Delia Velculescu ar fi propunerea lui Nicușor Dan de premier tehnocrat. Cu o experiență de peste două decenii în cadrul Fondul Monetar Internațional (FMI), Velculescu s-a distins prin „rigoare” în gestionarea situațiilor economice dificile. Totuși, aceasta are o imagine controversată pentru rolul jucat în criza Greciei. Dar cine este Delia Velculescu și cum a ajuns să influențeze politicile economice globale?

Profilul profesional al Deliei Velculescu

Delia Velculescu este o economistă română cu carieră la FMI, un tehnocrat cunoscut mai degrabă în cercurile financiare.

S-a format în SUA și are master și doctorat în economie la Johns Hopkins, iar potrivit newsletterului departamentului de economie JHU, lucrează la FMI din perioada de după doctorat; a intrat în Departamentul European al FMI în 2008 și a lucrat pe programe legate de Islanda, Cipru și Grecia.

A devenit cunoscută mai ales în criza Greciei. În 2015, FMI a anunțat oficial că o echipă condusă de Delia Velculescu a fost la Atena pentru discuții tehnice cu autoritățile elene și instituțiile europene privind programul economic al Greciei. Presa greacă o descria atunci ca veterană a bailout-ului din Cipru și nota că intrase în FMI în 2002.

În Cipru a fost asociată cu privatizări, restructurarea sectorului bancar și rezolvarea creditelor neperformante; presa română scria în 2015 că a avut o poziție fermă în aceste teme. The Guardian o descria drept „serioasă și dedicată”, cu o reputație de „iron lady” în negocierile din Cipru și Grecia.

Mai recent, ea a fost șefa misiunii FMI pentru Africa de Sud.

În România a ajuns în atenție în 2025 pentru că a fost vehiculată pe surse ca posibil premier tehnocrat, dar nu a ajuns premier.

„Delia Draculescu”

Presa elenă scrie că Delia Velculescu și-a dobândit porecla „Delia Draculescu”, atunci când a condus echipa FMI în Cipru, în 2012. Sursa citată relatează și alte zvonuri apărute în spațiul public, care spun că fostul președintele Ciprului, Nicos Anastasiades, a aruncat un scaun spre ea într-un acces de furie, deși neagă că acest lucru s-ar fi întâmplat vreodată.

Delia Velculescu, acuzătă că încearca să dezbine Europa

Potrivit unui articol publicat de CNN, un scandal a izbucnit în Grecia în 2016 după publicarea de către WikiLeaks a unor conversații interne dintre oficiali ai Fondului Monetar Internațional. Discuţia i-a implicat pe Iva Petrova şi românca Delia Velculescu, reprezentante ale Fondului în negocierile cu Atena, şi pe Poul Thomsen, directorul Departamentului European al FMI.

Potrivit transcriptului, FMI a vrut să aducă Grecia în pragul unei noi crize, pentru a obliga guvernul elen să ia măsuri dure, precum reducerea pensiilor şi înăsprirea condiţiilor pe piaţa muncii, susține Wikileaks.

Thomsen a atras atenţia că grecii „nici măcar nu se apropie de acceptarea ideilor” instituţiei de creditare. În replică, Velculescu, atunci şefă a misiunii FMI la Atena, supranumită „Doamna de fier” de la Fondul Monetar Internaţional, a subliniat că, „dacă (guvernul grec – n.r.) este supus la suficiente presiuni” ar accepta condiţiile instituţiei. „Dar nu au suficientă motivaţie şi ştiu că CE este dispusă la compromisuri, deci există o problemă”, a adăugat ea.

Potrivit Wikileaks, Velculescu a dezvăluit că FMI se gândeşte dacă să publice raportul actualizat privind Grecia la timp sau să îl amâne. Printr-o amânare, Fondul a urmărit să o convingă pe Angela Merkel, fostul cancelarul german, supusă deja la presiuni din cauza referendumului din Marea Britanie şi a crizei refugiaţilor, să accepte cererile FMI privind restructurarea datoriilor elene.

Moștenirea obscură a Deliei Velculescu

În 2015, Delia Velculescu a cerut reduceri, noi taxe, privatizări și reforme care, deși vizau stabilizarea finanțelor publice, au aruncat segmente mari ale societății într-o criză prelungită. Disciplina fiscală pe care a reprezentat-o pentru mulți greci a devenit sinonimă cu recesiunea, șomajul și pierderea coeziunii sociale. Acea perioadă a lăsat în urmă, în Grecia, nu doar traume economice, ci și profunde traume politice și sociale. notează presa elenă.

Foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: