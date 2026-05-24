Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh

După scandalul izbucnit în Centrul Vechi din Capitală, în noaptea de joi spre vineri, între un grup de ucraineni veniți în România pentru concertul cântăreţului bielorus Max Korzh și mai mulți membri ai clubului moto Gremium, autoritățile au luat o măsură radicală, prin care ar urma să fie evitate alte incidente cu motocicliștii români.

Incidentul a avut loc în jurul orei 03:00, când polițiștii Secţiei 27 au fost anunțați de către jandarmi că mai multe persoane s-au luat la bătaie pe o stradă din Centrul Vechi. În urma altercaţiei, un ucrainean în vârstă de 51 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportat la spital.

Filmul scandalului

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că în dimineața respectivă, mai mulți bărbați, care purtau veste cu însemnele clubului de motocicliști Gremium, ar fi fost abordați, pe o stradă din Centrul Vechi, de un grup de ucraineni, dintre care unul i-ar fi stropit cu apă.

Conflictul nu ar fi degenerat imediat, iar motocicliștii și-ar fi continuat drumul către localul Bastards, patronat de reprezentantul în România al clubului moto american Outlaws.

Ulterior, ghinionul a făcut ca aceiași ucraineni să intre și ei în același local. Ca urmare, a existat un nou conflict, care, de această dată, s-a transformat într-o bătaie generală. Încăierarea a fost întreruptă de jandarmi. Patru bărbați, doi români și doi ucraineni au fost reținuți și eliberați, sâmbătă, sub control judiciar.

Sursele Gândul au precizat că cei doi români reținuți nu ar mai fi avut probleme cu legea. Este vorba despre un corporatist care lucrează la departamentul IT al unei companii de telefonie mobilă, în timp ce al doilea deține o firmă care face comerț cu echipamente electronice.

Motocicliștii și-au anulat petrecerile

Pentru că românii implicați în conflictul de vineri dimineață purtau veste din piele specifice membrilor cluburilor de motocicliști, judiciariștii Poliției Române au luat în calcul faptul că ucrainenii și bielorușii care au luat cu asalt localurile din Centrul Vechi ar putea ataca orice alte persoane îmbrăcate în acest fel, indiferent de organizația din care fac parte.

Ca urmare, reprezentanți ai conducerii IGPR ar fi luat legătura cu președinții celor mai importante cluburi moto și le-ar fi cerut să renunțe la eventualele evenimente organizate în Centrul Vechi, pentru acest sfârșit de săptămână. Ca urmare, ar fi fost anulată cel puțin o petrecere care era organizată de către clubul Gremium și tot la Bastards, localul unde a avut loc bătaia cu ucrainenii.

Pentru concertul lui Max Korzh, care a avut loc sâmbătă, pe Arena Națională, 42.000 de bilete au fost cumpărate de ucraineni și bieloruși, iar numai 3.000 de bilete au fost achiziționate de cetățeni români.

