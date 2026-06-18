Sorin Grindeanu: Șase ministere sunt ilegal conduse. Riscă să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează asupra unui pericol iminent: șase ministere nu sunt conduse legal, iar săptămâna viitoare Parlamentul își încetează activitatea și nu se mai poate schimba această situație.

„I-am atenționat public pe cei șase înlocuitori ai miniștrilor PSD că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale.

Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimari. E treaba domniilor lor, fiecare răspunde pentru ceea ce face”, a mai declarat liderul PSD”, a precizat liderul PSD.

„Parlamentul își închide activitatea”

Grindeanu a reiterat, la finalul unei întâlniri avute astăzi cu deputații și senatorii partidului, că România are nevoie urgent de un guvern și a atras atenția asupra pericolului în care se află România.

„Țara noastră are nevoie, așa cum am spus, de un guvern. Săptămâna viitoare, la finalul săptămânii viitoare, Parlamentul își închide activitatea”, a spus Sorin Grindeanu.

El a mai avertizat și asupra faptului că, în prezent, nu există o lege de abilitare a guvernului de a emite acte pe perioada în care Parlamentul este în vacanță.