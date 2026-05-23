Reacția motocicliștilor români după bătaia din Centrul Vechi cu ucrainenii: „Orice om are dreptul de a reacționa”

Bianca Dogaru
Membrii clubului de motocicliști „Gremium” au transmis un răspuns oficial după bătaia violentă din Centrul Vechi al Capitalei. Aceștia afirmă că au fost provocați și agresați fizic de grupul de ucraineni și că au reacționat doar ca să se apere.

În mesajul transmis, motocicliștii români explică cum s-a ajuns la violențele din fața clubului.

„Locația din Centrul Vechi unde a avut loc incidentul aparține unui prieten apropiat și reprezintă un loc în care ne petrecem frecvent timpul și unde ne simțim ca acasă. Din imaginile apărute public se poate observa clar faptul că membrii noștri nu au urmărit provocarea unui conflict fizic.  Nimeni nu își dorește violență, însă există situații-limită în care reacția de apărare devine una instinctivă.”

„Orice om are dreptul de a reacționa”

Reprezentanții clubului de moto susțin că nu ei au căutat cearta și că au lovit doar dintr-un instinct de apărare.

„Tensiunile au escaladat în urma unor provocări și agresiuni venite din partea unui alt grup de persoane, iar reacțiile ulterioare au avut loc în contextul unui instinct firesc de autoapărare. Considerăm că orice om are dreptul de a reacționa atunci când simte că integritatea corporală sau chiar viața îi este pusă în pericol.”

De asemenea, aceștia resping zvonurile apărute în spațiul public și precizează că nu au legătură cu nicio ideologie politică.

„Respingem ferm încercările de a asocia clubul nostru cu orice formă de extremism, ideologie politică sau susținere a vreunui conflict militar. Nu avem afinități politice și nu susținem războaie sau acte de ură împotriva niciunei naționalități.”

Bătaie în Centrul Vechi din București între o gașcă de ucraineni și români

Scandalul a izbucnit în noaptea de joi spre vineri în fața Clubului Bastards. Surse din anchetă au precizat pentru GÂNDUL că altercația ar fi avut loc între mai mulți cetățeni ucraineni (cu vârste cuprinse între 17 și 51 de ani), veniți în România pentru concertul artistului belarus M.K., și membri ai grupului de motocicliști Gremium, cetățeni români (cu vârste cuprinse între 33 și 52 de ani).

În urma conflictului, în care cele două tabere s-au bătut cu pumnii și picioarele, un ucrainean de 51 de ani a ajuns la spital, iar jandarmii au intervenit în forță și au deschis un dosar penal.

