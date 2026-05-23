Petrișor Peiu: „Explozia prețurilor la îngrășăminte și închiderea Azomureș sunt rezultatul politicilor iresponsabile ale guvernelor ultimilor ani"
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că scumpirea îngrășămintelor și închiderea Azomureș sunt consecința politicilor guvernamentale din ultimii ani. Acestea au limitat valorificarea gazului românesc și au crescut dependența României de importuri costisitoare, în ciuda faptului că țara este cea mai mare producătoare de gaze naturale din UE.

„Rodul politicilor făcute pentru like-uri pe rețelele sociale este distrugerea economiei. O clasă politică atentă doar la audiența cosmetizată a strălucit în ignorarea problemelor mari, structurale. Politicienii se felicită între ei pentru populisme de doi bani și îngroapă economia reală”, susține Petrișor Peiu.

„Stați să vedeți ce va veni după războiul din Iran”

„De trei ani vorbesc singur despre consecințele închiderii Azomureș și nimeni nu ascultă. Iată unde s-a ajuns:

Îngrășămintele chimice s-au scumpit, în România, cu 17%, în trimestrul IV 2025 față de trimestrul IV din 2024. Dublu față de media europeană. Asta deși 70% din prețul îngrășămintelor este prețul gazului folosit, iar România este cel mai mare producător de gaze din UE!

Numai că gazul românesc nu alimentează niciun combinat chimic. Toate s-au închis. Ultimul fiind chiar Azomureș, acolo unde se produceau jumătate din îngrășămintele necesare țării.

Astăzi importăm în întregime îngrășămintele folosite, din Rusia, din Azerbaidjan și din Austria, de la firma Borouge , deținută de compania națională de țiței din Abu Dhabi, ADNOC si de …OMV, firma austriacă care exploatează 40% din gazele de la noi.

Ei bine, îngrășămintele reprezintă 25% din costurile din agricultură. Poate așa vom înțelege de ce decizia politică catastrofală de a ține Azomureș închis din cauza prețului gazului extras la câteva zeci de km distanță a produs un deficit comercial de 6 miliarde de lei la produse alimentare!

Continuarea acestui stil populist și habarnist de a face politică ne-a adus aici: să nu putem prelucra resursele naturale și să fim nevoiți să importăm produsele de bază tocmai de unde nu am avea nevoie sa importăm.

Și dacă vi se pare mare creșterea de preț la îngrășăminte din trimestrul IV 2025, stați să vedeți ce va veni după războiul din Iran”, a mai precizat Petrișor Peiu, pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

