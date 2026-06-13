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Papahagi îl mitraliază pe Bolojan: dupa secta „Martorii lui Georgescu” ar fi aiurea să asistăm la nașterea „Martorii lui Bolojan”

Gilda Popa
Papahagi îl mitraliază pe Bolojan: dupa secta „Martorii lui Georgescu” ar fi aiurea să asistăm la nașterea „Martorii lui Bolojan”
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Profesorul Adrian Papahagi, care s-a retras recent de pe lista de miniștri propusă de premierul desemnat Eugen Tomac, a publicat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, o amplă analiză a situației politice. El a avertizat că Ilie Bolojan riscă să devină o victimă a „idolatriei politice” pe care o inspiră și că „fanaticii îl pot sfâșia mâine, cum fac cu Nicușor Dan”.

„După Martorii lui Georgescu ar fi aiurea să asistăm la nașterea sectei politice Martorii lui Bolojan. Ilie Bolojan e un om politic de o rară vrednicie. Cu siguranță e un remarcabil administrator local (dovedit) și într-o oarecare măsură e un excelent premier (cu bemoli, fiindcă nu e mare reformă liberală să tai bani de la educație și să adaugi la servicii, sau să mărești TVA și alte taxe – asta poate oricine)”, a scris Adrian Papahagi pe Facebook.

Abia plecat din guvernul nevotat Tomac, Adrian Papahagi lansează un avertisment pentru Ilie Bolojan: „Mâine îl pot sfâșia”

Abia plecat din guvernul nevotat Tomac, Adrian Papahagi lansează un avertisment pentru Ilie Bolojan: „Mâine îl pot sfâșia”

Papahagi: „Fanaticii îl pot sfâșia mâine, cum fac cu Nicușor Dan”

În continuarea mesajului, Papahagi spune că valul de simpatie de care se bucură Ilie Bolojan riscă să se transforme într-o formă de idolatire politică. Acesta spune că susuținătorii care îl simpatizează îl pot ataca mâine la fel cum fac cu Nicușor Dan. Papahagi spune că președintele nu este un „pesedan” deoarece i-a scăpat pe bucureșteni de PSD-Firea și țara de candidații PSD+PNL+UMR și AUR.

„De altfel, sunt convins că bunul simț îl face pe domnul Bolojan să se simtă prost ca obiect al idolatriei subite pe care o suscită. Dar cei care se fanatizează ușor pentru cauze politice caută idoli, iar acum l-au ales pe el. Mâine îl pot sfâșia, cum fac cu Nicușor.

În același timp, Nicușor Dan nu e pesedan, ci e omul care a scăpat bucureștenii de PSD-Firea și țara de candidații PSD+PNL+UDMR (Antonescu) și AUR (Simion)”.

„E exagerat să-l ridici peste noapte pe Ilie Bolojan pe un piedestal”

În analiza sa, profesorul spune că aprecierea de care se bucură Bolojan după ruptura cu PSD depășește limitele unei evaluări politice echilibrate. Papahagi îl aduce în discuție și pe Eugen Tomac, despre care spune că se diferențiază doar prin faptul că nu a colaborat cu PSD în aceeași manieră în care au făcut-o liberalii în ultimii ani.

„E cam exagerat să-l ridici peste noapte pe Ilie Bolojan pe un piedestal doar fiindcă PSD, alături de care guverna până mai ieri, l-a sabotat. Domnul Bolojan nu a rupt PNL de PSD animat de principii, mustrări de conștiință sau valori ireconciliabile, ci a ajuns premier cu voturile PSD în parlament.

Cum încearcă acum Eugen Tomac. Nu văd nicio diferență în afară de faptul că Eugen Tomac n-a jucat niciodată alături de PSD, în timp ce PNL și PSD au avut liste comune la europene, candidat comun la prezidențiale și rotativă la guvernare.”

„Nicușor Dan nu s-a transformat peste noapte în pesedist”

Adrian Papahagi critică și acuzațiile conform cărora Nicușor Dan „s-a transformat peste noapte în pesedist”. În opinia sa, schimbarea de discurs a președintelui nu reflectă o schimbare reală de orientare politică, ci o adaptare la constrângerile instituționale.

„La fel, să consideri că Nicușor Dan s-a transformat peste noapte în pesedist e puțin cam mult. Poate că președintele e prea pragmatic pentru gustul multora, care îl voiau mai principial. Sau poate este, dar nu poate arăta și se va vedea mai târziu”.

De asemenea, acesta consideră că politica se face cu partide, nu cu tehnocrați. În opinia sa, un guvern tehnocrat reprezintă o soluție temporară utilizată în momentele de criză politică.

„Sunt de acord că politica se face cu partide, nu cu tehnocrați. Un guvern tehnocrat e doar o soluție de avarie, temporară, când nu se poate crea o majoritate politică clară în parlament.”

„Ce să facă Nicușor Dan?”

Papahagi descrie în continuarea postării blocajul politic în care niciuna dintre configurațiile parlamentare nu a reușit să genereze o majoritate stabilă. În această ecuație, PSD nu poate face majoritate singur, respinge alianța cu AUR și nu mai acceptă colaborarea cu un PNL condus de Ilie Bolojan.

„Ceea ce e cazul acum: PSD nu face majoritate singur, nu vrea cu AUR, nu mai vrea cu PNL condus de Bolojan; PNL+USR nu mai vor fără Bolojan și cu PSD condus de Grindeanu. Deci ce să facă Nicușor Dan?”.

Pe de altă parte, PNL, USR și UDMR refuză o formulă de guvernare fără Bolojan, dar și revenirea la o variantă în care PSD este condus de Sorin Grindeanu. În opinia lui Papahagi, această fragmentare blochează orice soluție politică imediată.

„Nici PSD nici PNL+USR+UDMR nu i-au propus onest, în timpul negocierilor, să testeze dacă trece o formulă minoritară”.

Papahagi critică lipsa unei propuneri concrete de premier

Profesorul critică și faptul că PNL, USR și UDMR nu au venit cu o propunere clară de premier care să treacă în Parlament, sau care să fie cel puțin testată. În opinia sa, o variantă realistă ar fi putut veni chiar din zona USR, unde existau miniștrii „pe portofolii mai grele decât își putea negocia USR singur”.

„PNL+USR+UDMR nu au venit cu o propunere de premier capabil să treacă în parlament, sau pe care măcar să o testeze. Puteau să propună ca premier un userist, cum ar fi doamna Țoiu, sau domnul Miruță, doi miniștri impuși în guvern de Nicușor Dan, poreclit mai nou ‘Pesedan’, pe portofolii mai grele decât își putea negocia USR singur.”

„Toți fac ce pot în contextul dat”

În finalul postării, Adrian Papahagi susține că actualele tensiuni politice trebuie înțelese prin prisma constrângerilor parlamentare, nu prin etichete ideologice. În opinia sa, partidele și liderii politici acționează în limitele unei realități electorale în care PSD și AUR rămân „realități politice de neocolit”, iar deciziile sunt dictate de aritmetica parlamentară.

„În realitate e așa: toți fac ce pot în contextul dat, în care din păcate PSD și AUR sunt realități politice de neocolit, iar aritmetica parlamentară este cea care este. Nici Nicușor Dan, nici Ilie Bolojan, nici Eugen Tomac nu sunt pesediști, ci oameni politici de dreapta, onorabili.”

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