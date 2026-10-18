Zeci de oameni s-au adunat duminică, 18 octombrie, în fața Parlamentului European din Bruxelles, pentru a protesta față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile.

Manifestația are loc în semn de protest față de decizia instanței din 29 septembrie, prin care s-a dispus arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale pentru 30 de zile. Susținătorii acestuia au venit la manifestație cu steaguri și un banner uriaș pe care apare mesajul „Călin Georgescu. Politically Persecuted” („Călin Georgescu. Persecutat politic”).

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Participanții au scandat minute în șir mesaje de susținere pentru fostul prezidențiabil, dar și lozinci critice la adresa președintelui Nicușor Dan. Printre mesajele strigate de manifestanți s-au numărat „Persecutat politic”, „Călin Georgescu este președinte”, „Noi l-am votat, voi l-ați arestat”, „Eliberați-l” și „Nicușor, trădător!”. De asemenea, mai mulți susținători au transmis în direct pe TikTok imagini de la protest.

Proteste la Arestul Central: susținătorii lui Călin Georgescu au scandat minute în șir

Ieri, în a 19-a noapte de proteste în fața Arestului Central din București, aproximativ 300 de persoane s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a protesta. Precum în fiecare seară, susținătorii au venit cu steaguri ale României, precum și cu pancarte care conțineau diverse mesaje. De altfel, nu au lipsit nici scandările din fața arestului, precum: „Nu cedăm!”, „Călin Georgescu, nevinovat!” și „Nicușor, trădător!”.

Călin Georgescu urmează să fie plasat în arest la domiciliu, după ce Tribunalul București a anulat mandatul de arestare preventivă. Decizia nu este definitivă, iar DIICOT a contestat-o. Astfel, el rămâne în arest până la soluționarea contestației de către Curtea de Apel București.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 29 septembrie, într-un dosar DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe grave. Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis o finanțare externă de 6 milioane de euro.