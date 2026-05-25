Un lider marcant al PNL îi face ,,putiniști" pe cei de la UDMR

Vicepreședintele PNL al Camerei Deputaților îl pune la zid pe vicepremierul Tanczos Barna: „N-am văzut vreun lider UDMR să condamne aceste acțiuni pro-putiniste”.

Totul a pornit de la Tanczos Barna care a acuzat AUR că este un partid care a susținut mișcări anti-europene și că are o legătură îndoielnică cu tot ce înseamnă influența rusă în politică românească. Vicepreședintele Camerei Deputaților și lider al PNL Satu Mare, Adrian Cozma, a criticat spusele lui Tanczos.

„În declarația domnului Tanczos există foarte multă ipocrizie”, a afirmat, pentru stiripesurse.ro, Adrian Cozma.

Adrian Cozma a declarat că Viktor Orban, fost premier al Ungariei, este sprijinit de UDMR.

„În declarația domnului Tanczos există foarte multă ipocrizie, în condițiile în care toți liderii de primă linie ai UDMR, atât la nivel național, cât și în județe, aveau imaginea liderului lor suprem, Viktor Orban, în toate încăperile, în baie, în living și în dormitor. Cred că peste tot aveau postere cu Viktor Orban și cu partidul Fidesz.

Se întreceau care să facă declarații mai focoase la adresa lui Orban, în campania lui Orban și nu numai – Viktor Orban despre care toți știm că este trolul lui Putin în Uniunea Europeană. Omul nu s-a ferit niciodată să declare că este pro-rus și îl susține pe Vladimir Putin”, a declarat Adrian Cozma, pentru stiripesurse.

,,La București, proeuropeni, la Budapesta, proruși”

„Deci, UDMR, indirect, a susținut aceste acțiuni, pentru că erau cu Viktor Orban și cu Fidesz. Cred că e nevoie de mai multă decență, atunci când facem astfel de afirmații. La București, ne dăm pro-europeni. Când mergem la Budapesta, suntem sunt pro Viktor Orban și pro Rusia, în mod indirect”, a completat el.

Cozma a mai acuzat că Viktor Orban este liderul european care s-a opus sancțiunilor împotriva Federației Ruse și atunci niciun lider UDMR nu a condamnat acele acțiuni.

„Așa că am pretenția la puțină decență. Viktor Orban este cel care s-a opus sancțiunilor împotriva sancțiunilor Federației Ruse și n-am văzut niciodată vreun lider UDMR să condamne aceste acțiuni pro-putiniste și pro-ruse ale lui Viktor Orban. Deci, cine e mai pro-rus în România?”, întreabă vicepreședintele Camerei Deputaților.

Anterior, Tanczos Barna susținuse că AUR este un partid care a sprijinit mișcări anti-europene și care are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influența rusă în România. În ceea ce privește legăturile Fidesz cu Moscova, Barna a menționat că „nu a adus influență rusă în Ungaria”.

„Din punctul nostru de vedere, AUR este un partid care a susținut mișcări anti-europene și are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influența rusă în politica românească”, a declarat Tanczos Barna, la Digi24.

