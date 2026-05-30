Ion Cristoiu: „Ne trebuie o singură modificare la Constituție – înființăm funcția de prim-vicepreședinte și o punem pe Mirabela Grădinaru”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Constituția României ar trebui să aibă modificări ca să îi fie mai clar lui Nicușor Dan ce are de făcut.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Constituția României ar trebui să aibă modificări ca să îi fie mai clar lui Nicușor Dan ce are de făcut. Acesta a început prin a spune ironic că avem nevoie de Mirabela Grădinaru într-o funcție în Statul Român. Funcția de Primă Doamnă, ironizează jurnalistul, trebuie să intervină atunci când Nicușor Dan nu ia decizii la timp. Într-o notă serioasă, acesta afirmă că mai sunt 4 ani cu Nicușor la Cotroceni, iar fiecare zi în care acesta amână decizii importante, România este o țară complet blocată.
„Marius, am găsit soluția. Problema cea mare este în felul următor, nici nu trebuie… Ne trebuie o singură modificare la Constituție. Înființăm funcția, pentru Mirabela Grădinaru, de prim-vicepreședinte. Așa e scurt și așa prin prim-vicepreședinte… Dacă președintele nu desemnează în termen de 3 ore, vine prim-vicepreședintele. Dacă președintele nu semnează… Știi că e o mare problemă când vin la el legi. Știi că le are și nu le semnează. Dacă avem prim-vicepreședinte le-am rezolvat. Putem să facem și mai simplu. Nu mai trebuie să înființăm funcția de prim-vicepreședinte. Înființăm funcția de Primă Doamnă. Îi dăm o funcție. În cazul în care președintele nu se ocupă să desemneze în 24 de ore, această sarcină îi revine Primei Doamne. Și președintele merge să aibă grijă de copii. Îi duce la expoziție, la înghețată… Vobesc serios acum… Deci problema este că fiecare președinte, mai ales când a venit Traian Băsescu, a luat Constituția asta în spiritul ei. Se știe clar că trebuie să facă consultări imediat. În cazul lui Nicușor Dan avem o chestie unică. El amână! Gândește-te, acuma vorbesc serios, că mai sunt 4 ani. Noi glumim, dar fiecare zi amânată este o zi cu țara complet blocată.”, a explicat jurnalistul.