Ion Cristoiu: „Ne trebuie o singură modificare la Constituție – înființăm funcția de prim-vicepreședinte și o punem pe Mirabela Grădinaru”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Constituția României ar trebui să aibă modificări ca să îi fie mai clar lui Nicușor Dan ce are de făcut. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dacă avem prim-vicepreședinte le-am rezolvat. Putem să facem și mai simplu. Nu mai trebuie să înființăm funcția de prim-vicepreședinte. Înființăm funcția de Primă Doamnă. Îi dăm o funcție. În cazul în care președintele nu se ocupă să desemneze în 24 de ore, această sarcină îi revine Primei Doamne. Și președintele merge să aibă grijă de copii. Îi duce la expoziție, la înghețată…”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Constituția României ar trebui să aibă modificări ca să îi fie mai clar lui Nicușor Dan ce are de făcut. Acesta a început prin a spune ironic că avem nevoie de Mirabela Grădinaru într-o funcție în Statul Român. Funcția de Primă Doamnă, ironizează jurnalistul, trebuie să intervină atunci când Nicușor Dan nu ia decizii la timp. Într-o notă serioasă, acesta afirmă că mai sunt 4 ani cu Nicușor la Cotroceni, iar fiecare zi în care acesta amână decizii importante, România este o țară complet blocată.