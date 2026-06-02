Petrișor Peiu: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marți că formațiunea politică pe care o reprezintă nu va vota un viitor guvern decât dacă acesta este condus de un premier desemnat de partid.

În cadrul unei conferințe de presă, susținute marți, Petrișor Peiu a transmis că AUR nu va susține niciun cabinet care nu respectă această condiție. Potrivit liderului senatorilor AUR, partidul este dispus să participe la guvernare doar dacă deține funcția de prim-ministru și dacă programul de guvernare reflectă o direcție diferită față de măsurile adoptate de actuala conducere executivă.

„AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident. Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul și de a avea certitudinea că anumite puncte esențiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan”, a spus Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a exclus varianta Eugen Tomac

Petrișor Peiu a exclus și susținerea parlamentară pentru un eventual Executiv condus de Eugen Tomac. Acesta a subliniat că AUR nu va vota un guvern condus de „un independent care e europarlamentar reprezentând un partid”.

„Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte și, așa cum a spus și colegul meu, nu votăm un guvern condus de un independent care e europarlamentar reprezentând un partid. Domnul Tomac este membru al unui partid. Partidul respectiv a candidat și la alegerile europarlamentare, și la alegerile parlamentare. A obținut un număr de voturi, a spus colegul meu aici, cred că 1,8%, parcă. Deci este un om politic. Odată ce faci parte dintr-un partid, cum să fii independent?”.

„Așteptăm o nominalizare din partea domnului președinte”

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Ștefănița Avrămescu, deputat AUR, a explicat că formațiunea se va pronunța în momentul în care va veni o propunere oficială de la Palatul Cotroceni.

„Aşteptăm o nominalizare din partea domnului preşedinte de aproape 4 săptămâni de zile. Despre domnul Tomac sunt speculaţii de aproape două săptămâni. Aşadar, până când nu avem o propunere, nu avem pe ce anume să ne pronunţăm”, a spus deputatul.

De asemenea, deputata a descris o eventuală desemnare a lui Eugen Tomac în funcția de premier drept „ciudată” și a subliniat nevoia formării unui guvern politic.

„Este puțin ciudat, totuși, ca președintele unui partid care la ultimele alegeri n-a reușit să aibă nici 2% măcar din numărul voturilor să fie propunere de prim-ministru. Ca să fie foarte clar, nu de guvern tehnocrat are nevoie România la ora actuală. Este nevoie de un guvern care să aibă o asumare politică, nu de tehnocrati”.

