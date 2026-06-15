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PNL Argeș, susținere covârșitoare pentru Guvernul Adrian Veștea. Premierul desemnat a obținut votul majorității liderilor din județ

Ruxandra Radulescu
PNL Argeș, susținere covârșitoare pentru Guvernul Adrian Veștea. Premierul desemnat a obținut votul majorității liderilor din județ
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Adrian Veștea / Foto - Mediafax
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Deputata PNL Alina Gorghiu a primit, alături de colegul acesteia, senatorul Mihai Coteţ, mandatul primarilor din Argeş de susţinere a premierului desemnat, Adrian Veştea. Potrivit surselor Gândul, cabinetul Veștea a fost votat cu o majoritate copleșitoare, în interiorul liderilor PNL Argeș.

Viitorul Guvern Veștea a primit mandatul de susținere din partea primarilor PNL Argeș, care au acordat 27 de voturi „pentru” și 4 „împotrivă”.

Inițiativa președintelui Nicușor Dan de a-l numi pe prim-vicepreședintele liberal, Adrian Veștea, în rolul de candidat la funcția de premier, fără consultarea partidelor, a dinamitat Partidul Național Liberal. Scindarea a avut loc rapid, iar liberalii s-au împărțit în două tabere, pro-Bolojan și pro-Guvernul Veștea.

Ilie Bolojan a calificat gestul lui Nicușor Dan drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului.

Ciprian Ciucu: „Vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului”

Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 și prim-vicepreședinte de partid, i-a acuzat liberalii, aliniați în spatele lui Veștea, de „tentativă de puci”, și a aruncat responsabilitatea ruperii partidului pe umerii PSD-ului.

„Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism. Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD. PSD este partidul agresor.”, a declarat Ciucu.

Cătălin Predoiu: „Soluția ieșirii din impasul politic este instalarea unui guvern Veștea”

Pe de altă parte, Adrian Veștea are de partea sa susținerea prim-vicepreședintelui Cătălin Predoiu, una dintre figurile pregnante ale partidului.

„Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027″, a transmis Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne.

Rareș Bogdan: „Adrian Veștea este un om demn de luat în seamă”

De partea lui Veștea s-a aliniat și europarlamentarul Rareș Bogdan, care, chiar înainte de ședința din Biroul Politic Național, și-a exprimat susținerea față de Adrian Veștea. Totodată acesta a precizat că Nicușor Dan a dat dovadă de „responsabilitate” atunci când l-a desemnat pe Veștea.

„Domnul Veștea este un ales local, un membru al PNL în ultimii 30, un om care a fost ales
al PNL în ultimii 30 de ani, un om care a fost ales prin vot direct de către cetățenii din orașul Ghimbav, al treilea oraș ca importantă în județul Brașov, de trei ori în 12 ani.

A fost ales de două ori președinte al CJ, în Brașov, unul dintre cele mai mari județe ale României. Un om care a reușit să convingă în 20 de ani, de cinci ori, cetățenii unui județ important al României este demn de luat în seamă”, a precizat Rareș Bogdan.

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