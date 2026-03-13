Florin Barbu: Consiliul Concurenței să investigheze urgent! De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru?

13 mart. 2026, 20:33, Actualitate
Florin Barbu, ministrul Agiculturii cere Consiliul Concurenței să investigheze urgent de ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru pentru a avea acces în supermarketurile din România. Barbu a mers pe teren, în magazinul unui retailer german și a descoperit numai marfă de import, sau reimportată din țări ca Cipru, în acest caz.
De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru pentru a putea accesa piața supermarketurilor din România? Consiliul Concurenței să investigheze urgent!, posteză ministrul Agriculturii.
Constatările la raft ale ministrului Agriculturii
Am stat de vorbă cu fermieri, am analizat date și am mers în magazine. Am intrat într-un supermarket al unui mare retailer german.
  • Pe rafturi am găsit multă carne de porc, țara de proveniență: Spania – aproape de termenul de expirare – și foarte puțină carne românească, la prețuri mai mari decât cea de import.
  • Astăzi, la poarta fermei, porcul se vinde cu aproximativ 4,3 lei/kg, iar în supermarket carnea ajunge să coste în medie între 20 și 28 de lei.
  • Fermierii sunt puși în situația să vândă sub costul de producție sau să își închidă fermele, în timp ce consumatorul plătește din ce în ce mai mult pentru carne provenită din import.
  • Pe traseul dintre fermierul român și consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare. Din cauza acestor mecanisme, fermele românești se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare.

De aceea atrag atenția Consiliului Concurenței să verifice cine câștigă din acest lanț și de ce fermierii și consumatorii români trebuie să plătească scump.

La raionul de carne de pasăre situația este cel puțin la fel de alarmantă.

Vă dau un exemplu: peste 60% din produse sunt etichetate sub un singur brand – Gustavi – deținut de o firmă înființată în 2024, cu 5 angajați, care la rândul ei este deținută de un offshore din Cipru.

Astfel de companii doar comercializează produse ale unor mari producători români. Cu alte cuvinte, produse ale unor companii românești, precum Avicola Crevedia, Coco Rico, Morandi, Avicola Focșani sau EuroAvi, cu sute de angajați și producție reală, care nu au acces la raft.

Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute de ai noștri?

Am spus-o și o repet: Ministerul Agriculturii nu are atribuții de control, dar se va implica împreună cu Consiliul Concurenței și toate celelalte autorități pentru a opri aceste practici comerciale neloiale!

Citește și

EMISIUNI Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță investiții importante: „Va fi construit cel mai mare abator din România, cu finalizare în 2028”
20:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță investiții importante: „Va fi construit cel mai mare abator din România, cu finalizare în 2028”
EXCLUSIV Florin Barbu: „Eu protejez fermierii români. Îmi doresc marcă proprie pe teritoriul României”
20:00
Florin Barbu: „Eu protejez fermierii români. Îmi doresc marcă proprie pe teritoriul României”
VIDEO Scandal la o prezentare de oale și cratițe în valoare de 12.000 de lei, în Constanța. ANPC și Poliția au sosit și ele la evenimentul gospodinelor
19:54
Scandal la o prezentare de oale și cratițe în valoare de 12.000 de lei, în Constanța. ANPC și Poliția au sosit și ele la evenimentul gospodinelor
FLASH NEWS Gigi Becali promite că aduce Lumina Sfântă de Paște în România: „Dacă Patriarhia nu poate, trimit ostașii mei la Ierusalim”
19:53
Gigi Becali promite că aduce Lumina Sfântă de Paște în România: „Dacă Patriarhia nu poate, trimit ostașii mei la Ierusalim”
EMISIUNI Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „O să atragem undeva la 5 miliarde de euro, bani europeni, în 2026 pentru agricultură”
19:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „O să atragem undeva la 5 miliarde de euro, bani europeni, în 2026 pentru agricultură”
SPORT Bătaie cu parul pe un teren de fotbal din județul Călărași: „Dă-i, bă! Nu-l lăsa!”. S-a lăsat cu multe mandate de arestare
19:09
Bătaie cu parul pe un teren de fotbal din județul Călărași: „Dă-i, bă! Nu-l lăsa!”. S-a lăsat cu multe mandate de arestare
Mediafax
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au DIVORȚAT! Primele declarații
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz, după ce a proclamat războiul „câștigat”
Mediafax
Sindicatul Dacia avertizează: 1.200 de angajați de la Mioveni vor fi concediați în 2026, în timp ce modele noi sunt produse în Turcia și Slovenia
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat cum reușesc furnicile nocturne să călătorească
FLASH NEWS Conflictul dintre SUA și Iran escaladează. Pentagonul trimite 2.200 de pușcași marini în Orientul Mijlociu
20:47
Conflictul dintre SUA și Iran escaladează. Pentagonul trimite 2.200 de pușcași marini în Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Radu Miruţă, întrevedere cu noul ambasador al SUA: „Prezenţa militară americană în ţara noastră contribuie la consolidarea securităţii naţionale”
19:57
Radu Miruţă, întrevedere cu noul ambasador al SUA: „Prezenţa militară americană în ţara noastră contribuie la consolidarea securităţii naţionale”
CONTROVERSĂ Analiză la rece a regimului din Iran în presa germenă: Mullahii nu vor capitula niciodată
19:54
Analiză la rece a regimului din Iran în presa germenă: Mullahii nu vor capitula niciodată
FLASH NEWS Franța și Italia negociază în secret cu Teheranul deblocarea Strâmtorii Ormuz. Cu cât s-au scumpit gazele și petrolul din cauza crizei energetice
19:14
Franța și Italia negociază în secret cu Teheranul deblocarea Strâmtorii Ormuz. Cu cât s-au scumpit gazele și petrolul din cauza crizei energetice
ENERGIE Ce se întâmplă la Azomureș? Florin Barbu: „Rog compania să redeschidă. Am avut o discuție pentru preluarea de către Romgaz a combinatului”
19:00
Ce se întâmplă la Azomureș? Florin Barbu: „Rog compania să redeschidă. Am avut o discuție pentru preluarea de către Romgaz a combinatului”
DEZVĂLUIRI Un fost premier din Republica Moldova dezvăluie că a vrut să se sinucidă. Care a fost motivul pentru care aproape și-a pus capăt zilelor
18:59
Un fost premier din Republica Moldova dezvăluie că a vrut să se sinucidă. Care a fost motivul pentru care aproape și-a pus capăt zilelor

