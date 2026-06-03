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Lia Olguța Vasilescu, mesaj tranșant către primarul Buzăului, Constantin Toma: „Nu înțeleg de ce n-a demisionat din PSD”

Ruxandra Radulescu
Lia Olguța Vasilescu, mesaj tranșant către primarul Buzăului, Constantin Toma:
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Lia Olguța Vasilescu a declarat că social-democratul Constantin Toma este liber să iasă definitiv din PSD, din moment ce și-a dat demisia din funcțiile de conducere pe care le-a deținut în partid.

”Domnul Toma înţeleg că de bunăvoie şi nesilit de nimeni şi-a dat până la urmă demisia din nişte funcţii pe care le deţine. Nu înţeleg de ce n-a făcut-o şi din Partidul Social Democrat, dacă tot a început. Dar nu am de ce să comentez declaraţiile domnului Toma”, a mai spus primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu, mesaj tranșant către primarul Buzăului, Constantin Toma:

Lia Olguța Vasilescu, mesaj tranșant către primarul Buzăului, Constantin Toma: „Nu înțeleg de ce n-a demisionat din PSD”

Lia Olguța Vasilescu: „La noi este foarte multă democraţie în partid”

Gestul lui Toma a venit în urma declarațiilor sale în care a criticat ieșirea de la guvernare a Partidului Social Democrat și inițierea moțiunii împotriva premierului demis, Ilie Bolojan.

”După cum vedeţi, la noi este foarte multă democraţie în partid. La noi s-a permis unui primar să îşi spună punctul de vedere. Înţeleg că la alte partide doresc să-i dea afară dacă îşi spun punctele de vedere contrare liderului partidului”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, despre primarul Buzăului, Constantin Toma.

Constantin Toma, Facebook

Constantin Toma, Facebook

Constantin Toma a demisionat din funcțiile de conducere din cadrul PSD-ului

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, şi-a anunţat, marţi, demisia din funcţiile de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD Buzău şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD Buzău. ”Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”, a transmis el în mesajul adresat locuitorilor municipiului Buzău. Ulterior, Toma a declarat că ar fi demisionat din PSD dacă legislaţia nu ar fi prevăzut pierderea mandatului de primar în cazul părăsirii partidului.

FOTO: Mediafax

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