Sorin Grindeanu, dezvăluiri de la discuțiile cu Nicușor Dan: Ilie Bolojan l-a mințit pe președintele României! A mințit președintele republicii

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că se simte trădat de Ilie Bolojan. El a precizat că, la discuțiile cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan i-ar fi promis președintelui că votează Guvernul Tomac, iar apoi a pus tot felul de condiții, care au fost acceptate. În final, însă, Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unei ședințe a PNL, că nu mai votează deloc.

”Nu e de datoria mea să întăresc ceea ce a spus, cred, Eugen Tomac. Eu înțeleg dincolo de cine este președintele României, cine este președintele la PSD, să respecți funcția.

În momentul în care îl minți pe președintele României că intri într-un guvern tehnocrat, iar după 3 zile vii și spui că intri, dar să nu fie miniștri proxy de la PSD. Peste alte trei zile a venit și a spus că votează, dar să nu fie nici secretari de stat apropiați politic. Toate condițiile lui s-au îndeplinit și totuși s-a dus la partid, a făcut ședință și a zis că el nu votează.

Președintele PSD îl face mincinos pe Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu își întărește acuzațiile la adresa premierului demis și susține că a participat la discuțiile dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

,,Sunt lucruri pe care le știu pentru că am fost acoolo, la acele discuții. Ilie Bolojan a mințit președintele republicii și a venit de fiecare dată cu alte pretenții, care au fost îndeplinite, iar la final a zis că votează împotrivă. Lumea este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândește doar la el, iar cine îl supără îl dă și afară din partid. Așa înțelege Ilie Bolojan să se comporte”, a explicat liderul PSD.

Vezi AICI ce i-a răspuns Bolojan lui Grindeanu.