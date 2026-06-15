Deputata PNL Alina Gorghiu a primit, alături de colegul acesteia, senatorul Mihai Coteţ, mandatul primarilor din Argeş de susţinere a premierului desemnat, Adrian Veştea. Potrivit surselor Gândul, cabinetul Veștea a fost votat cu o majoritate copleșitoare, în interiorul liderilor PNL Argeș.

Viitorul Guvern Veștea a primit mandatul de susținere din partea primarilor PNL Argeș, care au acordat 27 de voturi „pentru” și 4 „împotrivă”.

Inițiativa președintelui Nicușor Dan de a-l numi pe prim-vicepreședintele liberal, Adrian Veștea, în rolul de candidat la funcția de premier, fără consultarea partidelor, a dinamitat Partidul Național Liberal. Scindarea a avut loc rapid, iar liberalii s-au împărțit în două tabere, pro-Bolojan și pro-Guvernul Veștea.

Ilie Bolojan a calificat gestul lui Nicușor Dan drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului.

Ciprian Ciucu: „Vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului”

Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 și prim-vicepreședinte de partid, i-a acuzat liberalii, aliniați în spatele lui Veștea, de „tentativă de puci”, și a aruncat responsabilitatea ruperii partidului pe umerii PSD-ului.

„Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism. Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD. PSD este partidul agresor.”, a declarat Ciucu.

Cătălin Predoiu: „Soluția ieșirii din impasul politic este instalarea unui guvern Veștea”

Pe de altă parte, Adrian Veștea are de partea sa susținerea prim-vicepreședintelui Cătălin Predoiu, una dintre figurile pregnante ale partidului.

„Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027″, a transmis Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne.

Rareș Bogdan: „Adrian Veștea este un om demn de luat în seamă”

De partea lui Veștea s-a aliniat și europarlamentarul Rareș Bogdan, care, chiar înainte de ședința din Biroul Politic Național, și-a exprimat susținerea față de Adrian Veștea. Totodată acesta a precizat că Nicușor Dan a dat dovadă de „responsabilitate” atunci când l-a desemnat pe Veștea.