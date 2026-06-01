Miruță invită rușii la MApN să inspecteze drona de la Galați

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, îi invită pe ruși să vină să vadă seria componentelor de la drona care s-a prăbușit în Galați, dacă dinspre Federația Rusă continuă „narativul” potrivit căruia nu este a lor.

Radu Miruță îi răspunde lui Putin, care a insinuat că drona din Galați nu ar fi rusească

„Fără niciun fel de dubiu (…), având în vedere rezultatul expertizei care tocmai s-a încheiat, această este o dronă de fabricație rusească. Dacă există voci în Federația Rusă care, și după aceste date, încearcă să spună că nu este a lor, eu îi invit să vină să-și ia seria componentelor și să-și găsească fabrica în care a fost produsă această dronă în Rusia. Cât timp este o dronă cu încărcătură explozivă, este în responsabilitatea celor care o lansează să se ocupe de traiectoria ei, astfel încât să nu intre în spațiul aerian unde, conform tratatelor internaționale, este interzis a intra”, a declarat Radu Miruță, duminică, la Digi24.

Oficialul a precizat că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, încărcătură care a explodat la impact, și a reiterat că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru incident.

„Nu există scuză din partea Federației Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă rusească, cu aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, substanță explozivă, a venit într-un spațiu aerian în care nu a avut voie”, a mai spus ministrul.

AUTORUL RECOMANDĂ: