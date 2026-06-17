Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat cititorii: Va rezolva Adrian Veștea criza politică actuală din funcția de premier? Răspunsul a fost zdrobitor

Sondaj Gândul. Duminică, 14 iunie 2026, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Pentru ca politicianul să fie învestit, însă, trebuie să aibă minimum 233 de voturi de încredere. Ziarul Gândul a adresat o întrebare cititorilor, iar răspunsul a fost zdrobitor: „Va rezolva Adrian Veștea criza politică actuală din funcția de premier?”. Vezi mai jos rezultatele.

Vă reamintim faptul că în cursul dimineții de duminică, 14 iunie 2026, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier, iar Eugen Tomac și-a depus mandatul. Șeful statului l-a portretizat pe noul premier desemnat ca fiind o persoană „de succes, atrasă de dezvoltare”. El este fost primar al orașului Râșnov și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Este cunoscut și pentru activitatea sa ca președinte al Consiliului Județean Brașov. Vezi aici mai multe detalii.

În urmă cu o zi, ziarul Gândul a întrebat cititorii dacă Adrian Veștea va putea rezolva criza politică actuală din funcția de premier. La o scurtă vizualizare asupra răspunsurilor date de cititori se poate observa că mulți dintre aceștia nu consideră că politicianul va reuși să rezolve criza. Avem următoarele date:

Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică?

„DA” – 13%

„NU” – 85%

„NU ȘTIU” – 2%

Ce spun cetățenii?

De altfel, Gândul a făcut un sondaj și în rândul cetățenilor, în stradă, fiindu-le adresată aceeași întrebare. În interviul realizat în public arată că mulți dintre cetățenii români nu cunosc informații legate de persoana care ar trebui să conducă viitorul Guvern. Iată câteva dintre reacțiile oamenilor: