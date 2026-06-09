George Simion solicită suspendarea lui Nicușor Dan: „Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac, ci Anticipatele”

Liderul AUR, George Simion, solicită suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe motiv că ar ignora rezultatul votului de la Parlamentare, prin propunerea premierului tehnocrat, Eugen Tomac. Președintele partidului consideră că singura soluție viabilă, la acest moment, sunt alegerile anticipate.

„Nicușor Dan – suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele.

Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, a scris George Simion pe Facebook, într-o postare care a adunat peste 2000 de aprecieri în câteva minute.

Nicușor Dan a desemnat un premier tehnocrat, în ciuda rezultatului de la Parlamentare

Pe 4 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat oficial pe Tomac să formeze noul executiv. În aceeași zi, premierul nominalizat a anunțat că va propune Parlamentului „o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic”.

Amintim că la alegerile parlamentare din 2024, PSD s-a clasat pe primul loc cu peste două milioane de voturi, urmat de AUR pe locul secund și Partidul Național Liberal pe locul trei.

Soluția unui premier cu un guvern tehnocrat fără bază parlamentară proprie riscă să deplaseze centrul de greutate al puterii executive de la partide și Parlament către Președinție.

Profesorul universitar doctor Andrei Țăranu, prodecan la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA București, a declarat pentru GÂNDUL că ceea ce e vizibil legat de guvernul propus de Tomac este că „are și foarte mulți oameni direct legați de președinte, inclusiv consilieri prezidențiali sau persoane apropiate de acesta”. Mai multe detalii AICI.

FOTO: Mediafax

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