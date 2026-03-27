Prima pagină » Actualitate » Ordonanța defectă pe carburanți. Limitarea adaosului comercial, „frecție la un picior de lemn”. Economist: ”Să nu ne facem iluzii, prețul nu se va opri din creștere/Statul poate face noi abuzuri”

Ordonanța defectă pe carburanți. Limitarea adaosului comercial, „frecție la un picior de lemn”. Economist: ”Să nu ne facem iluzii, prețul nu se va opri din creștere/Statul poate face noi abuzuri”

Ordonanța defectă pe carburanți. Limitarea adaosului comercial, „frecție la un picior de lemn”. Economist: ”Să nu ne facem iluzii, prețul nu se va opri din creștere/Statul poate face noi abuzuri”
Galerie Foto 6

Guvernul Bolojan a modificat radical, joi, proiectul Ordonanței de Urgență privind criza carburanților. Prețul la pompă crește aproape în fiecare zi, în contextul în care o serie de țări europene au decis să reducă taxele sau să plafoneze prețul. După o lungă amânare de teamă că ar fi populistă, Executivul a recurs la o nouă formulă de calcul a adaosului comercial și la plafonarea marjei de profit. Nimeni nu știe, însă, care va fi adaosul comercial plafonat, pentru că, în acest moment, nu sunt date publice privind adaosul comercial practicat de comercianți.

Într-o intervenție pentru Gândul, analistul economic Adrian Negrescu a explicat de ce ordonanța nu rezolvă fondul problemei – taxele exagerate aplicate carburantului în România. Expertul este sceptic că scumpirea combustibilului nu va continua, deși actul legislativ rezolvă momentan o eventuală penurie la pompă.

Este pentru prima dată, în istoria României, când litrul de benzină depășește pragul de 9 lei, fiind mai scump cu aproximativ 70 de bani decât în criza energetică din 2022, atunci când costa aproximativ 8,30 lei/l. Cel mai mare câștigător al creșterii prețurilor carburanților din România este guvernul Bolojan, așa cum arată cifrele și încasările guvernului din accize și TVA.

Contactat de Gândul, analistul economic Adrian Negrescu a analizat detaliat de ce noua ordonanță nu va stăvili scumpirea carburantului.

”Doar un gest simbolic în fața dimensiunii crizei spre care ne îndreptăm”

În opinia economistului, e vorba mai mult de o inițiativă formală, căci oricum jucătorii din piață nu își permiteau să pună un adaos mai mare, activitatea acestora fiind atent supraveghetată de organismele statului.

Carburanții reprezintă doar un gest simbolic în fața dimensiunii crizei carburanților spre care ne îndreptăm. Autoritățile, cum să spunem, empiric într-o situație în care urmarea creșterii prețului carburanților. Ideea de a limita adaosul comercial e ca o frecție la un picior de lemn în momentul de față, având în vedere că niciunul dintre jucătorii din piață nu își permitea să își pună un adaos mai mare, având în vedere că întreaga activitate a jucătorilor din piață este monitorizată de către toate organismele statului, de la NAP la Protecția consumatorului, la Consiliul Concurenței.

Efectele ordonanței sunt minime

”Din această perspectivă, efectele ordonanței sunt minime, sunt, pot să-ți spun sunt, puțin simplu, simbolice. Denotă faptul că, din păcate, statul nu are în momentul de față resursa financiară pentru a interveni în a tempera această creștere de prețuri, generată, bineînțeles, de creșterea prețului petrolului și, mai ales, a cotațiilor motorinei și benzinei la nivel internațional”.

Efect pozitiv al măsurilor Guvernului – s-a evitat criza de carburanți la pompă

În pofida acestor măsuri extreme decise de Guvernul Bolojan, prețurile nu își vor tempera creșterea, mai observă expertul. Însă, există și o latură pozitivă a măsurilor decidenților, completează expertul. 

  • Prețurile vor continua să crească, deja în portul Constanța, motorina este importată cu peste 11 lei pe litru. În următoarele zile, probabil vom asista la noi scumpiri la pompă, pe fondul acestor cotatii internaționale pe care nu avem cum să le controlăm. Din punctul meu de vedere, soluții erau altele, s-a mers la această variantă din considerente financiare, dar bine măcar că am evitat transformarea acestei situații într-o criză de carburanți la pompă. Pentru că plafonarea de 100% de la 50%, din punctul meu de vedere, urma să ducă la o penurie de carburanți pe piață.
Benzinărie a companiei maghiare „MOL”

Benzinărie a companiei maghiare MOL

Noua formulă de calcul a adaosului este o enigmă

Referitor la mult așteptata formulă de calcul a adaosului mediu, Adrian Negrescu a subliniat că așteaptă să vadă normele de implementare. Cea mai serioasă deficiență este, în opinia sa, faptul că sunt insuficient definite costurile de producție, costurile de vânzare, costurile de achiziție. Lucru care poate avea ca efect abuzuri ale companiilor, dar mai ales abuzuri ale statului.
Prețuri carburanți 21 mai 2025. Tariful litrului de benzină și motorină a crescut, pentru a treia zi consecutiv

Aici e un mare semn de întrebare legat de cum va fi calculat adaosul comercial, pentru că trebuie să vedem normele metodologice asociate acestei ordonanțe. Din punctul meu de vedere, ceea ce scrie în ordonanță este o prevedere generală, care nu implică niște elemente foarte clare legat de cum sunt definite costurile de producție, costurile de vânzare, costurile de achiziție. Cred că acest mecanism are nevoie de niște clarificări foarte clare, în așa fel încât să nu existe posibilitatea unor abuzuri, atât de o parte, adică din partea companiilor, cât și mai ales a statului, în situații de control.

Altfel spus, cu cât mai multă claritate în definirea termenilor din această ordonanță, cu atât mai bine. Gândiți-vă că în formă inițială, statul inventase o amendă care se ridica până la 10% din cifra de afaceri, ceea ce era aberant, era o chestie unică la nivel mondial. În lumea civilizată nu s-a auzit vreodată de o amendă de 10% din cifra de afaceri pentru o contravenție, atenție, în niciun caz pentru un caz de evaziune sau o faptă penală, continuă analistul economic. 

Omisiunea ministrului Energiei – nu explică de ce nu se umblă la taxe și cum se formează prețul carburanților

Specialistul mai atrage atenția că această OUG nu rezolvă cauza reală a scumpirii accelerate în România, nivelul mare de accize și TVA aplicate de stat la carburant.

Să nu ne facem iluzii, prețurile vor continua să crească pe măsură ce cotațiile motorinei la nivel internațional vor crește. Indiferent sub ce formă intervenea statul, în afară de a reduce taxele, înseamnă că efectele erau cele pe care le simțim și probabil le vom simți în viitor la pompă. Altfel spus, dacă nu umblăm la taxe, în niciun caz acest preț al carburanților nu are cum să scadă decât urmarea reducerii prețului petrolului, a reducerii cotației motorinei la nivel internațional. Aș spune că ministrul Energiei (n.r. – Bogdan Ivan, foto sus) a eșuat în a explica oamenilor de ce nu se umblă la taxe, la TVA, la accize. A eșuat în tentativa de a ne explica cum se formează prețul carburanților și de ce statul nu își permite, din punct de vedere financiar, să ofere această gură de oxigen pentru economie. Era datoria ministrului Energiei să ne prezinte toate scenariile posibile, în schimb am primit o declarație de-a dreptul stupefiantă, faptul că ministrul Energiei nu are un glob de cristal, o baghetă magică, citez, în a calcula care sunt efectele și cum arată previziunile în ceea ce privește evoluția prețurilor.  

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe