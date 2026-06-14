Adrian Veștea, noul premier desemnat, susține că are voturile pentru ca guvernul său să treacă. Pe câți parlamentari PNL se bazează

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat sâmbătă seară la Euronews, în prima sa apariție televizată de când a fost desemnat ca premier, că se bazează pe susținerea a 240 de parlamentari, adică peste numărul minim necesar pentru învestirea Guvernului.

„Din ceea ce înțeleg, numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece aceste Guvern. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi”, a spus Adrian Veștea.

Ce a afirmat Veștea despre speculațiile privind destrămarea PNL-ului

El nu a oferit detalii despre sprijinul politic pe care se bazează, însă a vorbit despre „speculațiile că PNL se va rupe”.

„Cred că vom ajunge la o maturitate și vom înțelege cu toții că a avea responsabilitatea, de a avea un premier liberal, care are 30 de ani în acest partid, care a ocupat în decursul timpului diverse funcții, a făcut parte din Guvernul României, cunoaște ce însemnă jaloanele din PNRR, cunoaște ce înseamnă deficitul bugetar.

Vă asigur că toate aceste lucruri ar trebui să primeze. Cred că mâine, în cadrul ședinței pe care o vom avea, important e să rămâne o echipă unită”, a mai spus Adrian Veștea.

Ilie Bolojan i-a convocat luni pe liberali pentru a-l demite pe Veștea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a convocat, luni la ora 17:00, ședința a BPN pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Deputații, senatorii liberali, dar și primarii municipiilor și președinții de Consilii Județene care nu sunt membri BPN au fost invitați să participe.

Ilie Bolojan ar fi încercat excluderea din partid al lui Veștea, la scurt timp după anunțul lui Nicușor Dan, referitor la desemnarea acestuia în calitate de candidat la funcția de premier.

Adrian Veștea este, însă, prim-vicepreședinte de partid, iar din punct de vedere legal, timpul necesar este de minim 15 zile pentru îndepărtarea sa.

La ultima modificare a statutului PNL, una dintre prevederi a fost că un prim-vicepreședinte poate fi exclus printr-un congres extraordinar. Este nevoie, așadar, de o mobilizare statutară, de un congres extraordinar. La congres este necesar un vot de 50% +1.