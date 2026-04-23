Florin Barbu: Până când demisia devine efectivă voi continua să asigur funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Florin Barbu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, imediat după ce și-a dat demisia din funcția de Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acesta a transmis că, până la momentul în care demisia sa va deveni efectivă, va continua să asigure funcționarea Ministerului.

Mesajul postat de Florin Barbu după ce și-a dat demisia

”Mi-am înaintat demisia din funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Zilele următoare voi organiza o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a prezenta rezultatele obținute pentru agricultura României, împreună cu fermierii, procesatorii și cu ajutorul colegilor din minister, în ultimii 2 ani și 10 luni.