Florin Barbu: Până când demisia devine efectivă voi continua să asigur funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Florin Barbu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, imediat după ce și-a dat demisia din funcția de Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acesta a transmis că, până la momentul în care demisia sa va deveni efectivă, va continua să asigure funcționarea Ministerului.

Mesajul postat de Florin Barbu după ce și-a dat demisia

În același timp, Barbu a transmis că zilele următoare va organiza o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a prezenta rezultatele care au fost obținute până în acest moment pentru agricultură.

”Mi-am înaintat demisia din funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Zilele următoare voi organiza o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a prezenta rezultatele obținute pentru agricultura României, împreună cu fermierii, procesatorii și cu ajutorul colegilor din minister, în ultimii 2 ani și 10 luni.
Până când demisia devine efectivă voi continua să asigur funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, a scris Barbu pe pagina sa de Facebook.

Toți miniștrii PSD și-au dat, joi, demisia din Guvern

Miniștrii PSD și-au dat demisia, joi, din Guvernul Bolojan, după ce social-democrații au votat luni seara retragerea sprijinului politic pentru premier. Anterior, Bolojan a anunțat că funcționarea ministerelor va fi asigurată de cei care rămân în coaliție. PSD a transmis că este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat.

PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.

Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe