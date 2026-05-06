Prima pagină » Actualitate » În urma articolului Gândul, Oana Ţoiu verifică după un an dacă o decizie de-ale ei ca ministru MAE, încă, a fost luată în serios

În urma articolului Gândul, Oana Ţoiu verifică după un an dacă o decizie de-ale ei ca ministru MAE, încă, a fost luată în serios

Luiza Dobrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a ieşit public, recent, şi a anunţat că Dan Moraru a fost rechemat din funcţia de consul general la Bonn şi a fost înlocuit cu Alexandra Şubescu, încă de anul trecut. Din spusele sale, mai rezultă că nu ştie dacă a şi fost luată în serios decizia ei.

Pe 16 aprilie, Gândul scria un amplu articol despre maniera defectuoasă în care au înţeles să-şi facă treaba angajaţii Consulatului General al României, din Bonn.

Deşi iniţial, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, ne-a declarat că nu ar avea un asemenea feedback de acolo, dar va reveni cu amănunte, ministrul Oana Ţoiu spune într-o filmare că a primit foarte multe plângeri de la românii din Germania.

Iar anul trecut, Oana Ţoiu spune că a făcut rechemare consulului Dan Moraru pe care l-a înlocuit cu Alexandra Şubescu. 

Însă, nu ştie dacă a fost luată în serios decizia ei, ca ministru de Externe. Prin urmare, recent şi-a amintit să şi verifice dacă subalternii au dus la îndeplinire ordinul.

„Astăzi verificăm ce s-a întâmplat cu decizia pe care am luat-o anul trecut. Am rechemat acasă consulul general din Bonn pentru că comunitatea românilor din Germania ne-a semnalat numeroase probleme cu serviciile consulare de acolo.

Nu existau programări disponibile, firme fantomă care cereau taxe mari pentru servicii consulare pe care statul român le oferea gratuit.

Dar, mai grav decât atât, foarte mulți români din Germania, foarte mulți români din regiunea Bonn rămăseseră fără răspuns la mailuri, la petiții, la cererile de servicii consulare și nu știau când se pot baza pe statul român să le răspunde”, spune Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe mai spune că a reuşit să atragă o sursă privată de finanţare pentru îmbunătăţirea serviciilor consulare.

„Dacă în trecut erau doar 6 ore deschisă pe săptămână, acum sunt 6 ore/zi. Am numit și o nouă persoană care să preia Consulatul General, cineva care are 15 ani de experiență în interiorul Ministerului Afacerilor Externe în servicii de viză și în diplomație.

De asemenea, a fost retras Consulul General din Hamburg pentru că acel consulat n-a fost operaționalizat până astăzi.

România oferă peste 900.000 de servicii consulare anual, pentru prima dată după mulți ani de zile. Am reușit să atragem o sursă privată de finanțare pentru Ministerul Afacerilor Externe și pentru a îmbunătăți în timp serviciile consulare, o să avem anul acesta peste 4 milioane de euro venituri și anul următor o să ne apropiem de 10 milioane de euro venituri. Prima sursă privată de finanțare pentru Ministerul Afacerilor Externe, după mai bine de 10 ani. Sumele respective o să vină din taxele plătite de străini pentru vizele pentru muncă în România.

Din aceste resurse o să putem să suplimentăm capacitatea de a livra servicii consulare acolo unde avem comunități aglomerate. O să putem să scurtăm timpul de răspuns pentru mediul de afaceri care are nevoie de claritate repede.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Consulatul României din Bonn arată ca după război. Ferestre sparte, folii în geam, garduri ruginite, fațade crăpate. Românii din Germania se plâng și de serviciile consulare: „Ne tratează ca pe niște câini”

De Ziua Presei, USR și Diana Buzoianu se războiesc cu Gândul, declanșează acțiuni și campanii de intimidare pe Facebook și acuză redacția de Fake News după un articol despre angajările de la Apele Române. Demontăm acuzațiile USR-iste cu documente și mărturii

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe