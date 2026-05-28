Prima pagină » Social » Tânărul care a bătut un elev în curtea unui liceu din București află azi dacă va fi arestat preventiv. Agresorul și-a amenințat anterior victima cu un cuțit

Tânărul care a bătut un elev în curtea unui liceu din București află azi dacă va fi arestat preventiv. Agresorul și-a amenințat anterior victima cu un cuțit

Adina Anghelescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Agresorul care a declanșat un scandal în urmă cu două zile în curtea Colegiului Tehnic Media și care l-a amenințat pe fostul iubit al actualei sale prietene cu un cuțit, după care l-a luat la bătaie, a fost reținut prin ordonanța dispusă de organele de cercetare penală din cadrul DGPMB-Secția 5 Poliție și a fost propus, azi, pentru arestare preventivă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1.

Acesta este acuzat de loviri sau alte violențe, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Parchetul a transmis că acțiunea penală a fost pusă în mișcare în cursul zilei de joi, ocazie cu care a fost sesizată și instanța pentru emiterea unui mandat de arestare preventivă.

Filmul agresiunii

„În referatul cu propunere de luare a arestării preventive s-a reținut că în data de 26.05.2026, în jurul orei 12.10, inculpatul s-a deplasat în curtea Colegiului Tehnic Media, iar pe fondul unui conflict cu privire la o fostă relație pe care iubita sa a avut-o cu un alt elev al liceului, l-a amenințat pe acesta din urmă cu un cuțit, având lama de aproximativ 30 cm lungime, după care l-a lovit, în repetate rânduri, cu palmele în zona feței, provocându-le elevilor prezenți o stare de temere”, se arată în comunicatul PJS1.

Agresiunea s-a petrecut sub ochii colegilor victimei de 16 ani, elev la acest colegiu.

În cursul serii de 26 mai 2026, în jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul subunității de la Secția 5 au fost sesizați de către personalul medical al unui spital cu privire la faptul că, la camera de gardă, s-a prezentat un minor, în vârstă de 16 ani, care prezinta leziuni traumatice, ce ar fi fost produse prin agresiune fizică.

Instanța va decide dacă agresorul, în vârstă de 18 ani, va fi arestat pentru 30 de zile sau va primi o altă măsură preventivă.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ România, blocată de proteste. Legea salarizării scoate în stradă asistenții medicali, angajații ANAF și ai Trezoreriei fac grevă spontană
13:15
România, blocată de proteste. Legea salarizării scoate în stradă asistenții medicali, angajații ANAF și ai Trezoreriei fac grevă spontană
SCANDALOS Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, spune că în instituțiile statului se consumă droguri
11:43
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, spune că în instituțiile statului se consumă droguri
CONTROVERSĂ Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
06:00
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
EXCLUSIV Un cunoscut luptător de kickboxing, arestat într-un dosar de pedofilie. Vâna copii pe platformele de socializare
05:00
Un cunoscut luptător de kickboxing, arestat într-un dosar de pedofilie. Vâna copii pe platformele de socializare
VIDEO Ce ar fi determinat-o pe ursoaica de pe Transfăgărășan să-l atace pe turistul bulgar. Noi imagini scot la iveală detalii despre incident
19:12
Ce ar fi determinat-o pe ursoaica de pe Transfăgărășan să-l atace pe turistul bulgar. Noi imagini scot la iveală detalii despre incident
Mediafax
Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă fusese cu doar o zi înainte la poliție. Ce a reclamat victima
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce ar vrea Putin să negocieze direct cu europenii. Planul secret al Kremlinului, analizat de un expert român din Elveția
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Un proces inspirat de păianjeni transformă proteinele din porumb într-un material similar plasticului
MEDIU Autoritățile din Brașov au capturat un urs care intra frecvent în zonele locuite. Animalul, relocat anterior, a fost eutanasiat
14:18
Autoritățile din Brașov au capturat un urs care intra frecvent în zonele locuite. Animalul, relocat anterior, a fost eutanasiat
SATIRĂ Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
14:05
Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
JUSTIȚIE Notar trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals într-un dosar de succesiune privind un imobil din București
13:49
Notar trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals într-un dosar de succesiune privind un imobil din București
NEWS ALERT Atac cu cuțitul într-o gară de lângă Zurich: trei persoane rănite. Agresorul ar fi strigat „Allah Akbar” după ce a lovit victimele
13:40
Atac cu cuțitul într-o gară de lângă Zurich: trei persoane rănite. Agresorul ar fi strigat „Allah Akbar” după ce a lovit victimele
FLASH NEWS Presa germană: Social-democrații și partidele de extremă dreapta împiedică reforma în România
13:34
Presa germană: Social-democrații și partidele de extremă dreapta împiedică reforma în România
În plină criză energetică, ONG-urile blochează punerea în funcțiune a primei hidrocentrale de după Revoluție. Ce se întâmplă la Răstolița, proiect finalizat în proporție de 90%
13:24
În plină criză energetică, ONG-urile blochează punerea în funcțiune a primei hidrocentrale de după Revoluție. Ce se întâmplă la Răstolița, proiect finalizat în proporție de 90%

Cele mai noi

Trimite acest link pe