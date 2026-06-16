Un fost vicepreședinte PNL intervine în războiul din partid. „PNL e într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist”

Pavel Popescu, fost vicepreședinte PNL și vicepreședinte ANCOM, intervine în războiul din partid. Vă reamintim că luni, 15 iunie 2026, a avut loc ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL. După 5 ore și jumătate, întrunirea s-a terminat, iar liberalii au decis să nu voteze Guvernul Veștea și să excludă pe oricine o va face. Mai multe informații AICI.

„Vă descriu, cu maximă seriozitate și îngrijorare, ca fost vicepreședinte liberal-conservator cu acte al PNL, alegerea extrem de importantă în fața căreia se află fiecare dintre foștii mei colegi astăzi”, scrie Pavel Popescu pe Facebook. A continuat să „atace” mai multe puncte importante.

Primul punct menționat de Pavel Popescu, fost vicepreședinte PNL și vicepreședinte ANCOM, reprezintă un îndemn către liberali pentru a se întoarce, „în mod responsabil, la guvernare”. Totodată, el a criticat atacurile la adresa președintelui și a susținut că acestea sunt alimentate de interese externe, contrare celor ale României.

„1. Să se întoarcă de urgență, în mod responsabil, la guvernare, într-un guvern în care, în sfârșit, pe portofoliile de miniștri, vicepremieri și alți demnitari destinate PNL, vor avea nominalizări din rândul membrilor PNL. Simultan cu acest lucru, să înceteze a se alinia în spatele celor care poartă acest război imbecil împotriva Președintelui României, război coordonat din afara granițelor ei, cu bătaie lungă, de niște „entități” cu interese majore în această regiune, care contravin intereselor României”, a notat fostul vicepreședinte PNL.

„Guvernul Veștea va fi instalat și va avea ca prioritate repornirea economiei și reforma reală a administrației publice”

Apoi, fostul lider liberal a criticat posibilitatea ca PNL să intre în opoziție și a acuzat existența unei campanii împotriva președintelui Nicușor Dan. Totodată, el l-a atacat pe Ilie Bolojan, pe care îl acuză că își construiește un proiect politic personal și că împinge partidul într-o direcție greșită.

„2. Să continue acest război imbecil împotriva Președintelui Nicușor Dan și a tuturor românilor care privesc cu îngrijorare majoră la aceste timpuri extrem de complicate și, printr-un vot, vrăjiți de promisiunea falsă a unei majorități viitoare de „dreapta”, alături de un partid (USR) care, prin perfidism, ipocrizie, șantaj și toxicitate (care nu vor funcționa la nesfârșit), să intre în opoziție, ca în 2028, pe listele de parlamentari, europarlamentari, primari, miniștri, șefi de instituție, domnul Bolojan, cel care este convins că în el și doar în el stă salvarea României, să îi aducă pe listele politice destinate colegilor mei pe Gheorghii, Pîslarii, Dogoii și toți cei care, în cor, în acest an, au înjurat partenerul strategic (SUA) și instituțiile statului, ce încercau să țină România (încă) pe direcția corectă. Și să se alinieze, în spatele unui proiect utopic de prezidențiale din 2030, pierdut în arhitecturile mentale proprii ale unui premier demis, autointitulat lider “providențial”. Definiția unui lider politic de succes, constă în capacitatea sa de a strange o majoritate, pentru a livra niște obiective de țară stabilite în interiorul acelei majorități. Ilie Bolojan, acompaniat de această grupare radicală aleasă cu mare grijă (Miruți, Buzoieni, Fritzi, Țoi), a eșuat lamentabil în această misiune. România n-a stat niciodată într-un singur om”, scrie Pavel Popescu.

El mai susține că Guvernul Veștea „va fi instalat”, iar prioritatea va fi „repornirea economiei și reforma administrației publice”.

„Sper din suflet ca mulți dintre colegii mei, de o calitate umană și intelectuală extraordinară, care nu știu din ce motiv se află (temporar, sper eu) într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist, să voteze acest guvern cu gândul la românii care i-au ales să guverneze țara. Partidul Național Liberal este nu doar penetrat. Este capturat, cu complicitatea unora, care nu îmi pot explica cum au ajuns să ia decizii cruciale (greșite) în niște funcții, în vârful statului. E o luptă imensă. Dar am toată convingerea că România, așa cum e ea, condusă de oameni politici și partide imperfecte, va câștiga această luptă. Guvernul Veștea va fi instalat și va avea ca prioritate repornirea economiei și reforma reală a administrației publice”, mai spune Pavel Popescu.

De altfel, într-o altă postare publică, Pavel Popescu îi cerea demisia ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță. Solicitarea a venit după explozia dronei ucrainene în Portul Constanța. El a criticat „incapacitatea halucinantă” de comunicare a ministrului. Vezi AICI mai multe detalii.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto