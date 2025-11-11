Prima pagină » Știri politice » „CÂȘTIGĂTORUL din umbră” al prezidențialelor, noapte albă în două cluburi de fiță din centrul Capitalei. Cu cine „s-a alintat” la cocktail-uri

„CÂȘTIGĂTORUL din umbră” al prezidențialelor, noapte albă în două cluburi de fiță din centrul Capitalei. Cu cine „s-a alintat” la cocktail-uri

Mihai Tănase
11 nov. 2025, 10:06, Știri politice
„CÂȘTIGĂTORUL din umbră” al prezidențialelor, noapte albă în două cluburi de fiță din centrul Capitalei. Cu cine
Foto: Cancan.ro

Matei Păun, omul din spatele campaniilor câștigătoare ale lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei și la alegerile prezidențiale, a fost surprins weekend-ul trecut în două dintre cele mai „de fiță” cluburi din centrul Capitalei, scrie Cancan.ro.

Considerat unul dintre cei mai influenți strategi politici din ultimii ani, Matei Păun, arhitectul campaniilor care l-au propulsat pe Nicușor Dan de la Primăria Bucureștiului până la Președinția României, pare să fi ales discreția și eleganța după victorie. Sâmbătă seară, acesta a fost observat în două dintre cele mai populare localuri din centrul Capitalei, Moshși Negroni, locuri frecventate de elita urbană bucureșteană.

Prima oprire a fost la Mosh, un spațiu eclectic unde, între un gin tonic și un remix de The Weeknd, se discută adesea despre geopolitică, campanii și influență. Într-o atmosferă relaxată, Păun a fost văzut alături de doi bărbați misteriori într-o conversație degajată, cu zâmbete și câteva „toasturi” cu cocktail-uri fine.

AFLAȚI AICI CE A FĂCUT STRATEGUL DIN SPATELE LUI NICUȘOR DAN

