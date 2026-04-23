Florin Barbu: Până când demisia devine efectivă voi continua să asigur funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Florin Barbu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, imediat după ce și-a dat demisia din funcția de Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acesta a transmis că, până la momentul în care demisia sa va deveni efectivă, va continua să asigure funcționarea Ministerului.
În același timp, Barbu a transmis că zilele următoare va organiza o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a prezenta rezultatele care au fost obținute până în acest moment pentru agricultură.
Miniștrii PSD și-au dat demisia, joi, din Guvernul Bolojan, după ce social-democrații au votat luni seara retragerea sprijinului politic pentru premier. Anterior, Bolojan a anunțat că funcționarea ministerelor va fi asigurată de cei care rămân în coaliție. PSD a transmis că este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat.
PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.
Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României.
