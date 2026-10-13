A 15-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Căline, Căline, Iisus este cu tine”

A 15-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Aproximativ 200 de susținători s-au strâns și astăzi în fața Arestului Central din Capitală, pentru a 15-a zi consecutivă de proteste, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată. Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Decizia nu este definitivă.

Aproximativ 200 de oameni s-au adunat astăzi, 13 octombrie, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Este a 15-a noapte de proteste. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje. Mulțimea a scandat minute în șir: „Căline, Căline, Iisus este cu tine”, dar și „Dosar fabricat/Călin nevinovat” sau „Plouă, ninge, Călin va învinge!”. Pe spațiul verde încă se mai află 12 corturi instalate de susținătorii lui Călin Georgescu.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Călin Georgescu, eliberat după două săptămâni de arest

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Instanța a admis astfel solicitarea apărării, deși inițial hotărâse ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Decizia nu este definitivă, iar Călin Georgescu va rămâne în Arestul Central până la judecarea contestației.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Foto/Video: Mihai Pop