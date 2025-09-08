Prima pagină » EXCLUSIV » Cine plătește echipa de filmare a familiei Nicușor Dan, dezvăluită de Gândul? Răspunsul OFICIAL al Administrației Prezidențiale adâncește și mai mult MISTERUL

08 sept. 2025, 13:24, EXCLUSIV
Cine plătește echipa de filmare a familiei Nicușor Dan, dezvăluită de Gândul? Răspunsul OFICIAL al Administrației Prezidențiale adâncește și mai mult MISTERUL

Echipa de filmare a familiei prezidențiale și costurile acesteia rămân un mister. Gândul a dezvăluit că președintele Nicușor Dan și familia acestuia au fost însoțiți, în vacanța de trei săptămâni, de o echipă de filmare. Cameramanii prezidențiali, echipați cu aparatură profesională au fost umbra familiei, pe munte, la biserici sau la festivalurile pe unde s-a relaxat Nicușor Dan cu Maia Sandu.  

Munca lor s-a văzut în clipurile postate pe contul de TikTok al președintelui. Cu siguranță, echipa de producție video este întregită de alte persoane care se ocupă de montajul imaginilor surprinse de cameramani.

După dezvăluirile Gândul, din 25 august, ne-am îndreptat către Palatul Cotroceni, cu întrebări legitime:

  • câți membri are această echipă de filmare,
  • cine îi plătește,
  • dacă sunt angajați ai SPP sau ai Administrației Prezidențiale,
  • cine finanțează producția clipurilor postate pe contul de TikTok al președintelui, realizate în timpul concediului,
  • dacă persoanele care s-au ocupat de partea de imagine sunt aceleași care au colaborat cu Nicușor Dan și în campania electorală.

Două săptămâni mai târziu, Administrația Prezidențială a trimis un răspuns care exclude din schemă complet Președinția României.

„Administrația Prezidențială nu a încheiat contracte de prestări servicii pentru producția clipurilor postate pe contul de TikTok al Președintelui României, Nicușor Dan, și nu a decontat sau achitat nicio sumă pentru realizarea acestora”, se arată în răspunsul primit.

Marile semne de întrebare. Cine e „la butoane”?

Dacă Administrația Prezidențială nu are niciun rol în crearea și promovarea clipurilor pe TikTok, cine are? Răspunsul Administrației Prezidențiale, care se limitează la a nega vreun rol al instituției, fără a răspunde clar la întrebările adresate, adâncește și mai mult misterul.

Astfel, reiterăm întrebările cu privire la securitatea președintelui și la sursa de finanțare, la care așteptăm un răspuns:

  • cum au ajuns cei doi cameramani în preajma familiei prezidențiale și dacă aceștia au fost verificați de către instituțiile abilitate;
  • cine îi coordonează, le asigură aparatura, le plătește serviciile și diurnele.

În campania electorală, Nicușor Dan, pe atunci reales primar general, povestea alegătorilor câtă importanță dă imaginii sale pe TikTok. Avea și o echipă specială, cu sarcina de a-l înfățișa corespunzător pe candidatul Nicușor Dan în fața electoratului de pe rețelele sociale. Echipa l-a costat pe Nicușor undeva la 15 mii de euro, pe lună.

Atunci, „coordonatorul” era controversatul om de afaceri, Matei Păun. Ne întrebăm dacă și în prezent, Păun este „la butoane”.

Matei Păun este un om de afaceri controversat, care a fost asociat anterior cu unele campanii politice și strategii de comunicare. În trecut, a fost implicat și în campania USR, dar s-a aflat în centrul mai multor controverse legate de poziționarea sa față de Rusia.

