din 2023 până în prezent, când am plafonat prețul la gaz și la energie… Statul român a plătit 32 de miliarde de lei despăgubiri către anumite companii. Cred că același mecanism pe care noi l-am aplicat la alimentele de bază ar trebui aplicat și la energie și la gaz.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Barbu a criticat plafonarea prețurilor la energie și gaze. Acesta explică faptul că România a plătit peste 30 de miliarde de lei despăgubiri către diferite companii. Ministrul vine și cu o soluție, spune că același principiu care este folosit la alimente să fie folosit și la energie și gaze. Limitarea adaosului pe care companiile pot să îl pună la produse ar putea rezolva această problemă. Barbu menționează și contextul geopolitic, un factor care influențează creșterea prețurilor.

„Dar să știți că… Cred că a fost o greșeală în România privind plafonarea prețului. Ministerul Agriculturii a mers pe plafonarea adaosului comercial. Atunci când plafonezi prețul și ceea ce s-a întâmplat din 2023 până în prezent, când am plafonat prețul la gaz și la energie, statul român a plătit 32 de miliarde de lei despăgubiri către anumite companii. Cred că același mecanism pe care noi l-am aplicat la alimentele de bază ar trebui aplicat și la energie și la gaz. Un lucru foarte important. Suntem într-un context greu geopolitic, cu războiul din Orientul Mijlociu. Dar vă întreb un lucru: toate stocurile de motorină, de benzină atunci când a început războiul și au fost achiziționate aceste stocuri la un preț în care barilul era probabil la 60 – 70 euro. De ce acea cantitate de motorină și benzină a crescut? Se vinde cu adaos. Nu credeți că e o speculă a acelor companii?”, a declarat Ministrul Agriculturii.

