Prima pagină » Știri politice » Ludovic Orban, reacție la varianta Eugen Tomac premier: „Ar fi o umilință supremă pentru PSD”

Ludovic Orban, reacție la varianta Eugen Tomac premier: „Ar fi o umilință supremă pentru PSD”

Ludovic Orban, reacție la varianta Eugen Tomac premier:
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Fostul premier Ludovic Orban a comentat zvonul potrivit căruia președintele l-ar putea să-l desemneze premier pe Eugen Tomac, consilierul său. Fostul lider PNL apreciază că, în viziunea sa, acesta nu ar putea fi o propunere serioasă. Orban crede că Nicușor Dan ar înclina mai degrabă spre un nume independent. 

„Președintele nu poate să pună pe oricine dorește

Ludovic Orban afirmă că nu deține prea multe informații despre viitorul premier. Însă l-a avertizat pe Nicușor Dan, după ce în spațiul public s-a spus că pe lista președintelui ar fi inclusiv consilierul său, Eugen Tomac. Fostul premier arată cu degetul spre PSD.

„Președintele nu poate să pună pe oricine dorește. Trebuie să țină cont după consultări de ce se întâmplă în Parlament. Trebuie să țină cont de echilibrul de forțe din Parlament. PSD a decis să rupă coaliția fără motiv. A mobilizat parlamentari și a trecut moțiunea de cenzură. PSD a provocat criza, are responsabilitatea să ofere un nume. Pe Grindeanu, sau pe cine vrea. Sincer, pe Grindeanu nici consilier la Palatul Victoria nu l-aș vrea. Nu cred că va reuși să facă o majoritate”, a declarat Orban, la Digi24.

„M-aș bucura să văd PSD că-l susține pe emulul lui Băsescu”

Ludovic Orban mai spune că Nicușor Dan ar trebui să aibă în vedere o propunere serioasă pentru funcția de premier al României. Ceea ce, în opinia sa, nu este președintele PMP, Eugen Tomac. Mai mult, desemnarea sa ar fi umilitoare pentru social-democrați.

Eugen Tomac, președintele PMP

„Tomac nu e tehnocrat. E președintele unui partid care nu a intrat în Parlament. Nu cred că are argumente. Dacă Nicușor Dan e consecvent înțelege că nu are capacitate să formeze o majoritate parlamentară. A desemna un consilier prezidențial incumbă asumarea unei răspunderi personale a președintelui. Dacă cel desemnat de președinte fără să țină cont de partide, nu poate obține investitură, e un eșec al președintelui.

M-aș bucura să văd PSD că-l susține pe emulul lui Băsescu. Ar fi o umilință supremă. Eu cred că președintele ar trebui să vină cu o propunere serioasă. Asta e o petardă, nu e ceva serios. Când a mai scos președintele din joben un nume care să nu aibă legătură cu un partid?”, a mai spus Orban.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ion Cristoiu analizează noii consilieri prezidențiali: „Mă îndoiesc că politicienii Orban și Tomac pot fi și EXPERȚI”

Turcescu: „Ludovic Orban încearcă să facă alături de Tomac o structură conservatoare”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Kelemen Hunor comentează varianta Eugen Tomac premier: „Îl ştiu foarte bine, dar drumul este lung” / „Un guvern tehnocrat, a doua zi va rămâne singur”
14:08
Kelemen Hunor comentează varianta Eugen Tomac premier: „Îl ştiu foarte bine, dar drumul este lung” / „Un guvern tehnocrat, a doua zi va rămâne singur”
FLASH NEWS Traian Băsescu îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova
13:46
Traian Băsescu îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova
ANALIZĂ Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
13:22
Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
FLASH NEWS Radu Miruță, despre cum îi va afecta noua lege a salarizării pe militari: „Sunt oameni care sunt foarte buni și care sunt plătiți foarte slab”
13:18
Radu Miruță, despre cum îi va afecta noua lege a salarizării pe militari: „Sunt oameni care sunt foarte buni și care sunt plătiți foarte slab”
POLITICĂ Petrișor Peiu: „Sub conducerea lui Nicușor Dan și a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, România revine la practicile feudale din anii ‘90”
13:07
Petrișor Peiu: „Sub conducerea lui Nicușor Dan și a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, România revine la practicile feudale din anii ‘90”
FLASH NEWS Traian Băsescu redobândește cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a semnat decretul
12:29
Traian Băsescu redobândește cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a semnat decretul
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Leo Kanner, medicul care a descris pentru prima dată autismul și cum a ajuns lumea să înțeleagă această tulburare

Cele mai noi

Trimite acest link pe