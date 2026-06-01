Kremlinul susține că nu a primit un răspuns de la București legat de solicitarea de a verifica drona de la Galați

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, că Rusia nu a primit nicio reacție din partea Bucureștiului la solicitarea președintelui rus Vladimir Putin privind disponibilitatea Moscovei de a examina fragmentele aparatului de zbor fără pilot.

„Nu. Nu am primit (n. red. o reacție)”, a spus Peskov, răspunzând la întrebarea dacă Kremlinul a primit un răspuns de la București privind solicitarea de verificare a dronei care a căzut la Galați, relatează TASS.

Putin a cerut ca România să-i predea drona

Rusia este pregătită să desfășoare „o anchetă obiectivă” dacă i se vor oferi rămășițele dronei prăbușite în România, a declarat, vineri, Vladimir Putin, ca răspuns la o întrebare adresată de presa de la Moscova.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor. Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a declarat liderul de la Kremlin.

Președintele rus a sugerat ca România trebuie să împărtășească informații despre ce s-a întâmplat și, eventual, despre fragmente de dronă, astfel încât Moscova să își poată desfășura propria anchetă.

