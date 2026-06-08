Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, păzită la tribunal de gărzi de corp. Marian Ceaușescu i-a ieșit în cale. Ce i-a transmis

Partenera de viață a lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a venit la Curtea de Apel București, luni dimineață. Motivul ar fi procesul în care este implicat un ONG înființat chiar de aceasta. Mirabela Grădinaru s-ar fi prezentat la Tribunal pentru a înmâna câteva documente avocatei asociației, transmit surse Gândul.

Pe holurile instituției, Mirabela Grădinaru a fost abordată de protestatarul Marian Ceaușescu. Deși partenera lui Nicușor Dan a refuzat întrebările din partea presei, aceasta a acceptat să-i răspundă lui Marian Ceaușescu:

Marian Ceaușescu: – Ce faceți în instanță?

Mirabela Grădinaru: -Am o treabă de rezolvat.

Marian Ceaușescu: -Dar civil nu penal, nu?

Mirabela Grădinaru. -Nu.

„Se poate să-i transmiteți un mesaj domnului președinte? „Nu suntem cu PSD. Ca să nu mai facă pact cu acești diavoli ai noștri. Nu vrem să facem pact cu diavolul”, i-a spus Marian Ceaușescu partenerei lui Nicușor Dan.

„Îi voi transmite mesajul dumneavoastră”, a afirmat aceasta.

Mirabela Grădinaru era însoțită de gărzile de corp și a refuzat să ofere informații jurnaliștilor prezenți la Curtea de Apel.

Procesul în care este implicat ONG-ul „Asociația S.O.S. Orașul”, fondat de Mirabela Grădinaru, vizează un proiect imobiliar și avea luni termen de judecată la Secţia de contencios administrativ.

Conform portalului instanţelor de judecată, procesul a fost deschis de două ONG-uri: Asociaţia pentru conservarea integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural şi Asociaţia S.O.S. Oraşul, iar pârâţi sunt Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 1 şi One Peninsula SRL.

Dosarul are ca obiect anularea unei autorizaţii de construire emise în septembrie 2022 de primarul Sectorului 1 pentru proiectul imobiliar One Peninsula, situat la Intrarea Navigatorilor nr. 15, Sector 1.

Procesul se află în faza de recurs, după ce solicitarea celor două asociaţii a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti în iulie 2024.

FOTO/VIDEO: Facebook Marian Ceașescu

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