Prima pagină » Actualitate » Cine este Delia Velculescu, posibila propunere de premier tehnocrat a lui Nicușor Dan. Vine de la FMI și are o imagine controversată pentru rolul jucat în criza Greciei. Presa elenă a botezat-o „Draculescu”

Cine este Delia Velculescu, posibila propunere de premier tehnocrat a lui Nicușor Dan. Vine de la FMI și are o imagine controversată pentru rolul jucat în criza Greciei. Presa elenă a botezat-o „Draculescu”

Cine este Delia Velculescu, posibila propunere de premier tehnocrat a lui Nicușor Dan. Vine de la FMI și are o imagine controversată pentru rolul jucat în criza Greciei. Presa elenă a botezat-o „Draculescu”
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Delia Velculescu ar fi propunerea lui Nicușor Dan de premier tehnocrat. Cu o experiență de peste două decenii în cadrul Fondul Monetar Internațional (FMI), Velculescu s-a distins prin „rigoare” în gestionarea situațiilor economice dificile. Totuși, aceasta are o imagine controversată pentru rolul jucat în criza Greciei. Dar cine este Delia Velculescu și cum a ajuns să influențeze politicile economice globale?

Profilul profesional al Deliei Velculescu

Delia Velculescu este o economistă română cu carieră la FMI, un tehnocrat cunoscut mai degrabă în cercurile financiare.

S-a format în SUA și are master și doctorat în economie la Johns Hopkins, iar potrivit newsletterului departamentului de economie JHU, lucrează la FMI din perioada de după doctorat; a intrat în Departamentul European al FMI în 2008 și a lucrat pe programe legate de Islanda, Cipru și Grecia.

Delia Velculescu. Foto: Profimedia

A devenit cunoscută mai ales în criza Greciei. În 2015, FMI a anunțat oficial că o echipă condusă de Delia Velculescu a fost la Atena pentru discuții tehnice cu autoritățile elene și instituțiile europene privind programul economic al Greciei. Presa greacă o descria atunci ca veterană a bailout-ului din Cipru și nota că intrase în FMI în 2002.

În Cipru a fost asociată cu privatizări, restructurarea sectorului bancar și rezolvarea creditelor neperformante; presa română scria în 2015 că a avut o poziție fermă în aceste teme. The Guardian o descria drept „serioasă și dedicată”, cu o reputație de „iron lady” în negocierile din Cipru și Grecia.

Mai recent, ea a fost șefa misiunii FMI pentru Africa de Sud.

În România a ajuns în atenție în 2025 pentru că a fost vehiculată pe surse ca posibil premier tehnocrat, dar nu a ajuns premier.

Delia Velculescu. Foto: Profimedia

„Delia Draculescu”

Presa elenă scrie că Delia Velculescu și-a dobândit porecla „Delia Draculescu”, atunci când a condus echipa FMI în Cipru, în 2012. Sursa citată relatează și alte zvonuri apărute în spațiul public, care spun că fostul președintele Ciprului, Nicos Anastasiades, a aruncat un scaun spre ea într-un acces de furie, deși neagă că acest lucru s-ar fi întâmplat vreodată.

Delia Velculescu. Foto: Profimedia

Delia Velculescu, acuzătă că încearca să dezbine Europa

Potrivit unui articol publicat de CNN, un scandal a izbucnit în Grecia în 2016 după publicarea de către WikiLeaks a unor conversații interne dintre oficiali ai Fondului Monetar Internațional. Discuţia i-a implicat pe Iva Petrova şi românca Delia Velculescu, reprezentante ale Fondului în negocierile cu Atena, şi pe Poul Thomsen, directorul Departamentului European al FMI.

Potrivit transcriptului, FMI a vrut să aducă Grecia în pragul unei noi crize, pentru a obliga guvernul elen să ia măsuri dure, precum reducerea pensiilor şi înăsprirea condiţiilor pe piaţa muncii, susține Wikileaks.

Thomsen a atras atenţia că grecii „nici măcar nu se apropie de acceptarea ideilor” instituţiei de creditare. În replică, Velculescu, atunci şefă a misiunii FMI la Atena, supranumită „Doamna de fier” de la Fondul Monetar Internaţional, a subliniat că, „dacă (guvernul grec – n.r.) este supus la suficiente presiuni” ar accepta condiţiile instituţiei. „Dar nu au suficientă motivaţie şi ştiu că CE este dispusă la compromisuri, deci există o problemă”, a adăugat ea.

Potrivit Wikileaks, Velculescu a dezvăluit că FMI se gândeşte dacă să publice raportul actualizat privind Grecia la timp sau să îl amâne. Printr-o amânare, Fondul a urmărit să o convingă pe Angela Merkel, fostul cancelarul german, supusă deja la presiuni din cauza referendumului din Marea Britanie şi a crizei refugiaţilor, să accepte cererile FMI privind restructurarea datoriilor elene.

Delia Velculescu. Foto: Profimedia

Moștenirea obscură a Deliei Velculescu

În 2015, Delia Velculescu a cerut reduceri, noi taxe, privatizări și reforme care, deși vizau stabilizarea finanțelor publice, au aruncat segmente mari ale societății într-o criză prelungită. Disciplina fiscală pe care a reprezentat-o pentru mulți greci a devenit sinonimă cu recesiunea, șomajul și pierderea coeziunii sociale. Acea perioadă a lăsat în urmă, în Grecia, nu doar traume economice, ci și profunde traume politice și sociale. notează presa elenă.

Foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Universitatea Craiova este noua campioană a României. „U” Cluj a fost învinsă categoric, scor 5-0, după ce a jucat o repriză în inferioritate
22:24
Universitatea Craiova este noua campioană a României. „U” Cluj a fost învinsă categoric, scor 5-0, după ce a jucat o repriză în inferioritate
FLASH NEWS Băsescu îl pulverizează pe Bolojan: „Și ei sunt la fel de șobolani, chiar dacă acționează un întrerupător”
21:41
Băsescu îl pulverizează pe Bolojan: „Și ei sunt la fel de șobolani, chiar dacă acționează un întrerupător”
SONDAJ DE OPINIE Georgescu și Nicușor Dan conduc topul încrederii în politicienii din România. Pe ce loc se află Ilie Bolojan
21:33
Georgescu și Nicușor Dan conduc topul încrederii în politicienii din România. Pe ce loc se află Ilie Bolojan
SĂNĂTATE Cercetătorii sunt de acord: acesta este cel mai eficient tip de exercițiu aerobic pentru scăderea tensiunii arteriale
21:11
Cercetătorii sunt de acord: acesta este cel mai eficient tip de exercițiu aerobic pentru scăderea tensiunii arteriale
ANCHETĂ O adolescentă de 15 ani a căzut de pe un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Cum a fost surprinsă pe camerele de luat vederi înainte de tragedie
20:18
O adolescentă de 15 ani a căzut de pe un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Cum a fost surprinsă pe camerele de luat vederi înainte de tragedie
ANUNȚ Turiștii fug de Delta Dunării după alertele cu drone. Primarul din Tulcea: „Ne-a afectat cel mai mult”
19:22
Turiștii fug de Delta Dunării după alertele cu drone. Primarul din Tulcea: „Ne-a afectat cel mai mult”
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
NYT: Israelul ar fi investit milioane de euro pentru a-și crește influența la Eurovision. Acuzații de lobby diplomatic și campanii masive de vot
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Arheologii au găsit molecule organice în fosile de dinozaur
MILITAR Zelenski: „De astăzi ducem un război la scară largă împotriva Moscovei. Nimeni n-ar trebui să se mai pună rău cu Ucraina”
22:30
Zelenski: „De astăzi ducem un război la scară largă împotriva Moscovei. Nimeni n-ar trebui să se mai pună rău cu Ucraina”
TENSIUNI Președintele Taiwanului: „Independența înseamnă că insula nu face parte din China și nici nu-i este subordonată”
22:16
Președintele Taiwanului: „Independența înseamnă că insula nu face parte din China și nici nu-i este subordonată”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
DEZVĂLUIRI Axios: Cuba a achiziționat peste de 300 de drone din Rusia și Iran. Guantanamo Bay și vasele SUA ar putea fi atacate
21:13
Axios: Cuba a achiziționat peste de 300 de drone din Rusia și Iran. Guantanamo Bay și vasele SUA ar putea fi atacate
CONTROVERSĂ NYT: Israel a construit două baze militare în Irak, fără permisiunea autorităților, pentru a le folosi în războiul cu Iran
21:01
NYT: Israel a construit două baze militare în Irak, fără permisiunea autorităților, pentru a le folosi în războiul cu Iran
FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite raportează atacuri cu drone lângă centrala nucleară din Abu Dhabi
20:06
Emiratele Arabe Unite raportează atacuri cu drone lângă centrala nucleară din Abu Dhabi

Cele mai noi

Trimite acest link pe