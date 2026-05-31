Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat cititorii: Ești mulțumit de reacția autorităților în cazul dronei de la Galați? Rezultatul surpriză

Ruxandra Radulescu
În noaptea de joi spre vineri, în jurul orelor 2:00, în România a avut loc cel mai grav incident de securitate națională, din ultimii ani, atunci când o dronă a explodat pe un imobil de locuințe din Galați. Publicația Gândul a făcut un sondaj, în care a întrebat cititorii despre părerea lor referitor la reacția autorităților, ca urmare a acestui eveniment.

96% dintre români NU sunt mulțumiți de reacția autorităților

La întrebarea Gândul: „Ești mulțumit de reacția autorităților din România, în cazul dronei din Galați”, o majoritatea covârșitoare a răspuns: „NU”.

Mai exact, 96% dintre românii care au participat la sondajul realizat pe pagina de Facebook a publicației au simțit nevoia să-și exprime dezaprobarea fermă față de modul în care au acționat cei responsabili pentru securitatea națională a României.

Ce părere au restul românilor, care au răspuns sondajului Gândul

Doar 2% dintre respondenți consideră că autoritățile și-au făcut treaba și au acționat corect, după ce drona rusească a invadat spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Blocul din Galați peste care s-a prăbușit drona rusească

În aceeași măsură, 2% dintre români au răspuns că „nu știu”, dacă autoritățile au reacționat după procedurile care se impun în astfel de situații. Acest aspect ar putea reflecta, mai degrabă, lipsa de comunicare a celor responsabili cu securitatea națională, în privința informațiilor de interes major.

Cum au acționat principalele autorități ale statului, în urma incidentului cu dronă din Galați

Ca o scurtă recapitulare a modului în care au acționat autoritățile statului, în contextul celui mai grav incident de securitate națională, de la începutul războiului din Ucraina, amintim reacția președintelui României.

Șapte ore i-au trebuit lui Nicușor Dan, care este și comandant suprem al Armatei, ca să transmită un comunicat în care anunță că a convocat Consiliul Suprem de Apărare al Țării.

În urma ședinței în CSAT, președintele Nicușor Dan a luat decizia de a-l expulza pe consulul rus de la Constanța și l-a numit „persona non grata”. Oana Țoiu i-a transmis lui Andrey Kosilin că are 72 de ore pentru a părăsi România.

Un „faux pax”, la care Rusia a reacționat imediat, prin vocea purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a amenințat cu „măsuri” după ce România a închis consulatul Federației Ruse de la Constanța.

Gestul lui Nicușor Dan față de Rusia a fost criticat de fostul șef al Serviciilor de Informații Externe, Silviu Predoiu. Acesta a subliniat strategiile diplomatice, la care președintele ar fi putut să apeleze, pentru gestionarea situației, și a subliniat că: „politica externă face cu calcul rece asupra consecințelor”.

Nicușor Dan, gest bizar în timpul vizitei la blocul afectat de explozie

Ulterior Nicușor Dan plecat spre Galați, unde s-a întâlnit cu persoanele afectate, de incidentul cu drona și a vizitat blocul afectat de explozie. Imaginile din cadrul vizitei la locul incidentului au fost publicate atât pe rețelele de socializare ale președintelui, cât și pe site-ul Administrației Prezidențiale.

În una dintre imagini se poate vedea, cum în timpul vizitei la blocul afectat de explozia dronei, unul dintre agenții de la Criminalistică îi arată lui Nicușor Dan gaura din tavan, însă președintele se uită la podea.

