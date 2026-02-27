Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută

În 2025, Gândul dezvăluia, în exclusivitate, faptul că banii primiţi de Nicuşor Dan pentru campania la prezidenţiale ridică mari semne de întrebare referitoare la sursa acestora. Preşedintele a declarat, în repetate rânduri, că acestea sunt donaţii de la persoane fizice care îi susţin candidatura. Autoritatea Electorală Permanentă a înaintat în aprilie 2025 o sesizare către Parchetul General cu privire la sursa banilor folosiţia în campania la prezidenţiale a lui Nicuşor Dan.

La sfârşitul lunii martie 2025, Gândul scria că PSD îi cere, printr-un comunicat, lui Nicuşor Dan să dezvăluie sursa banilor săi de campanie. Asta după ce, cu câteva zile înainte, senatorul Daniel Zamfir rostea în spaţiul public aceeaşi solicitare.

„PSD solicită candidatului Nicușor Dan să facă publice identitățile persoanelor care au donat sume mai mari de 40.500 de lei în (pre)campania sa electorală. Conform legislației în vigoare, orice donație care depășește pragul echivalent a 10 salarii minime brute trebuie însoțită de transparență privind identitatea donatorului. «Conform propriilor sale declarații sunt cel puțin două persoane fizice care au depășit acest plafon, iar potrivit legii Nicușor Dan are obligația de a le face publică identitatea. În numele «transparenței» și al «României oneste» pe care le invocă, Nicușor Dan are obligația morală de a prezenta alegătorilor cine sunt finanțatorii săi ÎNAINTE de începerea campaniei electorale, NU DUPĂ ALEGERI, cum a procedat în cazul altor scrutine electorale»”, susținea PSD, într-un comunicat transmis către presă.

Socoteala lui Nicușor

Cu două zile înainte, tot Gândul scria că Nicuşor Dan spune că se va împrumunta ca să aibă bani pentru campania electorală.

„Pentru pre-campanie, așa cum am spus: 540.000 euro plus 100.000 euro plus 160.000 euro, asta face asta 800.000 euro. Și probabil că o să mai strângem spre 900.000 euro. Din care panotajul a costat 200.000 euro, aproximativ. Mai precis, sunt două facturi de 580.000 lei și de 450.000 lei, 200.000 euro. Publicitate online până în momentul ăsta cam de 500.000 euro. Asta înseamnă facebook, instagram, google, youtube, tot mai puțin tiktok, pentru că, după cum știți, tiktok nu permite promovare pentru cauze politice și alte cheltuieli: sondaje, deplasări…. Și partea a doua, campania adevărată, o să încercăm să împrumutăm cât mai mulți bani pe care cred că, putem să presupunem că vom face 3%, și statul ne va rambursa”, declara Nicușor Dan pe 29 martie 2025.

Nici până azi nu se știe cine sunt finanțatorii

Chiar şi cei de la AUR, prin vocea liderului George Simion, se întrebau care este sursa de finanţare a campaniei electorale a lui Nicuşor Dan şi cine este persoana care i-a donat 600.000 de lei.

„Domnule Nicușor Dan, susțineți că pentru dumneavoastră transparența este foarte importantă. Întrebarea mea este (…) cu nume și prenume, care sunt donatorii din campania dumneavoastră electorală pentru București și actuala campanie prezidențială?”, îl întreabă Simion pe primarul Capitalei. Nicușor Dan îl invită pe Simion să se „ducă pe site-ul ANI, unde va găsi declarația de avere”, scria Gândul, pe 9 mai 2025.

Iată că am ajuns în 2026 şi nici până astăzi nu se ştie cine sunt donatorii din campania electorală a lui Nicuşor Dan. În ianuarie 2026, Gândul relua întrebările cu privire la această necunoscută, având în vedere că preşedintele a spus că va consemna toate numele şi sumele în declaraţia sa de avere pe care o va depune la ANI.

Numai că identitatea persoanelor cade sub incidenţa legii informaţiilor cu caracter personal şi deci numele rămân în continuare secrete. În schimb, marele actor Victor Rebengiuc, susţinător declarat al lui Nicuşor Dan, declara că şi el a sponsorizat cu suma de 5.000 de lei campania electorală a preşedintelui.

Suspiciuni cu privire la finanțare

În mai 2024, Gândul se întreba „Cine sunt sponsorii din umbră ai lui Nicușor Dan. Cum l-a ajutat Matei Păun, asociat Kremlinului, să fure startul pe panourile electorale”.

Timpul a trecut, iar informaţiile nu au ajuns să vadă lumina zilei pe de-a-ntregul. În 2025, Autoritatea Electorală Permanentă trimitea la Parchetul General o sesizare referitoare la suspiciunile pe care le are cu privire la sursa de finanţare.

Între timp, Nicuşor Dan a trimis către AEP o sesizare prin care le solicită explicaţii cu privire la faptul că a primit cu 930.000 de lei mai puțin din suma cheltuită în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an.

Imunitatea bate dosarul

Potrivit raportului depus de președintele Nicușor Dan, în campania electorală a cheltuit 57,3 milioane de lei, din împrumuturi, și 3,6 milioane de lei, din donați.

„În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane şi jumătate împrumutaţi şi două milioane şi jumătate donaţi (…). AEP mi-a restituit 60 de milioane, cu un million de lei mai puţin, aproximativ”, a spus președintele într-o conferinţă de presă susținută anul trecut, în mai, la Palatul Cotroceni.

Suntem în februarie 2026 şi dosarul sesizării AEP cu privire la sursa banilor de campanie ai lui Nicuşor Dan a rămas în aer, pentru că președintele are imunitate pe timpul mandatului.

Subiectul a revenit pe tapet pentru că încă nu există răspunsuri, deşi preşedintele a şpus că va face publică lista donatorilor la 15 zile de la preluarea mandatului.

AEP a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pe 24 aprilie 2025, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă ÎCCJ şi supusă direct atenţiei procurorului-şef de secţie Remus Popa.

Potrivit documentului transmis, din care 27 de pagini sunt numai anexele, aşa cum este specificat în sesizare.

„Raportat la dispozițiile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale alianțelor politice sau electorale, ale candidaților independenți, precum şi legalitatea finanţării campaniilor electorale”. Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (4) „Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.” şi alin. (5) „In cazul în care în cadrul controlului efectuat de către Autoritatea Electorală Permanentă privind respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale apar suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de natură penală, Electorală Permanentă sesizează organele de urmărire penală din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, astfel vă transmitem alăturat documentele întocmite de Departamentul de control al finațării partidelor politice și a campaniilor electorale, în vederea analizării acestora. Depunem in acest sens, în original, Raportul de control privind verificarea modului de desfăşurare a campaniei electorale, în perioada 04.04.202524.04.2025, a domnului Dan Nicuşor-Daniel, candidat independent, la alegerile prezidențiale din anul 2025, înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr.8944/24042025+ anexele sale (total 27 pagini) rezultate în urma verificărilor efectuate de echipa de control a Autorității Electorale Permanente, în cadrul Departamentului de control al finanţării activității partidelor politice și a campaniilor electorale”, se arată în sesizarea AEP către Parchetul General.

