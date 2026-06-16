Prima pagină » Știri politice » Liberalii îi reamintesc lui Veștea să își depună mandatul de premier: „Se situează în afara Partidul Național Liberal”

Liberalii îi reamintesc lui Veștea să își depună mandatul de premier: „Se situează în afara Partidul Național Liberal”

Liberalii îi reamintesc lui Veștea să își depună mandatul de premier: „Se situează în afara Partidul Național Liberal
Galerie Foto 7
Premierul desemnat Adrian Veștea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul comunicatului transmis de PNL, marți, 16 iunie 2026, liberalii au reamintit deciziile care au fost luate în urmă cu o zi, în cadrul ședinței Biroului Politic Național (BPN) a PNL. După 5 ore și jumătate, întrunirea s-a terminat, iar liberalii au decis să nu voteze Guvernul Veștea și să excludă pe oricine o va face. De altfel, ședința nu a fost lipsită nici de „scântei”, așa cum Gândul v-a arătat în stenogramele publicate seara trecută.

Liberalii au reamintit, azi, că desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern „s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului”. Facțiunea politică susține că formula de guvernare propusă de premierul desemnat de Nicușor Dan conduce la alcătuirea unui guvern „condus și susținut de PSD”. Partidul acuză că este un fapt „contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național”.

De asemenea, liberalii au reamintit situația voturilor din interiorul partidului cu privire la participarea PNL la un guvern cu PSD.

  • 39 de voturi „pentru”;
  • 1o voturi „împotriva”;
  • 4 abțineri.

Totodată, liberalii au votat și în cazul depunerii mandatului de către Adrian Veștea. Voturile au arătat în felul următor:

  • 39 de voturi „pentru”;
  • 13 voturi „împotriva”;
  • 3 abțineri.

Voturile împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea:

  • 41 voturi „pentru”;
  • 13 voturi „împotriva”;
  • 2 abțineri.

Comunicatul transmis de liberali

„În ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, Partidul Național Liberal a adoptat, în conformitate cu art. 111 din Statutul PNL, o serie de decizii obligatorii privind poziția partidului în actualul context politic.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului.

PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.

Potrivit art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii. Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara Partidul Național Liberal.

Reamintim că Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri)”, a transmis Biroul de presă al PNL.

Sursă foto: Mediafax Foto

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Kelemen Hunor explică maghiarilor pe limba lor de ce UDMR nu poate vota Guvernul Veștea
16:24
Kelemen Hunor explică maghiarilor pe limba lor de ce UDMR nu poate vota Guvernul Veștea
EXCLUSIV Şedinţă de urgenţă în Comisia de Apărare a Camerei Deputaților. Guvernul risca să piardă 6 milioane de euro, din PNRR
16:09
Şedinţă de urgenţă în Comisia de Apărare a Camerei Deputaților. Guvernul risca să piardă 6 milioane de euro, din PNRR
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu cere „turul doi înapoi” și suspendarea lui Nicușor Dan: „Acționați, momentul este acum, nu există mâine!”
15:11
Călin Georgescu cere „turul doi înapoi” și suspendarea lui Nicușor Dan: „Acționați, momentul este acum, nu există mâine!”
REACȚIE Victor Ponta, după discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament: „Să fim foarte realiști. Dacă nu votează UDMR, nu trece sau cade Guvernul”
14:13
Victor Ponta, după discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament: „Să fim foarte realiști. Dacă nu votează UDMR, nu trece sau cade Guvernul”
REACȚIE Veștea continuă să negocieze cu UDMR, chiar dacă formațiunea refuză să intre la guvernare: „Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă”
14:02
Veștea continuă să negocieze cu UDMR, chiar dacă formațiunea refuză să intre la guvernare: „Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă”
ULTIMA ORĂ UDMR i-a răspuns lui Veștea. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
13:34
UDMR i-a răspuns lui Veștea. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
Mediafax
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă germană
Click
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Descopera.ro
Când femeia câștigă mai mult și afectează bărbatul: impactul asupra sănătății mintale și relațiilor de cuplu

Cele mai noi

Trimite acest link pe