„CÂȘTIGĂTORUL din umbră” al prezidențialelor, noapte albă în două cluburi de fiță din centrul Capitalei. Cu cine „s-a alintat” la cocktail-uri

Matei Păun, omul din spatele campaniilor câștigătoare ale lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei și la alegerile prezidențiale, a fost surprins weekend-ul trecut în două dintre cele mai „de fiță” cluburi din centrul Capitalei, scrie Cancan.ro.

Considerat unul dintre cei mai influenți strategi politici din ultimii ani, Matei Păun, arhitectul campaniilor care l-au propulsat pe Nicușor Dan de la Primăria Bucureștiului până la Președinția României, pare să fi ales discreția și eleganța după victorie. Sâmbătă seară, acesta a fost observat în două dintre cele mai populare localuri din centrul Capitalei, Moshși Negroni, locuri frecventate de elita urbană bucureșteană.

Prima oprire a fost la Mosh, un spațiu eclectic unde, între un gin tonic și un remix de The Weeknd, se discută adesea despre geopolitică, campanii și influență. Într-o atmosferă relaxată, Păun a fost văzut alături de doi bărbați misteriori într-o conversație degajată, cu zâmbete și câteva „toasturi” cu cocktail-uri fine.

