Fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban declanșează un război total împotriva președintelui în funcție. Orban îl atacă pe liderul de la Cotroceni și îl acuză de ,,trădare” și ,,șobolănism” pentru că ar fi complotat cu PSD pentru formarea noului guvern. Fostul lider PNL ia în considerare să susțină demiterea din funcție a actualului președinte.

Război total între Ludovic Orban și Nicușor Dan

„Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider în curând cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună credință din România”, a scris Ludovic Orban, pe Facebook.

Ce greșeli a făcut Nicușor Dan, în opinia lui Orban

„Nicușor! Te-am susținut ca să lupți alături de noi contra lor. Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au făcut construit un sistem care sufocă România și o ține pe loc.

Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, anti-democrație, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească.

Contra securiștilor care vor să controleze deciziile în statul român fără să răspundă pentru dezastrul pe care îl provoacă prin nefăcutele acoperiților care le ascultă comenzile din interes sau din frică.

Contra rețelei de complicități ale magistraților corupți din sistemul de justiție care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere.

Ce faci tu de un an de zile? Nu numai că nu ai mișcat un deget contra lor. Te-ai aliat cu ei și vrei să conduci cu ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României”, declară fostul lider PNL.

Ludovic Orban: Nicușor Dan a ,,șobolănit” cu PSD

,,Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte al ÎCCJ. Le-ai numit procurorii șefi și adjuncți cât ai zice pește. Ai păstrat aceiași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu minim bun simț că este vitală schimbarea lor și că nu se poate face nicio reformă a serviciilor atât timp cât ei rămân la butoane. Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai „șobolănit” pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie învestit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor”, a mai scris Ludovic Orban, pe Facebook.

Orban, din apropiat al lui Nicușor Da, în principalul contestatar

Relația dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan a început ca o alianță politică strategică, a continuat cu o perioadă de cooperare, iar ulterior a ajuns la tensiuni și ruptură.

Momentul-cheie a fost candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei în 2020. Atunci, Ludovic Orban, în calitate de președinte al PNL și premier, a decis ca partidul să nu vină cu un candidat propriu și să-l susțină pe Nicușor Dan împotriva Gabrielei Firea. A fost o mișcare importantă pentru amândoi: Nicușor Dan a primit susținere de la PNL și USR, Orban a obținut un candidat comun al dreptei pentru București și o victorie împotriva PSD.

Relația de atunci dintre cei doi era reciproc-avantajoasă: Orban vedea în Nicușor Dan un aliat anti-PSD, iar Nicușor Dan se baza pe Orban pentru a câștiga Primăria Capitalei.

După victoria lui Nicușor Dan la Primărie, Ludovic Orban a fost consilier la Cotroceni, însă, pe fondul unor tensiuni, colaborarea s-a încheiat. Motivul ar fi constat în faptul că Ludovic Orban a făcut unele declarații publice care l-ar fi supărat pe președinte.