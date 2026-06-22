Prima pagină » Știri politice » Ludovic Orban îl amenință cu suspendarea pe Nicușor Dan. Fostul lider PNL, cunoscut ca apropiat al președintelui, îl consideră acum cea mai mare amenințare pentru democrația din România

Ludovic Orban îl amenință cu suspendarea pe Nicușor Dan. Fostul lider PNL, cunoscut ca apropiat al președintelui, îl consideră acum cea mai mare amenințare pentru democrația din România

Ludovic Orban îl amenință cu suspendarea pe Nicușor Dan. Fostul lider PNL, cunoscut ca apropiat al președintelui, îl consideră acum cea mai mare amenințare pentru democrația din România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban declanșează un război total împotriva președintelui în funcție. Orban îl atacă pe liderul de la Cotroceni și îl acuză de ,,trădare” și ,,șobolănism” pentru că ar fi complotat cu PSD pentru formarea noului guvern. Fostul lider PNL ia în considerare să susțină demiterea din funcție a actualului președinte.

Război total între Ludovic Orban și Nicușor Dan

„Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider în curând cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună credință din România”, a scris Ludovic Orban, pe Facebook.

Ce greșeli a făcut Nicușor Dan, în opinia lui Orban

„Nicușor! Te-am susținut ca să lupți alături de noi contra lor. Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au făcut construit un sistem care sufocă România și o ține pe loc.

Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, anti-democrație, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească.

Contra securiștilor care vor să controleze deciziile în statul român fără să răspundă pentru dezastrul pe care îl provoacă prin nefăcutele acoperiților care le ascultă comenzile din interes sau din frică.

Contra rețelei de complicități ale magistraților corupți din sistemul de justiție care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere.

Ce faci tu de un an de zile? Nu numai că nu ai mișcat un deget contra lor. Te-ai aliat cu ei și vrei să conduci cu ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României”, declară fostul lider PNL.

Ludovic Orban: Nicușor Dan a ,,șobolănit” cu PSD

,,Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte al ÎCCJ. Le-ai numit procurorii șefi și adjuncți cât ai zice pește. Ai păstrat aceiași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu minim bun simț că este vitală schimbarea lor și că nu se poate face nicio reformă a serviciilor atât timp cât ei rămân la butoane. Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai „șobolănit” pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie învestit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor”, a mai scris Ludovic Orban, pe Facebook.

Orban, din apropiat al lui Nicușor Da, în principalul contestatar

Relația dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan a început ca o alianță politică strategică, a continuat cu o perioadă de cooperare, iar ulterior a ajuns la tensiuni și ruptură.

Momentul-cheie a fost candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei în 2020. Atunci, Ludovic Orban, în calitate de președinte al PNL și premier, a decis ca partidul să nu vină cu un candidat propriu și să-l susțină pe Nicușor Dan împotriva Gabrielei Firea. A fost o mișcare importantă pentru amândoi: Nicușor Dan a primit susținere de la PNL și USR, Orban a obținut un candidat comun al dreptei pentru București și o victorie împotriva PSD.

Relația de atunci dintre cei doi era reciproc-avantajoasă: Orban vedea în Nicușor Dan un aliat anti-PSD, iar Nicușor Dan se baza pe Orban pentru a câștiga Primăria Capitalei.

După victoria lui Nicușor Dan la Primărie, Ludovic Orban a fost consilier la Cotroceni, însă, pe fondul unor tensiuni, colaborarea s-a încheiat. Motivul ar fi constat în faptul că Ludovic Orban a făcut unele declarații publice care l-ar fi supărat pe președinte.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Diana Buzoianu râde de programul de guvernare al lui Veștea: „În loc de promisiuni goale, hai cu votul săptămâna asta”
12:44
Diana Buzoianu râde de programul de guvernare al lui Veștea: „În loc de promisiuni goale, hai cu votul săptămâna asta”
NEWS ALERT A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
12:35
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
FLASH NEWS Un fost ministru USR are 5 priorități pentru Guvernul Veștea: „Mai bine reducem taxarea pentru toți decât să mai creștem iar cheltuieli la stat”
11:20
Un fost ministru USR are 5 priorități pentru Guvernul Veștea: „Mai bine reducem taxarea pentru toți decât să mai creștem iar cheltuieli la stat”
AVERTISMENT AUR acuză că se fac presiuni din exterior pentru a vota Guvernul Veștea. Petrișor Peiu îi pune în gardă pe parlamentarii suveraniști
10:11
AUR acuză că se fac presiuni din exterior pentru a vota Guvernul Veștea. Petrișor Peiu îi pune în gardă pe parlamentarii suveraniști
REACȚIE Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu votează Guvernul Veștea: „Există un principiu simplu: să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție”
09:28
Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu votează Guvernul Veștea: „Există un principiu simplu: să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție”
LIVE A fost stabilit calendarul de învestire a Guvernului Veștea. Votul va avea loc diseară, la 21.30. A început audierea miniștrilor în comisii. Urmează goana după voturi
08:28
A fost stabilit calendarul de învestire a Guvernului Veștea. Votul va avea loc diseară, la 21.30. A început audierea miniștrilor în comisii. Urmează goana după voturi
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
„Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”. Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”
Cancan.ro
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Ce a urmărit PNL prin organizarea Congresului. „Calculul echipei Bolojan este că va rămâne la guvernare până în toamnă”
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente și îți aduce aminte de copilărie
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Afecțiunea gravă de care suferă Cheloo. Mesajul alarmant transmis de rapper. Nu are leac
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Legătura dintre vitamina C și sănătatea creierului tocmai a devenit și mai clară
EXCLUSIV Strategia suveraniștilor în ecuația unui guvern Veștea. Dan Dungaciu: AUR nu votează acest guvern
12:12
Strategia suveraniștilor în ecuația unui guvern Veștea. Dan Dungaciu: AUR nu votează acest guvern
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
11:53
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
TRAGEDIE O româncă de 40 de ani și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Italia. Ce au descoperit anchetatorii
11:48
O româncă de 40 de ani și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Italia. Ce au descoperit anchetatorii
INEDIT Jonathan, martor al istoriei. Țestoasa de 194 de ani născută înaintea Turnului Eiffel și a Statuii Libertății
11:48
Jonathan, martor al istoriei. Țestoasa de 194 de ani născută înaintea Turnului Eiffel și a Statuii Libertății
ULTIMA ORĂ Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de premier al Marii Britanii. Liderul laburist l-a informat pe Rege
11:48
Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de premier al Marii Britanii. Liderul laburist l-a informat pe Rege

Cele mai noi

Trimite acest link pe