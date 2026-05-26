Ludovic Orban, reacție la varianta Eugen Tomac premier:

Fostul premier Ludovic Orban a comentat zvonul potrivit căruia președintele l-ar putea să-l desemneze premier pe Eugen Tomac, consilierul său. Fostul lider PNL apreciază că, în viziunea sa, acesta nu ar putea fi o propunere serioasă. Orban crede că Nicușor Dan ar înclina mai degrabă spre un nume independent.

„Președintele nu poate să pună pe oricine dorește„

Ludovic Orban afirmă că nu deține prea multe informații despre viitorul premier. Însă l-a avertizat pe Nicușor Dan, după ce în spațiul public s-a spus că pe lista președintelui ar fi inclusiv consilierul său, Eugen Tomac. Fostul premier arată cu degetul spre PSD.

„Președintele nu poate să pună pe oricine dorește. Trebuie să țină cont după consultări de ce se întâmplă în Parlament. Trebuie să țină cont de echilibrul de forțe din Parlament. PSD a decis să rupă coaliția fără motiv. A mobilizat parlamentari și a trecut moțiunea de cenzură. PSD a provocat criza, are responsabilitatea să ofere un nume. Pe Grindeanu, sau pe cine vrea. Sincer, pe Grindeanu nici consilier la Palatul Victoria nu l-aș vrea. Nu cred că va reuși să facă o majoritate”, a declarat Orban, la Digi24.

„M-aș bucura să văd PSD că-l susține pe emulul lui Băsescu”

Ludovic Orban mai spune că Nicușor Dan ar trebui să aibă în vedere o propunere serioasă pentru funcția de premier al României. Ceea ce, în opinia sa, nu este președintele PMP, Eugen Tomac. Mai mult, desemnarea sa ar fi umilitoare pentru social-democrați.

„Tomac nu e tehnocrat. E președintele unui partid care nu a intrat în Parlament. Nu cred că are argumente. Dacă Nicușor Dan e consecvent înțelege că nu are capacitate să formeze o majoritate parlamentară. A desemna un consilier prezidențial incumbă asumarea unei răspunderi personale a președintelui. Dacă cel desemnat de președinte fără să țină cont de partide, nu poate obține investitură, e un eșec al președintelui. M-aș bucura să văd PSD că-l susține pe emulul lui Băsescu. Ar fi o umilință supremă. Eu cred că președintele ar trebui să vină cu o propunere serioasă. Asta e o petardă, nu e ceva serios. Când a mai scos președintele din joben un nume care să nu aibă legătură cu un partid?”, a mai spus Orban.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ion Cristoiu analizează noii consilieri prezidențiali: „Mă îndoiesc că politicienii Orban și Tomac pot fi și EXPERȚI”

Turcescu: „Ludovic Orban încearcă să facă alături de Tomac o structură conservatoare”