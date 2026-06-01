Prima pagină » Știri politice » Kremlinul susține că nu a primit un răspuns de la București legat de solicitarea de a verifica drona de la Galați

Kremlinul susține că nu a primit un răspuns de la București legat de solicitarea de a verifica drona de la Galați

Olga Borșcevschi
Kremlinul susține că nu a primit un răspuns de la București legat de solicitarea de a verifica drona de la Galați
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, că Rusia nu a primit nicio reacție din partea Bucureștiului la solicitarea președintelui rus Vladimir Putin privind disponibilitatea Moscovei de a examina fragmentele aparatului de zbor fără pilot.

„Nu. Nu am primit (n. red. o reacție)”, a spus Peskov, răspunzând la întrebarea dacă Kremlinul a primit un răspuns de la București privind solicitarea de verificare a dronei care a căzut la Galați, relatează TASS.

Putin a cerut ca România să-i predea drona

Rusia este pregătită să desfășoare „o anchetă obiectivă” dacă i se vor oferi rămășițele dronei prăbușite în România, a declarat, vineri,  Vladimir Putin, ca răspuns la o întrebare adresată de presa de la Moscova.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor. Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a declarat liderul de la Kremlin.

Președintele rus a sugerat ca România trebuie să împărtășească informații despre ce s-a întâmplat și, eventual, despre fragmente de dronă, astfel încât Moscova să își poată desfășura propria anchetă.

HANDOUT – 02 September 2025, China, Beijing: President of Russia Vladimir Putin attends a meeting with President of China Xi Jinping at the Great Hall of the People. Photo: –/Kremlin/dpa

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Soacra, soția și cumnata lui Eugen Tomac, implicate într-un dosar cu fonduri PNRR. Ce suspiciuni arată contractele din familia posibilului premier
15:10
Soacra, soția și cumnata lui Eugen Tomac, implicate într-un dosar cu fonduri PNRR. Ce suspiciuni arată contractele din familia posibilului premier
Comandatul Suprem al Armatei și Ministrul Apărării nu se pun de acord cu privire la traiectoria dronei de la Galați. Una susține Nicușor Dan, alta Radu Miruță
14:17
Comandatul Suprem al Armatei și Ministrul Apărării nu se pun de acord cu privire la traiectoria dronei de la Galați. Una susține Nicușor Dan, alta Radu Miruță
ECONOMIE Petrişor Peiu: Unul din 5 tineri ai noştri nu se află nici la şcoală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători asiatici
13:09
Petrişor Peiu: Unul din 5 tineri ai noştri nu se află nici la şcoală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători asiatici
FLASH NEWS Palatul Cotroceni și-a deschis porțile de 1 Iunie. Mirabela Grădinaru, gazda unei serii de evenimente dedicate celor mici
12:36
Palatul Cotroceni și-a deschis porțile de 1 Iunie. Mirabela Grădinaru, gazda unei serii de evenimente dedicate celor mici
NEWS ALERT Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu drona de la Galați
11:17
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu drona de la Galați
SONDAJ DE OPINIE Avangarde: Românii resping ideea unui premier tehnocrat/Câți vor anticipate/Apropiere mai mare de UE sau de SUA?/Rezultatele complete
10:52
Avangarde: Românii resping ideea unui premier tehnocrat/Câți vor anticipate/Apropiere mai mare de UE sau de SUA?/Rezultatele complete
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
„Stați liniștiți și relaxați-vă”. Mesajul lui Trump în timp ce SUA și Iran au lansat noi atacuri. Promisiunea făcută de președinte
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
O plantă cheamă în ajutor „trupe speciale” atunci când este atacată de omizi
INCIDENT O bombă suspectă din Al Doilea Război Mondial a explodat în Indonezia: 5 persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite
15:16
O bombă suspectă din Al Doilea Război Mondial a explodat în Indonezia: 5 persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite
VIDEO Filmul Fjord, pentru care Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră, va putea fi văzut într-o proiecție unică, în 90 de cinematografe din 52 de orașe din România. Când are loc avanpremiera
15:09
Filmul Fjord, pentru care Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră, va putea fi văzut într-o proiecție unică, în 90 de cinematografe din 52 de orașe din România. Când are loc avanpremiera
FLASH NEWS Explozie la o fabrică de artificii din Malta. Deflagrația s-a simțit în aproape toată insula
15:05
Explozie la o fabrică de artificii din Malta. Deflagrația s-a simțit în aproape toată insula
INEDIT Cea mai înaltă clădire din lume va avea 1 km înălțime și va costa 885 de milioane de lire sterline
15:05
Cea mai înaltă clădire din lume va avea 1 km înălțime și va costa 885 de milioane de lire sterline
LIFESTYLE Cum să îți păstrezi locuința răcoroasă pe timp de caniculă: 6 sfaturi utile
14:46
Cum să îți păstrezi locuința răcoroasă pe timp de caniculă: 6 sfaturi utile
TRANSPORTURI Alertă pe aeroporturile din Europa. Se așteaptă până la 3 ore și jumătate. Ce recomandă companiile aeriene
14:33
Alertă pe aeroporturile din Europa. Se așteaptă până la 3 ore și jumătate. Ce recomandă companiile aeriene

Cele mai noi

Trimite acest link pe