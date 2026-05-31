Invitat la podcastul Legende Urbane, fostul lider liberal şi premier al României, Călin Popescu Tăriceanu, şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la modul în care s-au desfăşurat lucrurile în Partidul Naţional Liberal şi a constatat că formaţiunea „are o mare problemă”.

Potrivit lui Tăriceanu, PNL este o grupare care „şi-a pierdut complet identitatea politică liberală”, deşi Ilie Bolojan, ca lider de partid, „a dat dovadă de o anumită fermitate.”

„PNL-ul, însă, are o mare problemă, și anume și-a pierdut complet identitatea politică liberală. De fapt, partidul nu are niciun fel de identitate. Dacă pe frontispiciu, în loc de PNL ar scrie Partidul Socialist Național sau Partidul Național Socialist, ar fi perfect. Nu, nu se vede că e partid liberal, n-au o temă liberală, nimic. Și sigur că Bolojan, ca prim-ministru, a dat dovadă de o anumită fermitate. Dar din punct de vedere politic, ideologic, PNL-ul nu a făcut niciun fel de de mișcare care să îl ajute să crească și să-și mențină un anumit tip de electorat. De foarte multe ori, când partidul este la guvernare, toată masa partidului se ocupă de guvernare și face administrație și lasă componenta politică în complet neglijat”, spune fostul lider liberal.

În momentul în care s-a ridicat problema pierderii identităţii PNL din cauza fuziunii cu PD-L, Tăriceanu a subliniat că deosebirea dintre fostul partid al lui Traian Băsescu şi cel al lui Ilie Bolojan este că liberalilor le lipseşte şi „solidaritatea”.

„N-aş putea spune că s-a preluat din ideologia PDL-u. Să știți că PDL-ul e un partid care avea o calitate pe care eu am apreciat-o solidaritatea”, a subliniat Tăriceanu.

Sursă video Legende Urbane

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tezaur neobișnuit pe holurile Senatului. Au fost expuse cadourile primite de la demnitari străini. Care e vedeta colecției

Tăriceanu: „La PNL, lucrurile au mers din rău în mai rău. Partidul s-a agățat să fie tot timpul la putere. Ar fi cazul să mai stea și în opoziție”