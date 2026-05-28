Agresorul care a declanșat un scandal în urmă cu două zile în curtea Colegiului Tehnic Media și care l-a amenințat pe fostul iubit al actualei sale prietene cu un cuțit, după care l-a luat la bătaie, a fost reținut prin ordonanța dispusă de organele de cercetare penală din cadrul DGPMB-Secția 5 Poliție și a fost propus, azi, pentru arestare preventivă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1.

Acesta este acuzat de loviri sau alte violențe, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Parchetul a transmis că acțiunea penală a fost pusă în mișcare în cursul zilei de joi, ocazie cu care a fost sesizată și instanța pentru emiterea unui mandat de arestare preventivă.

Filmul agresiunii

„În referatul cu propunere de luare a arestării preventive s-a reținut că în data de 26.05.2026, în jurul orei 12.10, inculpatul s-a deplasat în curtea Colegiului Tehnic Media, iar pe fondul unui conflict cu privire la o fostă relație pe care iubita sa a avut-o cu un alt elev al liceului, l-a amenințat pe acesta din urmă cu un cuțit, având lama de aproximativ 30 cm lungime, după care l-a lovit, în repetate rânduri, cu palmele în zona feței, provocându-le elevilor prezenți o stare de temere”, se arată în comunicatul PJS1.

Agresiunea s-a petrecut sub ochii colegilor victimei de 16 ani, elev la acest colegiu.

În cursul serii de 26 mai 2026, în jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul subunității de la Secția 5 au fost sesizați de către personalul medical al unui spital cu privire la faptul că, la camera de gardă, s-a prezentat un minor, în vârstă de 16 ani, care prezinta leziuni traumatice, ce ar fi fost produse prin agresiune fizică.

Instanța va decide dacă agresorul, în vârstă de 18 ani, va fi arestat pentru 30 de zile sau va primi o altă măsură preventivă.

