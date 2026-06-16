În cadrul comunicatului transmis de PNL, marți, 16 iunie 2026, liberalii au reamintit deciziile care au fost luate în urmă cu o zi, în cadrul ședinței Biroului Politic Național (BPN) a PNL. După 5 ore și jumătate, întrunirea s-a terminat, iar liberalii au decis să nu voteze Guvernul Veștea și să excludă pe oricine o va face. De altfel, ședința nu a fost lipsită nici de „scântei”, așa cum Gândul v-a arătat în stenogramele publicate seara trecută.

Liberalii au reamintit, azi, că desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern „s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului”. Facțiunea politică susține că formula de guvernare propusă de premierul desemnat de Nicușor Dan conduce la alcătuirea unui guvern „condus și susținut de PSD”. Partidul acuză că este un fapt „contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național”.

De asemenea, liberalii au reamintit situația voturilor din interiorul partidului cu privire la participarea PNL la un guvern cu PSD.

39 de voturi „pentru”;

1o voturi „împotriva”;

4 abțineri.

Totodată, liberalii au votat și în cazul depunerii mandatului de către Adrian Veștea. Voturile au arătat în felul următor:

39 de voturi „pentru”;

13 voturi „împotriva”;

3 abțineri.

Voturile împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea:

41 voturi „pentru”;

13 voturi „împotriva”;

2 abțineri.

Comunicatul transmis de liberali

„În ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, Partidul Național Liberal a adoptat, în conformitate cu art. 111 din Statutul PNL, o serie de decizii obligatorii privind poziția partidului în actualul context politic.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului.

PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.

Potrivit art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii. Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara Partidul Național Liberal.

Reamintim că Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri)”, a transmis Biroul de presă al PNL.

Sursă foto: Mediafax Foto