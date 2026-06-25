Ludovic Orban susține că PNL și USR s-ar sinucide politic dacă ar vota un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu

Fostul lider PNL, Ludovic Orban, a ieșit la rampă cu un atac dur la adresa PSD, pe care îl acuză de trădare și conspirație împotriva guvernului Ilie Bolojan . Orban mai spune că planul social-democraților, dacă vor ajunge la guvernare, este acela de a distruge PNL și USR. Orban îl atenționează și pe președinte căruia îi face o sugestie, privind desemnarea viitorului premier și cum ar putea să fie susținut în Parlament.

Ce spune fostul lider liberal despre așa-zisa sinucidere a PNL și USR

Ludovic Orban atacă dur PSD, în contextul politic actual, și reclamă jocuri de culise ale social- democraților. „PNL și USR nu au cum să voteze un guvern minoritar PSD condus de Grindeanu. Decât dacă vor să se sinucidă politic. Decât dacă vor să lase fără speranță și fără reprezentare politică pe toți românii care cred în democrație, în drepturi și libertăți, în integritate și competență în viața publică în reforme profunde și în orientarea pro europeană.

PNL și USR au fost partidele corecte din coaliție, care au fost trădate de PSD. PSD s-a aliat fără nicio jenă cu AUR și a dărâmat guvernul din care făcea parte. Ambele partide au hotărât și înainte de moțiunea de cenzură și după că nu mai colaborează cu PSD la guvernare și că nu vor vota cu niciun guvern în care este PSD sau care este sprijinit de PSD. Cum să voteze un guvern monocolor PSD, condus de trădătorul șef Grindeanu?”, a scris Ludovic Orban, pe o rețea de socializare.

Ce spune fostul lider liberal despre strategia PSD

Ludovic Orban analizează pașii pe care îi vor urma social-democrații.

„Ideea că votezi învestirea guvernului, după care treci în opoziție, este iluzorie. Un partid care votează învestirea unui guvern răspunde politic pentru toate măsurile, deciziile și acțiunile publice ale guvernului respectiv. Singurul partid care va rămâne în opoziție în percepția publică va fi AUR, care va capitaliza politic și electoral toate nemulțumirile oamenilor provocate de acțiunea guvernamentală și va deveni și mai periculos decât este astăzi.

Odată instalat, guvernul PSD va face tot ce este posibil să își asigure o majoritate parlamentară, care să îl protejeze de o eventuală demitere prin moțiune de cenzură și care să îi permită adoptarea legilor și fără susținerea partidelor care au votat învestirea guvernului. Cu siguranță va căuta și va obține susținere din zona partidelor și grupurilor parlamentare naționaliste, făcând cedări de la linia democratică proeuropeană”, declară Orban.

Atacul la adresa lui Nicușor Dan

Orban își îndreaptă săgețile și către președintele României, despre care spune că nu vrea să-și asume răspunderea alcătuirii viitorului guvern.

„Imediat după instalare, PSD va căuta să distrugă PNL și USR, să elimine orice urme ale celor două partide din administrație, să le condiționeze politic aleșilor locali ai celor două partide rezolvarea oricărei probleme care ține de guvern. PSD va potența fracțiunea trădătoare din PNL și îi va ajuta pe puciști să rupă cât mai mult din PNL.

Liderii PNL și USR trebuie să fie atenți și la extragerea lui Nicușor Dan de la asumarea oricărei răspunderi politice în privința desemnării lui Grindeanu ca premier. Toată vina va cădea pe umerii PNL și USR”, atenționează fostul lider liberal.

Sugestiile fostului lider liberal pentru PNL și USR

Ludovic Orban merge pe varianta unui guvern minoritar PNL, USR, UDMR care ar putea să dea și viitorul prim- ministru.

„Închei prin a le face o sugestie simplă liderilor PNL și USR. Faceți un sondaj telefonic rapid în care să aflați care este părerea simpatizanților PNL și USR cu privire la eventuala susținere a unui guvern PSD și faceți doar ceea ce dorește electoratul PNL, respectiv USR. Eu vă garantez că peste 95% din electoratul PNL și USR este împotriva susținerii de către cele două partide a unui guvern PSD.