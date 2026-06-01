Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, observă, cu ocazia zilei de 1 Iunie, că România are un procentaj mare al tinerilor care nici nu studiază şi nici nu au un loc de muncă. Practic, România este singura ţară din UE care nu şi-a îmbunătăţit acest scor în ultimii 10 ani.
În acest context, prim-vicepreședintele AUR critică recurgerea necontrolată la muncitori asiatici, mai precis faptul că „importăm sute de mii de lucrători din Nepal, Pakistan, India, Sri Lanka”.
„Aici deţinem un nedorit loc de campion european cu 19,2% dintre tinerii între 15 şi 29 ani nefiind nici la şcoală, nici la serviciu şi nici la formare profesională. Unul din 5 tineri din România pleacă în viaţă lipsit de şanse. Din păcate pentru noi, suntem singura ţară din UE care nu şi-a îmbunătăţit acest scor în ultimii 10 ani. Adică l-am scăzut doar uşor, de la 20,9% în 2015 la 19,2% în 2025”, arată iderul senatorilor AUR.
Mitingul pro-Bolojan din București a început cu o petrecere nepaleză. Mai mulți imigranți s-au strâns în Piața Victoriei și au adus cu ei simboluri religioase. Au participat și câțiva călugări budiști