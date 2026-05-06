Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a ieşit public, recent, şi a anunţat că Dan Moraru a fost rechemat din funcţia de consul general la Bonn şi a fost înlocuit cu Alexandra Şubescu, încă de anul trecut. Din spusele sale, mai rezultă că nu ştie dacă a şi fost luată în serios decizia ei.

Pe 16 aprilie, Gândul scria un amplu articol despre maniera defectuoasă în care au înţeles să-şi facă treaba angajaţii Consulatului General al României, din Bonn.

Deşi iniţial, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, ne-a declarat că nu ar avea un asemenea feedback de acolo, dar va reveni cu amănunte, ministrul Oana Ţoiu spune într-o filmare că a primit foarte multe plângeri de la românii din Germania.

Iar anul trecut, Oana Ţoiu spune că a făcut rechemare consulului Dan Moraru pe care l-a înlocuit cu Alexandra Şubescu.

Însă, nu ştie dacă a fost luată în serios decizia ei, ca ministru de Externe. Prin urmare, recent şi-a amintit să şi verifice dacă subalternii au dus la îndeplinire ordinul.

„Astăzi verificăm ce s-a întâmplat cu decizia pe care am luat-o anul trecut. Am rechemat acasă consulul general din Bonn pentru că comunitatea românilor din Germania ne-a semnalat numeroase probleme cu serviciile consulare de acolo. Nu existau programări disponibile, firme fantomă care cereau taxe mari pentru servicii consulare pe care statul român le oferea gratuit. Dar, mai grav decât atât, foarte mulți români din Germania, foarte mulți români din regiunea Bonn rămăseseră fără răspuns la mailuri, la petiții, la cererile de servicii consulare și nu știau când se pot baza pe statul român să le răspunde”, spune Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe mai spune că a reuşit să atragă o sursă privată de finanţare pentru îmbunătăţirea serviciilor consulare.

„Dacă în trecut erau doar 6 ore deschisă pe săptămână, acum sunt 6 ore/zi. Am numit și o nouă persoană care să preia Consulatul General, cineva care are 15 ani de experiență în interiorul Ministerului Afacerilor Externe în servicii de viză și în diplomație. De asemenea, a fost retras Consulul General din Hamburg pentru că acel consulat n-a fost operaționalizat până astăzi. România oferă peste 900.000 de servicii consulare anual, pentru prima dată după mulți ani de zile. Am reușit să atragem o sursă privată de finanțare pentru Ministerul Afacerilor Externe și pentru a îmbunătăți în timp serviciile consulare, o să avem anul acesta peste 4 milioane de euro venituri și anul următor o să ne apropiem de 10 milioane de euro venituri. Prima sursă privată de finanțare pentru Ministerul Afacerilor Externe, după mai bine de 10 ani. Sumele respective o să vină din taxele plătite de străini pentru vizele pentru muncă în România. Din aceste resurse o să putem să suplimentăm capacitatea de a livra servicii consulare acolo unde avem comunități aglomerate. O să putem să scurtăm timpul de răspuns pentru mediul de afaceri care are nevoie de claritate repede.”

